 Офіс Генпрокурора створив відділ для розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни в структурі та штатному розписі військової прокуратури об’єднаних сил щодо утворення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо розслідування причин смертей військовослужбовців не у бойовій обстановці", - повідомляє ОГ.

Зазначається, що діяльність цього відділу буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів за фактами безповоротних втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення ООС.

Крім того, Офіс Генерального прокурора перед Міністерством внутрішніх справ України ініціював утворення при ГУ Нацполіції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування зазначених кримінальних проваджень.

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Такі організаційні заходи забезпечуватимуть оперативну координацію дій органів досудового розслідування.