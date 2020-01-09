 Прокуратура оголосила підозру керівникові компанії РФ через видобуток піску біля окупованого Криму

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлено про підозру керівнику російської компанії за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова", - зазначають у прокуратурі.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці.
Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень.
Слідство у справі проводить слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим.
Винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Як повідомляє "Укрінформ", про підозру повідомлено власнику ТОВ "Транс сервіс тайм" Євгену Пономаренку.
Державна прикордонна служба 8 січня заборонила в'їзд в Україну на три роки російській блогерці, яка раніше порушила правила в'їзду-виїзду на територію окупованого Криму.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Йдеться про Олександру Мітрошину, яка приїхала в Київ на зустріч із фанатами. На цю зустріч також прийшли активісти із запитанням: «Чий Крим?», у результаті між ними та фанатами блогерки стався конфлікт.
Прикордонники розповіли, що виявили блогерку в аеропорту «Бориспіль» під час виїзду з України, коли вона проходила оформлення на рейс до Мінська.
«Їй було доведено рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ. Зазначимо, що дана громадянка в'їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску оскільки відносно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території», - йдеться в повідомленні.https://detector.media/community/article/173770/2020-01-09-rosiiskii-blogertsi-mitroshinii-zaboronili-vizd-v-ukrainu-na-tri-roki/
«Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання «Героя Росії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вбивство планували здійснити через підрив у багатоквартирному житловому будинку. Потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та активовувалась за допомогою радіосигналу.
Для виконання злочину спецслужби РФ залучили харків'янина, екс-військового Нацгвардії (звільненого за зловживання службовим становищем). Завдання він отримав під час особистої зустрічі з кураторами в Росії. За вбивство обіцяли гроші.
СБУ затримала чоловіка у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.
богданы, рябошапки убийц отдают,
а тут песок.