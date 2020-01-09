 Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області

Про це пише kp.ru, передає Цензор.НЕТ.
Згідно із заявою найманця РФ, ватажка терористів "ЛНР" Пасічника, зростання пенсій і зарплат здійснюватиметься в три етапи.
"У кожен із етапів пенсійні виплати збільшуватимуться в середньому на 20%, заробітні плати працівників бюджетної сфери - на 28%, а "державних службовців" - на 18%", - говориться в повідомленні.
Пасічник пообіцяв реалізувати це до січня 2022 року.
Зі свого боку, найманець РФ, ватажок терористів "ДНР" Пушилін зазначив, що влада має намір докласти всіх зусиль для того, щоб зарплати металургів і шахтарів виросли до рівня, порівнянного з Росією, пише Газета.ру. Він пообіцяв підвищити пенсії на 20%, а зарплати працівників бюджетної сфери - на 26%.
Давайте ще новини від Басуріна подивимось, там також маячня феєрична =)
Домбасята хотіли, як у Моцкві в сєріалах - великі та чисті квартири, машини, і кожен день пакунки з супермаркетів.
Український ветеринарний паспорт - це паспорт міжнародного зразка, який приймають у всьому світі і він має вагу на митницях любих держав.
не будет лояльна к Украине, а только с хамским отношением.
но ведь ***** как обычно кинет
Так и тут...
А ну все понятно. Еще 2 года обещаний. Так через 2 года можно обещать что и трамваи на Марс будут ходить.
"минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси"