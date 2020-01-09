 Главу об'єднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Службова особа отримала від місцевого жителя 2000 доларів США за надання паспорта прив’язки на розміщення малої архітектурної форми (МАФу) на території району.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України.
Нині кошти вилучені, опечатані й долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Особу затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За скоєне службовій особі загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Такие события можно лепить каждый день, заглянув без предупреждения в любую муниципальную громаду, любого населённого пункта в Украине.
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