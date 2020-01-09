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Все про:хабар (2838) Нацполіція (8781) Правоохоронні органи (612) Херсонщина (494) територіальна громада (80)

 Главу об'єднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

У Херсонській області правоохоронці затримали на хабарі голову сільської об'єднаної територіальної громади одного з районів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Главу обєднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 01

Службова особа отримала від місцевого жителя 2000 доларів США за надання паспорта прив’язки на розміщення малої архітектурної форми (МАФу) на території району.

Главу обєднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 02

Також дивіться: Поліція затримала голову сільради на Волині через корупційні схеми із землею. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України.

Нині кошти вилучені, опечатані й долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Особу затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєне службовій особі загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169016
 
 
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Зе ж обіцяв зебілам ,що корупцію переможе , не те що барига Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1822 . Клован слів на вітер не кидає.Ще лишилось мир "установіть" і тарифи зменшити, а песіонерам взагалі комуналку "отменіть". так зебіли?
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Дело покажет у кого дети больше голодают - у чиновницы или у судьи.
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Всё это уже обыденно, да и порядком набрыдло - такие новости.
Такие события можно лепить каждый день, заглянув без предупреждения в любую муниципальную громаду, любого населённого пункта в Украине.
Вы нам найдите честных! Убедите нас шо они честны, расскажите как им это удалось, покажите их деяния. Тогда у нас появится хоть какая-то надежда, шо у нас не все чиновники воры и ублюдки. Мы постараемся запомнить этих положительных личностей и дадим им путёвку в большую политику. Только так мы изменим нашу страну.
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