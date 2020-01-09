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Все про:Держприкордонслужба (2370) контрабанда (1070) цигарки (440) Івано-Франківська область (268)

 Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок "кукурузником". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У четвер, 9 січня, в Івано-Франківській області прикордонники затримали контрабандистів, які перевозили літаком Ан-2 тютюнові вироби до Румунії.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак "Ан-2", на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, і трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна", - йдеться в повідомленні.

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Вони використовували тактику швидкого завантаження сигарет у польових умовах, щоб на їхні дії не встигли відреагувати правоохоронні органи.

У ніч на 9 січня літак порушив кордон, пролетівши з України в Румунію і назад. Контрабандистів затримали після приземлення на аеродромі в місті Коломия за 100 км від кордону.

Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 01
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 02
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 03
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 04

Матеріали щодо кримінального злочину направлено в управління СБУ Чернівецької області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169012
 
 
 Топ коментарі
 
Із контрабандистів у нашій країні можно пару бригад спецназу створити. Із аквалангами плавають, підземні ходи риють, в носі по гірським тропам без світла орієнтуються, а тепер, ще й літають!
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Я вам так скажу... Бажаючих профінансувати політ на Марс мало, а ось із питанням чи можу я зробити ракету під цигарки, мені систематично дзвонять хлопці із Закарпаття!
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 7000
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До речі, файна ідея. Заарештованим контрабандистам пропонувати вибір - буцигарня або таємний елітний спецназ.
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Я вам так скажу... Бажаючих профінансувати політ на Марс мало, а ось із питанням чи можу я зробити ракету під цигарки, мені систематично дзвонять хлопці із Закарпаття!
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 7000
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Із контрабандистів у нашій країні можно пару бригад спецназу створити. Із аквалангами плавають, підземні ходи риють, в носі по гірським тропам без світла орієнтуються, а тепер, ще й літають!
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До речі, файна ідея. Заарештованим контрабандистам пропонувати вибір - буцигарня або таємний елітний спецназ.
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То будуть взагалі непереможні війська.
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динамично развивается отрасль , необходима господдержка брендовому хабу Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 8864
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Установили, что в Украине ПВО нет. Ребят, отпустить, с условием, что они пролетят по маршруту Руста. Может быть и там отсутствуют?.
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Бедные, разнесчастные, зубожилые граждане. Так сироток Порошенко ограбил, шо токи на кукурузник и хватило...
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Аж сльози течуть.
Зубожіли та ялини стать вареника - все збирали на кукурудзяник...
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АН-2 має унікальні льотні якості, невибагливий до посадкових майданчиків, простий у керуванні.
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Блин, дружаня, трошки полегче... Я долго дупля отбивал, пока въехал о чем ты... Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 665
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АН-2 1990 года выпуска, пишут шо в хорошем состоянии - сел и полетел - можете купить за 12 тыс. у.е.
Сывый Гетьман, конечно, країну врятував, и економіку вивів на новий рівень, аналогів якому немає у Європі.
Но и до Сывого Гетьмана сотни тысяч (если не миллионы) граждан покупали себе автомобили в 2 раза дороже этого кукурузника.
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А... Ежели я правильно понял, вина По в том, что при нем граждане не продвинулись, не достигли возможности в 3 раза дороже того кукуруку себе авто покупать...
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Не, вы неправильно поняли.
Граждане - они разные. Некоторые граждане - очень даже при нём продвинулись. А некоторые - наоборот.
А вина его в том, шо когда пишут новость про кукурузник - в коментариях 50 человек пишут про Порошенко.
Им в принципе всё равно про шо новость, а писать надо.
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Ну мой то посыл прост- народ зубожил не баблом, мозгом... И ведь вот какая закавыка- даже в Священном Писании Господь лично никаких ништяков людям не раздавал, хотя ведь мог... Все через кого то, и не благами а притчами. А не хочет народ учения принимать, все ему кто то подать должен.
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так це той "кукурузник" що ще при Порошенко заарештовували з цього ж приводу, то ось який порядок Зе на кордоні наводив
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Я обожаю наш народ! Он настолько креативен и придумкуватый, шо просто диву даёшься.
Если бы всю эту энергию направить на созидание, а не мухлевание и воровство - мы бы ещё десять лет назад переплюнули Польшу со всякими Чехословакиями.
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Такую мафию международную создали с этими акцизами на табачные изделия. Верните мир к нормальным акцизам и не будет контрабанды сигарет. Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике" - Цензор.НЕТ 3688
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буде. Просто усі тютюнові фабрики в Україні закриють і перевезуть у Молдову (для прикладу).
Вони тут збудовані спеціально для контрабанди. І тільки її наявність забезпечує їх існування. Україна подолавши контрабанду, залишиться без цих підприємств та податків. Такі реалії.
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Украинская контрабанда сигарет как колумбийский наркотрафик. Наверно есть и свой сигаретный дон Эскобар.
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Вот так и Руст сел на Красной площади с контрабандным кэмелом....
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А де вартові нашого неба, ППО ? І як це він злетів з аеродрому і як сів без дозволу, напевне за хабар. Пора на кожній заставі ставити зенітні кулемети та видавати нарядам ПЗРК
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