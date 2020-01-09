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Все про:Крим (6992) окупація (2141) прокуратура (2021) Росія (14545)

 Прокуратура оголосила підозру керівникові компанії РФ через видобуток піску біля окупованого Криму

Українська прокуратура повідомила про підозру керівнику російської компанії, яка незаконно видобула біля окупованого Криму піску на 140 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлено про підозру керівнику російської компанії за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова", - зазначають у прокуратурі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень.

Слідство у справі проводить слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим.

Винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляє "Укрінформ", про підозру повідомлено власнику ТОВ "Транс сервіс тайм" Євгену Пономаренку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169015
 
   
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А потім буде як із Мітрошиною?

Державна прикордонна служба 8 січня заборонила в'їзд в Україну на три роки російській блогерці, яка раніше порушила правила в'їзду-виїзду на територію окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Йдеться про Олександру Мітрошину, яка приїхала в Київ на зустріч із фанатами. На цю зустріч також прийшли активісти із запитанням: «Чий Крим?», у результаті між ними та фанатами блогерки стався конфлікт.
Прикордонники розповіли, що виявили блогерку в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України, коли вона проходила оформлення на рейс до Мінська.
«Їй було доведено рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ. Зазначимо, що дана громадянка в'їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску оскільки відносно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території», - йдеться в повідомленні.https://detector.media/community/article/173770/2020-01-09-rosiiskii-blogertsi-mitroshinii-zaboronili-vizd-v-ukrainu-na-tri-roki/
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Дело хорошее, но почему дела в основном возбуждаются на тех, кто что-то роет в море возле Крыма, а про тех, кто в самом наземном Крыму - тишина.
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Может потому что Крым - это Украина, а про тех кто роет в самой Украине тоже тишина.
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А подозрение Почтой России ушло? С уведомлением о вручении? Иначе не считается.
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да то вони вже почали рити канал, щоб зробти нарешті острів КРИМ
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Это они погорячились... Какая разница законно, незаконно, - главное чтобы дороги асфольтировали и девочек любили!
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У Харкові Служба безпеки запобігла замовному вбивству спецслужбами РФ колишнього бойового командира розвідпідрозділу батальйону ЗСУ. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook у четвер, 9 січня.
«Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання «Героя Росії», - йдеться в повідомленні.
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СБУ затримала чоловіка у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.
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я тебя подозреваю, что ты песок у меня таскаешь.
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не смешите.
богданы, рябошапки убийц отдают,
а тут песок.
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