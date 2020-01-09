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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) Смешко (30)

 Після ліквідації Сулеймані Україні потрібно було припинити польоти в зону конфлікту, всі розвідки попереджали про удар у відповідь Ірану, - Смешко

Катастрофа пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" зі 176 людьми на борту поблизу Тегерана 8 січня 2020 року – не просто фатальна випадковість, але, зокрема, наслідок некомпетентності українського керівництва. Після ліквідації силами США генерал-майора Касема Сулеймані в ніч на 3 січня всі розвідки світу прогнозували удар із боку Ірану, отже, офіційному Києву вже тоді треба було заборонити польоти своїх авіаперевізників у зону конфлікту.

Про це заявив в інтерв'ю "ГОРДОН" колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони України та ексглава СБУ Ігор Смешко, інформує Цензор.НЕТ.

Смешко вважає дивним той факт, що президент України в розпал гарячого протистояння між США і Іраном полетів в Оман - країну, дуже близько розташовану до вогнища конфлікту, де розташовані американські бази, по яких офіційний Тегеран цілком може випустити ракети.

"Тут два варіанти: або комітет з питань розвідки не виконує свої функції і не інформує президента, або президент не прислухається до його інформації. Обидва варіанти дуже небезпечні для держави", - зазначив ексглава СБУ.

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Також на думку Смешка, Україна мала заборонити польоти в авіапростір Ірану та Іраку після ліквідації США генерала Сулеймані.

"Чому Україна вчасно не припинила польотів в Іран, для мене загадка. Уже після ліквідації американцями генерал-майора Касема Сулеймані потрібно було "з технічних причин" зупинити ці польоти. Упевнений, не тільки всі розвідки світу прогнозували удар у відповідь, але й більшість політологів Заходу про це відкрито говорили у ЗМІ. А вже після завдання іранцями ударів виліт літака був би просто немислимим", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169010
 
   
 Топ коментарі
 
О, еще одно #овно вылезло. Разветчик кума хуйла
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Из Куршавеля, Омана и Италии оно было не видно.
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Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал… Январь 9, 2020Без рубрикиКомментарии
После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешко - Цензор.НЕТ 1888Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
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Из Куршавеля, Омана и Италии оно было не видно.
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Тут никакого сомнения нет, что некомпетентность властей нашего государства зашкаливает. Откуда им взять компетентность? Из 95 Квартала? Мало того, что они тупы, но они настолько тупы, что не понимают этого. Они на самые высокие посты набирают таких же тупых и некомпетентных и это катастрофа.
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О, еще одно #овно вылезло. Разветчик кума *****
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Кто там из тех, кто знает как надо было еще не отметился в теме? Соскин, Арестович, кто еще?
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Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал… Январь 9, 2020Без рубрикиКомментарии
После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешко - Цензор.НЕТ 1888Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
В тему:
- Полный пи@дец! На совещании у Зеленского по гибели Боинга не было Богдана и Баканова
- «Сыны ******»: на смену порошенковским ворам пришли чистые пид@расы
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Этот Віслючок в Омані в том числе и благодаря тебе залез на высшую посаду. Совесть по ночам не мучает тебя?
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И снова ты, на этот раз смеющийся в День Траура. Молодец, мальчик!
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да и у тебя тоже работа ослиная Після ліквідації Сулеймані Україні потрібно було припинити польоти в зону конфлікту, всі розвідки попереджали про удар у відповідь Ірану, - Смешко - Цензор.НЕТ 3348 ! что ты делаешь здесь в день траура? сопли пускаешь?
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Дебил, я тему обсуждаю, в отличие от тебя, кидающего гавно-шутки и смайлики в День Траура, урод моральный.
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Только почему-то этот дурак не задаётся вопросом почему никто в Мире этого не сделал.
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Ответный удар предполагался по американским базам в Ираке. При чём тут пассажирские самолёты в Тегеране? Оно конечно хорошо после драки махать руками и пытаться выглядеть умным...
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Я повністю згідний із Вами, але бачте... тут така ситуація...
Ну як втриматись і не мокнути у лайно покидьків, які розповідали про Мальдіви, бо роботи на ворога, про не закриття неба на Донбасом і т.п.?
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Тим більше, що раніше Смешко відповідав за таку роботу.
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Это война.
Я бы направил.... ээээ, ну да, высрал бы что очень недоволен(в Иране 80млн. чел....) ээээ, ну просто невыносимо недоволен, пусть постараются расследовать, ибо иначе.....(звонит Воронченко) .... эээ, ну пожалуйста, расследуй.те? Ибо иначе.... ну попрошу опять расследовать, вот так вот!!11111
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намек на * обратите на меня внимание. я боевой разведчик*?)
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Как говорил старый еврей - :" Он такой вумный , как моя Сарра потом"
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После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешко
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чому не надали таку рекомендацію для усіх авіаційних компаній України?
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Более того, все разведки предупреждали, но ни одна авиакомпания Мира не перестала летать над Ираном.
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Вот не ожидала от смешко. Какие мы все умные пост фактум. Вместе с украинским самолетом ,по сведениям сми , находились еще и самолеты других стран та же люфтганза , например.
Ну достали уже своими проповедями с умными лицами.

