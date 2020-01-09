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Все про:контррозвідка (177) замах (296) Росія (14545) СБУ (4983) Харків (1588)

 Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла у Харкові замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, який був організований спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для виконання злочину російські спецслужби залучили харків’янина, який раніше проходив військову службу у Національній Гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини.

Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода. 

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що операція із попередження замаху – свідчення того, що Служба ефективно протистоїть російським спецслужбам.

"СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки. Наші дії підтверджують це. Контррозвідувальна діяльність, протидія тероризму, захист національної безпеки – ті пріоритети, на які орієнтується сьогодні українська спецслужба", - додав Іван Баканов та подякував співробітникам Служби за успішну роботу.

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Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР". Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один з яких носив звання "Героя Росії".

Харків’янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян.

Контррозвідники та слідчі СБУ із задіянням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника з вибухівкою у будинку. За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила півкілограма тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації. Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування, він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку 01
Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку 02
Контррозвідка СБУ запобігла вбивству спецслужбами РФ одного з колишніх командирів ЗСУ і не допустила вибуху в багатоквартирному будинку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168997
 
   
 Топ коментарі
 
Баканов прямо из Куршавеля доложил? Маладец, аккуратно там...
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А диверсантов протеже Путлера Зеленский отпустит как обычно
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А этого черта готовьте на обмен, у дыровцев опять таксистов в избытке...
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А диверсантов протеже Путлера Зеленский отпустит как обычно
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Зате напевне Антоненка із СІЗО випускали. Інкогніто.
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хорошо, если когда-нибудь удастся добраться до гиркиных да безлеров. а может их скорее свои придушат.
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Как только суды ЕС и Украины их затребует. Их сразу ликвидируют.никто не будет рисковать. А то выкрадут украинские спецназовцы , как рашистского хмыря из оккупированого Донбасса
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Баканов прямо из Куршавеля доложил? Маладец, аккуратно там...
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А этого черта готовьте на обмен, у дыровцев опять таксистов в избытке...
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Не зря бакланов в куршавеле время провел.
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Они планировали банки 18650 использовать в качестве взрывчатки?

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Там під 18650 якась чортівня- придивись.
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Ну не знаю.
Как по мне, в правой коробке только батареи, контроллер и переключатель.
Но фотку я сохраню.
Будет весело, если еще в одном успехе СБУ появится...
А вообще, это все настолько убого смотрится: руководитель СБУ, вместо того, что бы участвовать в заседании СНБО, катается на лыжах.
И сразу хлоп - новость про успехи СБУ!
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банки 18650 dlia podachi 12 volt na ustroistvo avto signalizacii priklepleni vzrivchatke
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а как Баканов про это узнал, он же в Куршавеле...
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Пока зебил на маскве звітує хазяину, ФСБ-У перевиполнит все плани
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прикольные у СБУ повязочки ))))
опять им приходится свою цивильную одежду возюкать... беднота
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Расстрелять напару с Рабиновичем! Оба со строек воровали линолеум, гвозди и унитазы.
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Если это всё правда, то я аплодирую СБУ стоя.
Но пока на СБУ висит стоко прошлых скандалов и косяков, шо все такие события невольно воспринимаешь с сомнением.(Вы уж простите, но сами в этом виноваты)
Если это не очередной разводняк на премии и звания, то поздравляю вас ребята.
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Не вижу тела в луже крови, или теперь поумнели, после того, как даже руководство страны подставили )) И вы этому верите?
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Все еще движется на простых сотрудниках которые верны Украине А Баканов это просто говорящая голова что ему написали то он и озвусил
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик:
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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мало того
в Лугандоне эпидемия венерических заболеваний
мацковские паспорта дают только по предоставлении медицинской справки
Вот почему так мало выдано паспортов
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А почему до сих пор не взрываются, и из убитых только Бабченко? )) Все остальные убиты нашими.
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Идет война с РФ и нужно закрыть полностью въезд гражданам России! Какого хера вы пускаете их сюда, там половина заехавших сюда - это шпионы и агентура России! Как люди могут себя чувствовать в безопасности, если вы этих чертей запускаете, которые тут теракты делают и убийства и т.п. до войны вообще ни одного теракта не было! Закройте им въезд мать вашу! Это просто жесть! Сами запускают сюда вражескую агентуру. Закрыть русским въезд всем и. Сразу будет лучше всем Украинцам и безопаснее! А запуская русских сюда, вы ставите под угрозу жизни Украинцев!!!
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Агенты могут спокойно иметь украинские паспорта. Закрытие ничего не даст. Будет приказ - и начнётся...
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Давид Гаспарян, если ты против закрытия для русских границы, то и есть русский агент!
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При чем здесь против, тупарь, тебе говорят о малоэффективности.
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Когда уже эти сказки с вербовкой закончатся... наверное когда народ поумнеет...
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Зря ты думаешь, что народ такой же глупый как ты.
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Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что...

Это он прямо из Куршавеля отметил? Молодец! Герой! Оторвался от обеда и отметил....
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Цікаво, а той кого збиралися ліквідувати, змінить своє місце проживання після цього так щоб його неможливо було вирахувати по загальнодоступним базам (реєстрам) нерухомості і т.д.? У тому, що йому у цьому допоможе держава є великі сумніви.
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Это случайно не те же викинги отметились,что и с Бабченком?
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Ясно, що це технологічна байка сконструйована для підтримки реноме Баканова, як керівника, і СБУ, як підвідомчої йому контори.
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Пів кілограма тротилу в дворі будинку не підривають. Там би всі вікна повилітали. Щось письменники підводять Баканова. Видно вони також лейтенанти.
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Чувак сцикай їм у вочі! Нічого тобі не буде! Обміняють.
Замах на вбивство, чи хоч вбивство - какая разница?
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Освобождены и отданы врагу властью зеленского, богдана, рябошапки и компании.
Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша
Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша

Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза", палач, стреляла в затылок военнопленным.
Остальные убийцы.
https://censor.net.ua/news/3168555/opublikovany_imena_44_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72534029 - Опубликованы имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

https://censor.net.ua/video_news/3168935/opublikovany_imena_esche_15_chelovek_kotoryh_ukraina_otdala_v_ramkah_obmena_smi_spisokvideo - Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена
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Какая разница? (с)

От як би вони, як Поярков, Вовіному татові погано відповіли, тоді б це був злочин, а так... ну кого вони там вбили? Українців? А нах.я Маларосії ті українці?
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СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия.

Радует, что СБУ хоть что-то может, но это диверсанты-шестерки, а кто будет нейтрализовать политических диверсантов россии в Украине, таких как Портнов, Медведчук, они ведь представляют еще большую угрозу Украине.
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Юрий Швец, экс-разведчик кгб ссср, в программе "Гордон".
О путине.
Выпуск от 11.03.2017, 3 226 659 просмотров.
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В россии такого медведчука, например, он был бы кумом зеленского или порошенко, уже бы отправили за решётку, за такие призывы и предложения против россии.

Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.

В мировой истории полно примеров, когда целые народы исчезали, потому что не могли или не хотели себя защитить.
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Спасибо операм за работу. Русских мразей нужно регулярно клепать.
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