 Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ

Діяльність провокатора вдалося припинити, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема, "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО та про Майдан". На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали", - сказано в повідомленні.

Функціонування цих ресурсів було припинено після звернення СБУ до адміністрацій соцмереж.

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В СБУ вважають, що діяльність росіянина курували спецслужби РФ. Створені Жуком сайти використовували для гібридної агресії проти України.

Росіянину заочно оголосили підозру, його збираються оголосити в розшук.