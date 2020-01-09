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Все про:Шеремет (331) Антоненко Андрій (57)

 "Це операція ФСБ руками вищих посадових осіб країни", - підозрюваний у вбивстві журналіста Шеремета музикант Антоненко

Звинувачення ветеранів та волонтерів у вбивстві Павла Шеремета потрібно для того, щоб дискредитувати Збройні сили. Звинувачення організували ті ж люди, що вбили Шеремета, вважає підозрюваний у вбивстві музикант Андрій Антоненко.

Про це він заявив в інтерв'ю, яке в письмовій формі із СІЗО дав виданню TheБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Це операція ФСБ руками вищих посадових осіб країни. Я - відома і впливова особа в ООС. Дістатися до мене сепарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили", - написав Антоненко.

Він додав, що боїться за життя членів своєї сім'ї. "Не виключаю, що можуть, як Шеремету, підкласти вибухівку в мою машину. Вважаю, що це справа одних і тих же людей. Упевнений, що ті, хто намагається оббрехати і звинуватити нас, знають, хто це", - додав підозрюваний.

За словами Антоненка, слідчі поводяться "трохи дивно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня

"Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не пропонують матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій - це теж брехня. Вони постійно намагаються підсунути державного адвоката на слідчі дії і розраховують, що я погоджуся. Але це незаконно, бо у мене є захисники, які повинні бути присутніми обов'язково. А слідство починає маніпулювати", - підкреслив музикант.

"Вони також застосовують психологічний і фізичний тиск: не дозволяють побачення з рідними, тримають у тюрмі, що є необґрунтованою мірою. Вони керуються наказами згори", - додав він.

"Я вважаю себе військовополоненим, політв'язням у власній країні. Це повністю сфабрикована, брехлива, огидна справа! Політичне переслідування під копірку РФ. Можливо, договір в "нормандському форматі". Слава Україні!" - підсумував Антоненко.

Також дивіться: Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь і Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168993
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕйло ПНХ....Все буде Україна
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Ты чего с ним на "вы"? Это ж гнида, гадящая во всех темах, просто сразу в спам.
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здесь все странно..., особенно на фоне того, что при наличии жезобетонных доказательств преступников выпускают либо под личное обязательство, либо под домашний арест, а в деле, где доказательств мутные и противоречивые, так называемых подозреваемых оставляют в сизо, или даже в тюрьме и "ломают" всеми доступными способами..., складывается впечатление, что наши органы изо всех сил стараются стать филиалом следственного комитета параши...
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В мацкве-Хуйло
в Киеве Фуйло
два связанных фотона
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Крик отчаяния. Не знаешь как отмазаться, а адвокаты ничего толкового не предлагают - вини во всем кровавую гебню.
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вважаєте гнидота може існувати без прикриття "Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны", - подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета музыкант Антоненко - Цензор.НЕТ 2562
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Ты чего с ним на "вы"? Это ж гнида, гадящая во всех темах, просто сразу в спам.
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А обвинение что то толковое представило? Дело откровенная стряпня
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Представило достаточно чтобы как минимум продолжать следствие против всех задержанных. А вот поведение самих задержанных и их защиты говорит о том, что земля под ногами зашаталась.
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.Без сумнівів...Втім,весь безлад в країні й Зе Також
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все так.
+ 80% украинского медиа-с огромными росийскими деньгами.соответствеено,и освещение "как надо" для фсб.
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здесь все странно..., особенно на фоне того, что при наличии жезобетонных доказательств преступников выпускают либо под личное обязательство, либо под домашний арест, а в деле, где доказательств мутные и противоречивые, так называемых подозреваемых оставляют в сизо, или даже в тюрьме и "ломают" всеми доступными способами..., складывается впечатление, что наши органы изо всех сил стараются стать филиалом следственного комитета параши...
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"Договор в нормандском формате по нейтрализации первого лица в обороноспособности Украины - гр. Антоненко".
Настал вечер окуительных историй...
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Так и есть!
Прортнов, Аваков, Коломойский и Петушарий работают на деукраинизацию Украины.
https://youtu.be/JX8f8xQJfTA
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Для всевозможных преступлений и преступников в Украине существует "железная" отмазка - то нэ я, то всё - фсб.
А ещё у нас особыми льготами закона пользуются ветераны АТО и всевозможные волонтёры. Они у нас как-бы святые и неподсудные токо за то, шо защищают/защищали нашу родину.
Мы на Майдане сражались за равенство всех перед законом, а теперь сами же выделяем отдельную касту личностей, которым дозволяем творить всё шо они захотят?
Тем самым мы обесцениваем героизм наших воинов и вызываем раздражение в обществе любыми проявлениями их исключительности.
У нас не хватает ума предвидеть результат отмазывания от закона этих уголовных личностей? Тогда скоро атошников будет ненавидеть большая часть населения. Как когда-то афганцев...
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Кто это мы были на майдане? Где ты конкретно было? В какую сотню ты входило? Какой дурень тебе сказал, что большая честь населения ненавидела афганцев? Сколько тебе лет, чудо ты ольгинское, что ты смеешь унижать представителей двух войн и волонтёров? Просто ссыкуны всегда пытаются унизить боевых людей. Причём только по интернету. В лицо ты это никому не скажешь. И не пытайся себе доказать , что ты не ссыкло. Не получится. Ты такое по жизни и до конца твоей никчемной жизни.
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Выпей успокоительного, бо сорвёшь нервы и сердце.
Ты меня не знаешь, ничего о мне не знаешь, но берёшься меня осуждать и оскорблять!
Я мог бы тебя сейчас опустить словесно ниже плинтуса, но я этого делать не буду. Таких как ты я не люблю и спорить с "такими" - считаю делом бессмысленным.
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Опущенный не может никого опустить. Ты можешь написать всякую чушь, но сам то ты знаешь, что ты ссыкливое чмо и майдан ты видел со стороны, завидовал и завидуешь смелым людям, а теперь тихо гадишь, как шлюха на кольцевой плюёт спермой в след водиле, которого обслужила.
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Совершенно правильное наблюдение! А ведь среди тех, кто отправился воевать на Восток Украины, как выясняется, было немало откровенных садистов и бандитов, которые получили легальную возможность удовлетворить свои преступные наклонности и получить при этом индульгенцию от преследования за совершенные злодеяния
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"Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны", - подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета музыкант Антоненко

Так и вижу, как Путин шепчет на ухо инструкции музыканту Антоненко.
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Этому убийце еще осталось обвинить инопланетян в его преследовании по политическим мотивам! Придется ответить за свои преступления по полной!
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