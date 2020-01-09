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Все про:розслідування (1601) військовослужбовці (2624) Офіс генерального прокурора (5)

 Офіс Генпрокурора створив відділ для розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці

Офіс Генерального прокурора реорганізував структуру військової прокуратури Об'єднаних сил, створивши відділ для розслідування причин смертей військовослужбовців не в бойовій обстановці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни в структурі та штатному розписі військової прокуратури об’єднаних сил щодо утворення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо розслідування причин смертей військовослужбовців не у бойовій обстановці", - повідомляє ОГ.

Зазначається, що діяльність цього відділу буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів за фактами безповоротних втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення ООС.

Крім того, Офіс Генерального прокурора перед Міністерством внутрішніх справ України ініціював утворення при ГУ Нацполіції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування зазначених кримінальних проваджень.

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Такі організаційні заходи забезпечуватимуть оперативну координацію дій органів досудового розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169009
 
 
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А який сенс? Ну розбився у ДТП військовослужбовець, чи збила його у відпустці машина, чи салом подавився... нах.ра тут окремий відділ?
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Зменшити звітність з втрат особового складу ,та подати це,як досягнення капітулянтських дій Зєлєнського.
Пристайко :
«Є військові начальники, які знають, як зробити так, щоб наші позиції були захищені, щоб були створені відповідні споруди. До речі, при відведенні військ не розбираються фортифікаційні споруди, які знаходяться на теперішній позиції. Якраз в цьому є ідея - якщо наш ворог не відходить, ми завжди можемо повернутися назад.
Я хочу нагадати, що наш вибір з вами - це принести мир і уникнути загибелі наших хлопців. Для цього треба, щоб у тебе не стріляли, і ти не стріляв».
Результат :
Офіс Генпрокурора створив відділ для розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці - Цензор.НЕТ 3600
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