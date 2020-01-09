 Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок "кукурузником". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак "Ан-2", на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, і трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна", - йдеться в повідомленні.

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Вони використовували тактику швидкого завантаження сигарет у польових умовах, щоб на їхні дії не встигли відреагувати правоохоронні органи.

У ніч на 9 січня літак порушив кордон, пролетівши з України в Румунію і назад. Контрабандистів затримали після приземлення на аеродромі в місті Коломия за 100 км від кордону.









Матеріали щодо кримінального злочину направлено в управління СБУ Чернівецької області.