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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міноборони (2996) травма (334) Фріз (144) Європейська Солідарність (206)

 Фріз направила запит у Міноборони через зміни в кваліфікаторі бойових втрат

Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз направила депутатський запит до Міністерства оборони України з проханням роз'яснити ситуацію зі змінами в кваліфікаторі бойових втрат.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією в Генштабі ЗСУ затвердили новий класифікатор втрат особового складу Збройних Сил України, згідно з яким акубаротравми, струс і забиття головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші.

За словами нардепки, відповідь Міноборони - хроніка цинізму.

"Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч.5 ст. 15 ЗУ "Про статус народного депутата України"; МОУ цілковито проігнорувало прохання надати для порівняння попередню та оновлену редакції Класифікатора; Жодного посилання в аргументації на конкретні пункти/частини наданих додатків; Роз’яснення щодо відмінностей нової та старої редакції взагалі максимально вичерпне: "відмінності відсутні". При цьому мотивацією нововведень заявлено приведення національного Класифікатора до "стандартів НАТО". Про які стандарти йдеться?", - повідомила Фріз.

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Вона зазначила, що отримана відповідь "більше нагадує цинічну відписку".

"Чинні можновладці мають нести відповідальність за свої дії та навчіться їх аргументувати, адже кожен крок, зроблений "в межах іхньоі компетенції" на займаній посаді - це зміни в житті мільйонів українців інколи ці зміни є для багатьох фатальними", - підкреслила Фріз.

Фріз направила запит у Міноборони через зміни в кваліфікаторі бойових втрат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169013
 
 
 Топ коментарі
 
Зелені гниди намагаються напаскудити нашим героям. Що там запитувати?
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Тыпил, а до тебя так и не дошло:
"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ"
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Так на .ru это - официальный ответ, а ответ на запрос депутата - отписка?
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Этот(а) Фриз совсем фризанутая! До нее только сейчас дошло!
Информация об этом была еще полтора месяца назад!
МОУ ответило на упреки в соцсетях: Контузии относятся к боевых поражений
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Тыпил, а до тебя так и не дошло:
"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ"
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Не зебил а сволочь кацапская. Номер видишь у него на ошейнике?
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Так на .ru это - официальный ответ, а ответ на запрос депутата - отписка?
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Зелені гниди намагаються напаскудити нашим героям. Що там запитувати?
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Ого цілий місяць. А коли совко-дрочер бужанський ще навіть не будучи депутатом направив скаргу в МОУ з вимогою пояснити участь військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків воїнів Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії. І МО негайно призначив перевірку.
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Генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Сообщается, что новый отдел будет осуществлять надзор по расследованию безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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Вони продовжують імітувати бурну діяльність, як і папєрєднікі.
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Фриз направила запрос в Минобороны

В ПЕСэ специалисты по боевым действиям - на коленках скользят как на лыжах!
Барыга наворовал сколько,что будет кормить ПЕС долго!...
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Трудяга, наверное и в праздники пашет? Ты когда последний раз была на работе в Раде?
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ПєцінаСоска багато напрацювала в міністерському кріслі? Хотілося б почути про миздобульні перемоги Ірішки Фріз направила запит у Міноборони через зміни в кваліфікаторі бойових втрат - Цензор.НЕТ 383
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Фриз та її соратники мали п'ять років аби навести лад хоч в армії, вірі та мові, але тільки рєшали свої питання. Тепер ця, особа жіночої статі робить вигляд наче все життя провела в опозиції і ніколи не мала шансу щось вирішити.
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