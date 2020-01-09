 Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ

Діяльність провокатора вдалося припинити, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема, "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО та про Майдан". На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали", - сказано в повідомленні.
Функціонування цих ресурсів було припинено після звернення СБУ до адміністрацій соцмереж.
В СБУ вважають, що діяльність росіянина курували спецслужби РФ. Створені Жуком сайти використовували для гібридної агресії проти України.
Росіянину заочно оголосили підозру, його збираються оголосити в розшук.
А мы то думали шо на "цензоре" токо одни патриоты высыраются в комментах и хамят своим оппонентам, а оно во как может быть...
И как нам теперь отличать махровых порохоботов и националистов от агентов фсб? По запаху?
Ты мне так и не ответил на мои многочисленные к тебе вопросы - ты модератор этой.... сайта?
Бо у меня есть по этому поводу очень убедительные факты - шо ты из модеров.
У нас с тобой был словесный конфликт, который меня навёл на эти подозрения после того, как мои комменты были мгновенно удалены именно по общению с тобой.
Ты так ни разу не подтвердил и не опроверг хоть как-то убедительно мои подозрения.
Шифруешься, жабёнок, или стыдно признаться?
Що ж, час від часу дивитимуся як ви "вільно падаєте".
Ты этого хочешь? А теперь подумай кто от этого выиграет?
Чув такий анекдот: летіли в літаку тварини і птахи. Орел сидів біля ілюмінатора і час від часу дзьобав скло. Віслюк спитав - що це ти робиш?
- Так, приколююся.
- А можна і мені поприколюватися?
- Звичайно же можна.
Віслюк бахнув копитом, скло ілюмінатора розлетілося, обшивка розійшлася, усіх викинуло з літака. Підлітає орел до віслюка і каже "Віслюче, а ти літати вмієш"?
- Ні, не вмію.
- Тоді якого хєра ти приколювався?
А что все так удивились, что россиянам вместо хоккейного проигрыша 2019-го показывали победу 2011-го?
Ведь им вместо проигрышей последних 20 лет давно уже показывают победу 1945-го.
Зекономлять нам ресурси
'cєргєй абрамич жук.. то страшний кацап..
Разжигание кроме того межнациональной розни, оскорбления форумчан разных регионов, разных национальностей - все это есть признаки того, что рашка вмешивается в наше интернет пространство с определенной целью- чтобы мы внутри Украины все сами перегрызлись.