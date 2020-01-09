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Все про:інтернет (399) націоналізм (42) Правоохоронні органи (612) провокація (536) Росія (14545) СБУ (4983)

 Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ

Громадянин РФ Сергій Жук за завданням спецслужб РФ створив в інтернеті низку сайтів і від імені націоналістів і патріотів розміщував на них провокаційні матеріали.

Діяльність провокатора вдалося припинити, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема, "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО та про Майдан". На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали", - сказано в повідомленні.

Функціонування цих ресурсів було припинено після звернення СБУ до адміністрацій соцмереж.

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В СБУ вважають, що діяльність росіянина курували спецслужби РФ. Створені Жуком сайти використовували для гібридної агресії проти України.

Росіянину заочно оголосили підозру, його збираються оголосити в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168996
 
   
 Топ коментарі
 
вчасно виявили, що він "свій"..... а то б посадили, як націоналіста
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Эх бы Цензор от этой нечисти почистили
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вчасно виявили, що він "свій"..... а то б посадили, як націоналіста
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Не дивуюсь. Кремлівські пропаГандони - складова армії РФ.
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Люди делают вид, что отрабатывают налоги)) Как все надоело. Зеля закрывает патриот-темы. И оправдывает это русскими. Хлопайте, дурни.
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Уверен что разжигающие посты по смыслу очень похожи на зрадофильские темы местных форумных петиков. Потому что методички пишет одна контора.
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О, разжигающие посты... А ты знаешь, что такое пост? Это все, что поручено постовому для охраны и обороны... А кто у тя пост разжигает? Тот хто тебе мозг разжижает? Методичка бедняге башку сносит, контора мерещится... Ну тебя не вылечат. Так, в землю закопают и надпись напишут. Может даже "здесь был Петя." И плюнут на могилу. И забудут- прикинь... А знаешь чего? Потому что ты в жизни нихера полезного не сделал.
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Не-а. И это все, что тебя заинтересовало? Уныло...
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Ну, то шо ты строчишь по московитским методичкам, давно понятно. Ссылочки у тебя на риа новости.
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Вот так нежданчик...
А мы то думали шо на "цензоре" токо одни патриоты высыраются в комментах и хамят своим оппонентам, а оно во как может быть...
И как нам теперь отличать махровых порохоботов и националистов от агентов фсб? По запаху?
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Отличать и не надо. Они все и есть агенты ФСБ.
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Та да, надо только носом вдохнуть поглубже.
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А в першу чергу ви є агентами сусідньої держави. Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ - Цензор.НЕТ 1814
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Засунь себе эту мантру в... сам знаешь куда.
Ты мне так и не ответил на мои многочисленные к тебе вопросы - ты модератор этой.... сайта?
Бо у меня есть по этому поводу очень убедительные факты - шо ты из модеров.
У нас с тобой был словесный конфликт, который меня навёл на эти подозрения после того, как мои комменты были мгновенно удалены именно по общению с тобой.
Ты так ни разу не подтвердил и не опроверг хоть как-то убедительно мои подозрения.
Шифруешься, жабёнок, или стыдно признаться?
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Боїсся націоналістів, Гиршику? Не бійся, серед нас чимало ж****бандерівців. А зелену плісняву ми передали фахівцям санепідемстанції.
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Я вас не боюсь. Я уже в том возрасте, когда определённые личные страхи уже не так страшны. Вы для меня гопота галимая. Я за стану боюсь.
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Сам штовхнув країну до прірви і тепер боїшся вільного польоту з прикоренням в 1g ?
Що ж, час від часу дивитимуся як ви "вільно падаєте".
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Падать будем вместе. А в полёте вниз, перед кончиной, будем рвать друг друга на части, бо в одной стране живём.
Ты этого хочешь? А теперь подумай кто от этого выиграет?
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Ні, хлопче, я маю парашути. І для себе і для найближчих друзів.
Чув такий анекдот: летіли в літаку тварини і птахи. Орел сидів біля ілюмінатора і час від часу дзьобав скло. Віслюк спитав - що це ти робиш?
- Так, приколююся.
- А можна і мені поприколюватися?
- Звичайно же можна.
Віслюк бахнув копитом, скло ілюмінатора розлетілося, обшивка розійшлася, усіх викинуло з літака. Підлітає орел до віслюка і каже "Віслюче, а ти літати вмієш"?
- Ні, не вмію.
- Тоді якого хєра ти приколювався?
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Pan Doktor‏ @pan_dok

