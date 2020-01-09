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Матеріали за темою:
Все про:Росія (14545) Донбас (12876) Пушилін (37) найманці РФ (941) Пасічник (9)

 Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області

Найманці РФ, ватажки терористів "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що станом на 1 січня 2022 року рівень пенсій і зарплати працівників бюджетної сфери і "держслужбовців" на окупованому Донбасі зрівняється з показниками Ростовської області Росії.

Про це пише kp.ru, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою найманця РФ, ватажка терористів "ЛНР" Пасічника, зростання пенсій і зарплат здійснюватиметься в три етапи.

"У кожен із етапів пенсійні виплати збільшуватимуться в середньому на 20%, заробітні плати працівників бюджетної сфери - на 28%, а "державних службовців" - на 18%", - говориться в повідомленні.

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Пасічник пообіцяв реалізувати це до січня 2022 року.

Зі свого боку, найманець РФ, ватажок терористів "ДНР" Пушилін зазначив, що влада має намір докласти всіх зусиль для того, щоб зарплати металургів і шахтарів виросли до рівня, порівнянного з Росією, пише Газета.ру. Він пообіцяв підвищити пенсії на 20%, а зарплати працівників бюджетної сфери - на 26%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168998
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала отменить пенсию Украины. Эта публика никогда

не будет лояльна к Украине, а только с хамским отношением.
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Зебіли, пора на бамбас, за довгим рубльом.(віслючок вже "домовився")...
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Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области... 1955 года. Эти придурки не устают обещать, стадо верит всей галиматье, что ей скармливают. Среднюю з/п $2700 и стометровые квартиры каждой семье к 2020 уже получили Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области - Цензор.НЕТ 2237
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Последний довод,почему эти люди должны мучаться от кацапов )) Пенсии если украинские убрать,то жизнь окажется там невыносимой.
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Прекрасно! Пусть увеличивают. Нужно дожить до 2022 года-а там видно будет.
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определенная часть пенсионеров явно не доживет))
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Окупація продовжується а ЗЕлене гівно так "устал ат вайни" що п'яти раз за пів року на віддих літає
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та там зарплаты уже сегодня, если сравнить с 1913 годом, достигли таких рекордов, шо ростову и к 2022 их не догнать!
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крушение, происки РФ, катер возле наших берегов.разве это нас интересует? бигмир думает иначе. самая главная новость сейчас, вручение оскара и Адель похудела. ****. на первой странице
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Краткий экономический прогноз новоросссии на "ближайшее будущее" - "К 2120 году зарплаты шахтеров Донбасса будут равны зарплатам сотрудников газовой отрасли Сургута" !!!! Представители РФ обещают поднять зарплаты и пенсии на оккупированном Донбассе до уровня Ростовской области - Цензор.НЕТ 882
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Зебіли, пора на бамбас, за довгим рубльом.(віслючок вже "домовився")...
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Вообще,здравомыслящего навело бы на раздумье - почему это только через пять лет происходит. И Почему расия их фактически кинула на бабло.Обещая золотые горы и подсовывая туфту.Почему именно ростовские ? Это типа херня,но уже расийская ? Ключевое - здравомыслящего...
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Россия их кинула не на бабло. Россия их просто использует. Обещает, убеждает и использует.
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фух... баба з возу... не хотелось бы кормить кормильцев...
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и вы шо, серьезно думаете, шо они откажутся от украинской пенсии??
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они потребуют ее выплачивать в евро в той же сумме Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області - Цензор.НЕТ 5861 бо им мало, кормильцам, на жизнь не хватает
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Натали, без сексизма и гендерных заморочек, девочки бамбаские могут заработать в ойро. И семьи обеспечить. Стоит только захотеть... могут таксистками в Финляндии... а ты шо подумала? Или могут сесть на брусчатку на площади в Ватикане и представлять из себя аутистку. Там тока в ойро подают...а ты шо подумала?
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Це Че-Пушилін сказав?=)))

Давайте ще новини від Басуріна подивимось, там також маячня феєрична =)
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Нє пойдьот!
Домбасята хотіли, як у Моцкві в сєріалах - великі та чисті квартири, машини, і кожен день пакунки з супермаркетів.
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для чистоты я ккпил себе робот Самсунг. Черный такой. Весь в датчиках... бегает по первому этажу, всюду суется. А потом затихает и уползает на базу. Дратхаар мой его люто ненавидит, прячется, уходит на второй этаж...
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ЛОЛ!!! "Не зрівнювай уй з пальцем!"
Український ветеринарний паспорт - це паспорт міжнародного зразка, який приймають у всьому світі і він має вагу на митницях любих держав.
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Не, ну молодые ж республики его не признают... то-то же ж...
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А с каких денег не сказали? С разваленной рашистами в хлам экономики?
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Для начала отменить пенсию Украины. Эта публика никогда

не будет лояльна к Украине, а только с хамским отношением.
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он будет недовольна еще больше! полоумные старушки будут орать, что Украина им мало платит и еще должна моральный ущерб компенсировать! там таких пруд пруди!
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это было бы хорошо...быстрее рашка квакнет.
но ведь ***** как обычно кинет Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області - Цензор.НЕТ 8128
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Зачем вам ждать два года лугандоны? Переезжаейте сразу в растовскую обл. Очевидно же
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хрена с два они переедут - разве что насильно их выдворить
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Я ТАК ПОНЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ ОНИ НЕ ХОТЯТ? ПОДНИМАЙТЕ ТАМ БУНТ ЕСЛИ ХОТИТЕ В УКРАИНУ, А ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ТО ТЕРПИТЕ!
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Старо как мир...про говорящего ишака... падишаха...и насредина...кто то обязательно сдохнет...
Так и тут...
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Что то мне кажется что ето они хотят сделать за счет Украины. Потому что ***** в етом году не выделил денег на содержание окупированных территорий.
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заявили, что к 1 января 2022 года уровень пенсий и зарплаты работников бюджетной сферы и "госслужащих" на оккупированном Донбассе сравнится с показателями Ростовской области России

А ну все понятно. Еще 2 года обещаний. Так через 2 года можно обещать что и трамваи на Марс будут ходить. Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області - Цензор.НЕТ 377
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Лухандоны, вообще-то те ватные методички уже устарели:
"минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси"
Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області - Цензор.НЕТ 2348

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До *путинвведивайска* зарплаты на дамбасе были 1500-2000 у.е. Чему пол Рашки могло завидовать. И чего придуркам даунбаситам не хватало при Украине?
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Они думали что кормили всю Украину, но вот проблема в чем, у них нечем думать они просто транслировали пропаганду с ящика. Хотели б в Украину давно подняли б там бунт, но их нет, значит критической массы недовольных еще нет
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сивоха пора платить вашим людям в Крыму, а то украинские пенсионеры с жиру бесятся с такой низкой коммуналкой.
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Если бы украинская власть хотя бы точно следовала законам Украины, по которым есть определенные условия действия паспортов Украины, то конфликт там прекратился бы еще в 2014 г. и десятки тысяч людей остались бы живы.. Власть Украины обязана была по ним временно приостановить действие паспортов всех жителей Лугандона,путем проставления штампа в паспорте. Их паспорта должны были действовать только при действительной и законной регистрации на территории Свободной Украины. Сейчас при фактически пророссийском, антиукраинском руководстве Украины это вообще невозможно и дальше война будет только разгораться даже при самых больших уступках агрессору.
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С такими как сивоха и зеля я в это даже поверю. Правда это будет за счет украинского бюджета.
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