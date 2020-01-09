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Все про:АЗС (214) Сергій Куюн (2)

 Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн

Влада рапортує про активну боротьбу з нелегальними заправками, але перевірити цю інформацію неможливо.

Про це повідомляє директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласні та центральна влада рапортують, що закривають станції пачками. З боку нагадує справжнє соцзмагання: ДФС закрила 264 об'єкти, а СБУ рапортує про 300. Гончарук повідомив, що за три тижні правоохоронні органи перевірили 787 АЗС, з яких 439 нелегальних об'єктів припинили свою роботу, а 111 примусово демонтовані ... Проблема в одному - ці цифри неможливо перевірити. Немає ні адрес ліквідованих станцій, ні імен, нічого", - пише Куюн у фейсбуці.

Тим часом, за його словами, силовики неодноразово заявляли про деякі перевірки та ліквідації, постили фото з місця подій, але по гарячих слідах з'ясовувалося, що в кращому випадку була проведена перевірка документів без будь-яких подальших санкцій.

Куюн також переконаний, що боротьби лише з "бочками під парканом" мало.

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"Прийнято вважати, що головна проблема - це типові підколодні заправки, як правило, торгують одним-двома видами палива. Але це не зовсім так. Ключова проблема - торгівля паливом повз каси, без видачі чека або з видачею липового фіскального документа. Це обіг палива за готівку, це податкові ями, скручування, коли в надходженнях бензин, а на виході банани тощо. Саме це дає основну маржу, дозволяє демпінгувати і тим самим деформує ринок. І ця проблема набагато ширше, ніж бочки під парканом, і ось їй якраз ніхто особливо не займається", - зазначає експерт.

Куюн сподівається, що на запланованій на 14 січня зустрічі Зеленського і правоохоронців буде дана команда покласти край нелегальним АЗС.

"Якщо і буде команда, то тільки там. Скепсис багатьох не поділяю, мовляв, все це до лампочки. Але змогли ж закрити гральні салони! І кожен день дивлячись на закриті салони і обдерті вивіски "Космолота" я розумію, що неможливе можливо", - резюмує він.

Також читайте: За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук

Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн 01
Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169002
 
 
 Топ коментарі
 
Какая разница, главное по телеку громко проорать, это ведь шоу!!!
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Зато можно растрещать на весь интернет!
Беспроигрышная комбинация: работаем в поте лица, боремся с нелегалами, закрываем нелегальные АЗС сотнями.
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Что приведёт к дефициту топлива, и требованию возобновить работу тех-же заправок но уже по просьбам трудящихся и всех прогрессивных сил борющихся с коррупцией во всём мире за исключением собственного болота.
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вместо космолота уже другие понаоткрывали с другими смотрящими.
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Какая разница, главное по телеку громко проорать, это ведь шоу!!!
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Зато можно растрещать на весь интернет!
Беспроигрышная комбинация: работаем в поте лица, боремся с нелегалами, закрываем нелегальные АЗС сотнями.
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имитация работы.... у нас даже клован имитирует из себя президента.....
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Да не заправки они закрывают. По частным дворам ездят, и щимят бедолаг, которые из рф на свой страх и риск таскали топливо. Благо все же знают, где эти дворы находятся. Там и дешевле и русское топливо качественней того, что у нас бодяжат. А нелегальные Маршалы и им подобные как тоглвали так и торгуют. По факту они есть, а юридическ их нет.
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Ну на счет сруского качественного топлива ты переборщил...там бенз редкостное дерьмо...
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Ну не знаю, дизель у нас гавно. А в остальном я прав.
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Рузкое топлива качественное??? Данные о закрытых нелегальных АЗС невозможно проверить: нет ни адреса, ни имен, - Куюн - Цензор.НЕТ 3180 Ну ты рассмешил. От него даже кацапские УАЗы дохнут.
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Зеленое стадо делает видимость работы...в турборежиме...
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Были демоны и самоликвидировались. Ето вам не бабок гонять которые семочками и укропом возле переходах торгует. А заправку у нас любой бомж может просто так среди города поставить и никто не заметит.
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гончарук хотел сказать что прокурор или мент, которому пренадлежит заправка, сам себя закроет а потом еще и посадит
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Та зе-бильчикам эти и нах не нужно - они и так Г+Г верят, без всяких доказательств.
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та шо вы говорите ужос то какой и что такое координаты GPS тупая власть 95 квартала не знает, только улицу давай и номер дома, про индекс забыли написать и область Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн - Цензор.НЕТ 8481 хотя 95 шапито побарабану.
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А легальные заправки, торгующие контрафактом - нелегальные или легальные?

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Показуха и очковтирательство в тренде у артистов. Для них сцена везде.
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Перша реакція - віриш...Тобто сприймаєш критично,думаєш що не поділились,не та криша - але що закрили - віриш...А потім хтось пише - а де,де закрили?..І думаєш а й справді,ти ж постійно їздиш,заправляєшся то тат то там,і всі на своїх місцях,по крайній мірі тут,у Львові і області...І получається саме шо не є махрове совітське окозамилювання...Ось тільки навіщо,для чого?Ну все одно ту зелену плісняву стеруть мокрою шматою зі столу і сліду не лишиться...
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ТАК ОБЯЖИТЕ НА ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТАВИТЬ GPS ТРЕККЕРЫ !!!
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Я взагалі не можу вкурити як то можливо побудувати нелегально азс (!!!) та на чорне працювати ??? Бракує в мене фантазіі .15 років каже пан до рівня Польщі ? Ну ну..
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