А что все так удивились, что россиянам вместо хоккейного проигрыша 2019-го показывали победу 2011-го?
Ведь им вместо проигрышей последних 20 лет давно уже показывают победу 1945-го.
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Какой смысл писать тут про ЧМ, то что люди ждали на российском Спорте, а показывали на Первом. Я тоже смотрел первые 5 минут, 11 год. Это Канделаки, ума не хватило написать в начале, что повтор. Это отношение между каналами, причем тут спорт и государство.
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В Сев Корее так же выигрывают мировые чемпионаты, да еще и на Солнце полетели. Хорошо бы и вам туда полететь. Всем вместе.
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зеботів з лахти-2 коли почнуть банити?
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"...Деятельность провокатора удалось пресечь,...." С этого места попрошу подробнее.
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У заголовку пропущено слово "украинских". Складається враження, що йдеться про рашистів. Бо й сам заголовок російськомовний...
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посмотрите фильм документальный "Большой хак". В нем все материалы реальные и это не художественный фильм! И там рассказывается в одной части фильма про психологические операции русских в США, что русские создали в соц сетях США группы в которых размещали пропагандистские материалы - нацистские, скиновские, расистские и т.п. И значит призывали выходить на марши и митинги против черных за белую силу и т.п. И в это же время они создавали группы для публики чернокожей и других рас не белых и там размещали пропаганду наоборот уже против скинов и фашистов и расистов. И призывали выходить на марши против скинов и против расистов и против белых. И игрались там 2 эмоции - это страх и ненависть. И люди пропитывались этим и выходили и их сталкивали лбами - это реальная история. По моему в Филадельфии эти стычки были или точно не скажу так по память. В фильме там показывают это. И тоже самое русские спецслужбы у нас делают! Они создают группы Майдан и сталкивают лбами и создают против майдана группы АнтиМайдан и Беркут. Они создают группы патриотические и сепарские и они сталкивают лбами. Это называется Психологическая война! Они 2 стороны поддерживают и с этого получают выгоды.
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Якщо узькіє створюють сайти на підтримку української мови, вступу в НАТО та викидання рашкі з культурного, економічного та політичного життя країни - честь їм та хвала!
Зекономлять нам ресурси
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Ещё на майдане были снайперы, которые стреляли в обе стороны. Кто, если не рашка , могли так поступить, организовывая в это время захват крыма ?
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ага..
'cєргєй абрамич жук.. то страшний кацап.. Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ - Цензор.НЕТ 8818
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Символ таких "патріотів" Едуард Коваленко (ватажок псевдопатріотичної організації, що виконувала московські завдання в Україні) якого нещодавно обміняли на українських бранців ОРДЛО.
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В нас в Україні немає націоналістів...Є лишень люди,які використовують бренд націоналізму суто в своїх цілях...Ще на початку незалежності вони були,"Товариство Лева","УНА_УНСО","ОУН" тощо,але потім москалі з жидами створили "Свободу""Братство",закачали туди бабло,поставили своїх і...маємо що маємо...Заблокований начисто видобуток сланцю в Бродівському районі,заблокований Свободою,демонстративне руйнування пам"ятників,спалення прапорів,цькування російськомовних пенсів - все Росія використала по повній і власне це було ідеологічним виправданням окупаціі Донбасу і захоплення Криму...Так що не треба впроваджувати провокаторів у націоналістичний рух,вони вже там п"ятнадцять років живуть і процвітають...
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Тема разжигателей вообще не раскрыта. Посмотреть только комментарии на Цензоре. Любая новость даже будь-то о птичках первеводится ботами в унижение президента Украины . Человека , не замешанного в коррупции, впервые работающего именно в интересах Украины , обвиняют во всех грехах. Если идёт речь о зарубежных визитах Зеленского или вынужденных его контактах с ***** ради освобождения наших пленных , то президента Украины представляют заведомо проигравшим все и слившим интересы страны, в отличие от *****, который 'всехпереиграл'
Разжигание кроме того межнациональной розни, оскорбления форумчан разных регионов, разных национальностей - все это есть признаки того, что рашка вмешивается в наше интернет пространство с определенной целью- чтобы мы внутри Украины все сами перегрызлись.
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Критиковать власть, а тем более Зе, который воспринимался как отказ от совковых методов управления, нужно . Другой вопрос что не на подзаборном уровне, который активно используется в ольгинской школе.
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Невдобна тема для порохоботов. Где они все ? Где же крики о политическом преследовании задержанного, о репрессиях над пацреотами ? Злякались, мовчать.
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Тобто провокативні - це всі які захищають українську Україну?? Щось мені здається що наша країна окупована узьгє міром і ніяка фсбу з цим не бореться
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Молодцы, остались еще в канторе адекватные сотрудники, патриоты. Вату нужно клепать всегда и везде.
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Интернет- ресурсы- это не интернет сайты. А в соцсетях не создают сайты. Кто текст писал, школьник папе .
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