 Після ліквідації Сулеймані Україні потрібно було припинити польоти в зону конфлікту, всі розвідки попереджали про удар у відповідь Ірану, - Смешко

Про це заявив в інтерв'ю "ГОРДОН" колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони України та ексглава СБУ Ігор Смешко, інформує Цензор.НЕТ.

Смешко вважає дивним той факт, що президент України в розпал гарячого протистояння між США і Іраном полетів в Оман - країну, дуже близько розташовану до вогнища конфлікту, де розташовані американські бази, по яких офіційний Тегеран цілком може випустити ракети.

"Тут два варіанти: або комітет з питань розвідки не виконує свої функції і не інформує президента, або президент не прислухається до його інформації. Обидва варіанти дуже небезпечні для держави", - зазначив ексглава СБУ.

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Також на думку Смешка, Україна мала заборонити польоти в авіапростір Ірану та Іраку після ліквідації США генерала Сулеймані.

"Чому Україна вчасно не припинила польотів в Іран, для мене загадка. Уже після ліквідації американцями генерал-майора Касема Сулеймані потрібно було "з технічних причин" зупинити ці польоти. Упевнений, не тільки всі розвідки світу прогнозували удар у відповідь, але й більшість політологів Заходу про це відкрито говорили у ЗМІ. А вже після завдання іранцями ударів виліт літака був би просто немислимим", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.