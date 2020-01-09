 Фріз направила запит у Міноборони через зміни в кваліфікаторі бойових втрат

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією в Генштабі ЗСУ затвердили новий класифікатор втрат особового складу Збройних Сил України, згідно з яким акубаротравми, струс і забиття головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші.

За словами нардепки, відповідь Міноборони - хроніка цинізму.

"Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч.5 ст. 15 ЗУ "Про статус народного депутата України"; МОУ цілковито проігнорувало прохання надати для порівняння попередню та оновлену редакції Класифікатора; Жодного посилання в аргументації на конкретні пункти/частини наданих додатків; Роз’яснення щодо відмінностей нової та старої редакції взагалі максимально вичерпне: "відмінності відсутні". При цьому мотивацією нововведень заявлено приведення національного Класифікатора до "стандартів НАТО". Про які стандарти йдеться?", - повідомила Фріз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк: Впровадження центральної закупівельної організації дозволить економити на оптових оборонних закупівлях

Вона зазначила, що отримана відповідь "більше нагадує цинічну відписку".

"Чинні можновладці мають нести відповідальність за свої дії та навчіться їх аргументувати, адже кожен крок, зроблений "в межах іхньоі компетенції" на займаній посаді - це зміни в житті мільйонів українців інколи ці зміни є для багатьох фатальними", - підкреслила Фріз.