Что за манера во всем винить свою страну? Болезнь меншовартости нужно убивать в себе, как и совдепию
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наше руководство грело булки в омане на кремлёвской стрелке....
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Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны (С).
Чувак, у тебя было время покомандовать и ничего полезного (кроме отравления Ющенка) ты за свою каденцию не организовал. Так что молчал бы уже в сторонке.
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Я не за Зе, но пусть этот сраный хомяк медведчуковский заткнется. Эта сволочь хочет Украину виновной сделать похоже. Все происходило в одно время, среагировать было невозможно
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но ведь официально небо не закрыли!
на каком основании компания могла отменить полеты?

несчастный украинский борт единственный, кто вылетел в ту ночь? или были еще?
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Вчера говорилось, что к расследованию катастрофы, приобщены показания пассажиров и пилотов другого самолета, которые были свидетелями катастрофы рейса PS752
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Всегда классно давать советы не будучи в правительстве! Интересно было бы чтобы он рассказывал , если сейчас занимал пост. Не знали ??? Не догадывались ?? Проглядели и другую хрень!
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Смешко, мммм. Почти призедентом стал, кто то украл голоса
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Больше всех выигрывает от ирано-американского кризиса Россия - Forbes (США) Январь 9, 2020Без рубрикиКомментарии

Пожалуй, одним из самых серьезных последствий эскалации конфликта между США и Ираном может стать закрытие Тегераном Ормузского пролива для движения нефтяных танкеров. Результаты таких мер будут катастрофическими, и поэтому такое вряд ли произойдет. Но если Иран все же пойдет на такой шаг, на международных нефтяных рынках возникнет большая паника, так как примерно 21% от общемирового объема потребляемой нефти проходит именно через Ормузский пролив. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в этом случае станет важнейшей стабилизирующей силой на рынке и извлечет значительные финансовые, стратегические и дипломатические выгоды.
Даже если Международное энергетическое агентство пустит в оборот свои стратегические запасы, закрытие Ормузского пролива негативно отразится на всех из-за роста нефтяных цен. Если кризис затянется, высокие нефтяные цены окажут понижающее воздействие на мировое потребление энергии и могут привести к глобальному экономическому спаду.
Однако в ближайшей перспективе нефтедобывающие страны выиграют от роста цен на нефть, и в особенности это касается России.
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Одна из причин, по которой ОПЕК оказывает столь существенное влияние на мировой рынок нефти, заключается в ее способности в любой момент наращивать (или сокращать) добычу с целью ослабления резких скачков нефтяных цен. В этом деле ОПЕК в наибольшей степени зависит от самого влиятельного своего члена Саудовской Аравии (причем не только из-за объемов поставки и потенциала добычи), которая обладает самой большой в мире резервной производительностью - примерно 1,5-2 миллиона баррелей в день.
В случае блокады морского транспорта в Ормузском проливе или серьезных ограничений судоходства Саудовская Аравия не сможет задействовать свой резервный потенциал, по крайней мере, поставки на рынок будут серьезно ограничены или вообще остановлены.

