 Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок "кукурузником". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
"В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак "Ан-2", на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, і трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна", - йдеться в повідомленні.
Вони використовували тактику швидкого завантаження сигарет у польових умовах, щоб на їхні дії не встигли відреагувати правоохоронні органи.
У ніч на 9 січня літак порушив кордон, пролетівши з України в Румунію і назад. Контрабандистів затримали після приземлення на аеродромі в місті Коломия за 100 км від кордону.
Матеріали щодо кримінального злочину направлено в управління СБУ Чернівецької області.
Зубожіли та ялини стать вареника - все збирали на кукурудзяник...
Сывый Гетьман, конечно, країну врятував, и економіку вивів на новий рівень, аналогів якому немає у Європі.
Но и до Сывого Гетьмана сотни тысяч (если не миллионы) граждан покупали себе автомобили в 2 раза дороже этого кукурузника.
Граждане - они разные. Некоторые граждане - очень даже при нём продвинулись. А некоторые - наоборот.
А вина его в том, шо когда пишут новость про кукурузник - в коментариях 50 человек пишут про Порошенко.
Им в принципе всё равно про шо новость, а писать надо.
Если бы всю эту энергию направить на созидание, а не мухлевание и воровство - мы бы ещё десять лет назад переплюнули Польшу со всякими Чехословакиями.
Вони тут збудовані спеціально для контрабанди. І тільки її наявність забезпечує їх існування. Україна подолавши контрабанду, залишиться без цих підприємств та податків. Такі реалії.