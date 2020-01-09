 Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для виконання злочину російські спецслужби залучили харків’янина, який раніше проходив військову службу у Національній Гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини.

Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що операція із попередження замаху – свідчення того, що Служба ефективно протистоїть російським спецслужбам.

"СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки. Наші дії підтверджують це. Контррозвідувальна діяльність, протидія тероризму, захист національної безпеки – ті пріоритети, на які орієнтується сьогодні українська спецслужба", - додав Іван Баканов та подякував співробітникам Служби за успішну роботу.

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Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР". Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один з яких носив звання "Героя Росії".

Харків’янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян.

Контррозвідники та слідчі СБУ із задіянням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника з вибухівкою у будинку. За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації. Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування, він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