Между тем, Иран (!) и Венесуэла, стоящие после Саудовской Аравии по показателям резервных возможностей, не смогут выйти на рынок из-за санкций и внутренних проблем. Кроме того, американские производители сланцевой нефти, которые поначалу выиграют от роста нефтяных цен, не смогут помочь в той степени, как это может сделать Саудовская Аравия. Сланцевая нефть быстро реагирует на изменение рыночных условий - гораздо быстрее, чем обычная добыча нефти - но она не в состоянии гарантировать немедленное увеличение объемов поставок.
А поскольку добыча нефти в США находится в руках частных компаний, условия там диктует рынок. Поэтому добычу нельзя остановить при определенном уровне цен; она будет продолжаться до полного насыщения рынка. Кроме того, есть проблемы качества американской нефти, которая существенно отличается от саудовской. Американская сланцевая нефть имеет меньшую плотность (то есть, она легче) и меньшее содержание серы, и поэтому она не может незамедлительно заменить поставки из Саудовской Аравии.
В тему - Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада - Frankfurter Allgemeine ZeitungКонфликт США и Ирана плохо кончится для Запада - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Но есть одна страна, у которой есть все эти возможности. Это Россия.
Россия не только добывает нефть «правильного» качества (она может заменить то топливо, которое будет блокировано в Ормузском проливе), но и, как заявляет российское правительство, имеет резервные производственные возможности в объеме 500 тысяч баррелей в день. По соглашению с ОПЕК, Москва сократила объемы добычи, чтобы не допустить чрезмерного падения цен в условиях перенасыщенности рынка.
Но поскольку цены сейчас растут, а ОПЕК не в состоянии облегчить ситуацию, Россия со своими компаниями (которые в целом недовольны сокращением добычи) непременно и с радостью воспользуется возможностью дополнительно заработать.
После атаки на саудовское нефтеперерабатывающее предприятие в конце прошлого года Россия просигнализировала о том, что сумеет обеспечить дополнительные поставки благодаря инвестициям российских компаний в новые добывающие мощности. Саудовская Аравия быстро восстановила объемы экспортных поставок, и Россия не смогла доказать свои новые возможности и преимущества. Если такой внешний фактор как закрытие Ормузского пролива приведет к блокаде саудовских поставок, у России появится реальный шанс испытать свои новые резервные мощности.
В последние годы влияние России на мировом рынке нефти возрастает. Эта страна стала важным партнером ОПЕК в ее борьбе за сохранение статуса решающего игрока, влияющего на нефтяные цены даже после сланцевой революции в США. Если ирано-американский конфликт приведет к существенному сокращению нефтяного экспорта из стран ОПЕК, Россия получит от этого значительную выгоду в плане реальной финансовой прибыли и геополитического влияния.
Рост цен и увеличение добычи выгодны не только российским компаниям, но и бюджету страны, поскольку нефтедобывающая отрасль там обложена высокими налогами, и в первую очередь это касается экспорта. Данный аспект особенно привлекателен для России, поскольку торговля нефтью в мире идет на американские доллары, которых явно не хватает Москве после введения США санкций против российских финансовых институтов из-за ее вторжения на Украину и вмешательства в американские выборы.
Россия также может усилить свое геополитическое влияние.
Из-за блокады Ормузского пролива источников поставок станет значительно меньше, а это усилит представление о России как о стабильной нефтедобывающей стране и экспортере. Саудовская Аравия воздерживается от использования своих поставок в качестве инструмента влияния, ограничиваясь регулированием рынка и стабилизацией ценовых скачков, по крайней мере, после нефтяного кризиса 1970-х годов.
А вот Россия в этом вопросе проявляет гораздо меньше сдержанности. Исследования показывают, что Москва неоднократно использовала свои сильные позиции поставщика нефти и газа, добиваясь геополитических выгод в Центральной и Восточной Европе.
Блокада Ормузского пролива может усилить позиции России по отношению к испытывающей энергетический голод Азии, поскольку около 75% проходящей через этот пролив нефти идет именно в азиатские страны. Кроме того, особую важность приобретает российский природный газ, поставляемый на китайский рынок через открытый недавно трубопровод «Сила Сибири». Эти позиции кажутся еще более прочными, если задуматься о военных учениях, которые Россия, Китай и Иран совсем недавно провели в Оманском заливе.
Если подумать о возможных вариантах эскалации конфликта между США и Ираном, становится понятно, что здесь вступает в силу закон непреднамеренных последствий. Ормузский пролив пока никто не блокирует, и он вряд ли будет перекрыт в ближайшее время. Но полностью исключать такую возможность нельзя.
По этой причине важно продумать возможные последствия блокады для ценообразования и предложения на рынке нефти, а также результаты усиления геополитического влияния такого игрока как Россия, которая уже получила стратегические и дипломатические выгоды от американо-иранского конфликта и от вынужденного вывода американских войск из Ирака.
Анна Микульска - научный сотрудник Центра энергетических исследований при Институте государственной политики им Джеймса Бейкера (Baker Institute for Public Policy).
Forbes (США)
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в Украине нет президента и правительства, кто будет этим заниматься?
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Встречный вопрос, кто прекратил полёты кроме США ?
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А где ты раньше был, архистратиг?Как пролетел на выборах, так тебя не видно и не слышно было, а тут нарисовался как Deus ex machina.
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здесь решают медведчук, богдан, сивоха, ермак, партнов.
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А по моему просто разрядили обстановку в Иране, пожертвовав украинским самолетом и большим количеством иранцев из других стран. А все остальное - это гониво наших сми. Как всегда.
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Я уверен что украинский самолет был принесен в жертву ради того чтобы небыло продолжения войны.
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Хто приніс його в жертву та чому ви вважаєте, що це припинить конфлікт?
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Жертвоприношение ето убийство группы людей чтобы общество испытало шок и успокоилось и остыло. В результате сейчас весь мир говорит о сбитом самолете а не о том чтобы дать ответку иранским бабуинам за теракты.
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naooborot sbili ili podlozyli bombu samoliot izza togo stob tocno amerikansi otvetyli,a kto za etim stojit rosija i jej proplacyvajemije teroristiceskije mesnyje organizaciji.Sovpodenyje udar po bazam,a potom ecio i samoliot.
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А что вообще там делала до сих пор международная гражданская авиация в стране которая уже не один десяток лет под санкциями? Может вы еще в Сев. Корею летаете и потом будете плакать что там погибли наши люди?
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Санкціями не заборонено літати в Іран.
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А если выяснится что самолет таки упал из-за неполадки, что тогда?
Или разведки мира и про это предупреждали?
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И?Залит на ётуб русвесной, которая su.Нафиг нам их пропагандонские видео?
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После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешно
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Ответный удар Ирана по иранцам в самолёте на иранской земле. Прикольно. Прям как с Воронежом
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Лисому з "Кварталу" треба було йти в політику,а Смєшкові - на його місце...Не можу чомусь я серйозно сприймати цього лисого хомячка,як би він не надував щоки...Це така доля всіх,кого в свій час підтримала велика гадалка по імені Гордон...Теж лиса,до речі...
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Ходят тут всякие.Когда последствия поездки ЗЕ в ОбМАН подлетят до пеДОХА (Катар)яхта "Марина"бумерангом,как "Боинг"в Тегеране-вот тогда и по Смешко мся.
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Смешко просто выглядит Смешно в своем стремлении казаться дюже вумным.
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Игорь Смешко достойный президент во время войны.
Но глупые люди с подачи олигархов и ТВ, выбрали мистера Бина.
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О) Давненько смєшно не смерділо Після ліквідації Сулеймані Україні потрібно було припинити польоти в зону конфлікту, всі розвідки попереджали про удар у відповідь Ірану, - Смешко - Цензор.НЕТ 1101 Воно попереджало про ВІДПОВІДЬ Ірану... Даун, ПО КОМУ відповів Іран в ДАНОМУ випадку По 62 СВОЇМ громадянам??? Після ліквідації Сулеймані Україні потрібно було припинити польоти в зону конфлікту, всі розвідки попереджали про удар у відповідь Ірану, - Смешко - Цензор.НЕТ 2945
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Ну *** как же без этого!
Обязательно вылезет очередной "эксперд", рожа которого уже не умещается в экран телевизора, и будет с умной заточкой на физиономии поучать как надо было сделать!..
Тьфу!.. Противно уже слушать эти одутловатые рожи, когда они просто пиз...т отсебятину, при том ни за шо не отвечая и ни на шо не влияя.
Бутусов, а ты мастак вытаскивать на свет разных упырей, с их никому ненужным бульканьем.
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