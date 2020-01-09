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Все про:Зеленський (4072) Москва (569) літак (753) Оман (15)

 Чартер, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві, - ЗМІ

Маршрути пересування приватних літаків 9H-VJN та T7-GEM можуть свідчити про те, що в Омані Президент України Володимир Зеленський зустрічався з делегацією з Москви.

Таких висновків доходять texty.org.ua, посилаючись на дані системи Radar Box, передає Цензор.НЕТ.

"Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів у столицю Оману Маскат зі Стокгольма з посадкою в Москві майже одночасно з таємничим польотом літака Медведчука, який також був у Маскаті в той час, а саме 7 січня ввечері", - повідомляє видання.

"Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи Боїнга МАУ в Тегерані. Однак замість того, щоб після звістки про трагедію відразу полетіти з Оману ще вранці 8 січня (на той момент літак уже був на місці, і мав кілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія - він чекав зустрічі з кимось, хто прилетів до Оману з Москви на тому ж літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського в Київ", - зазначають журналісти.

Видання повідомляє, що лише після того, як зустріч відбулася, тепер уже літак Медведчука відвіз партнера(-ів) Зеленського до Москви, а незабаром до Києва полетів і сам Зеленський, на вищезгаданому Bombardier (9H-VJN).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський телефоном висловив співчуття прем'єр-міністру Швеції у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

"Тексти" подають хронологію подій:
* Бізнес-джет Медведчука з хвостовим номером T7-GEM прилітає в Оман з Києва (посадка о 17:21 GST, 7 січня)
* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN прибуває в Оман з Москви, можливо, з делегацією для переговорів із Зеленським (посадка о 00:16 GST, 8 січня). Додаткова деталь на підтвердження цієї версії: згаданий літак не мав замовлень кілька днів, із 4 січня перебував у Стокгольмі. Однак 7 січня він летить до Москви, імовірно, приймає когось на борт і вже через 2 години вилітає в Оман!
* Катастрофа літака МАУ між 2:00 і 3:00 GST, 8 січня
* Бізнес-джет Медведчука відправляє, імовірно, учасників зустрічі із Зеленським назад до Москви (виліт з Оману о 11:53 GST, 8 січня)
* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN відправляє Зеленського в Київ (виліт з Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи Боїнга МАУ минуло близько 18 годин).

"Загалом для проведення такої можливої ​​зустрічі (Зеленського і делегації з Москви) було майже 12 годин. Саме стільки часу мали в Омані учасники переговорів з Москви, якщо вони прилетіли на Bombardier з номером 9H-VJN, і полетіли назад на бізнес-джеті Медведчука з номером T7-GEM", - наголосили у виданні.

Також читайте: Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168992
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенку зраду шукали з мікроскопом.

При Зеленському доводиться заплющувати очі, бо аж сліпить.
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Клоун отчитывался в конце года перед своими кремлевскими кураторами
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Зебилы аууу!
Что делал Янелох Оманский на недоимперии на пару с медведчуком?!
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ну теперь я не удивлюсь, если окажется, что Боинг сбили расеянским Тором.
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А мы об этом узнаем?

Светлана Самборска
1 год ·

Ну что там, уже Reuters из "компетентных источников" сообщили, что Боинг сам навернулся.

Ну то есть, иранская комиссия, отказавшись от инженеров Боинга, ударно поработала, и вот уже источники сообщают, что двигатель перегрелся, дыры в обшивке - это так и надо, а кусок ракеты там лежащий - это давно там валялось и вообще не оттуда.

Вот теперь, если Украина с этим просто согласится, то станет понятно, что делал Зеленский эти 16 часов неизвестно где.
Торговал погибшим Боингом. И вернулся очень богатым человеком.
Думаю, "Расследование было компетентным, прозрачным и непредвзятым, дякую, дуже дякую" на миллиард тянет.
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платити сімям постраждалим доведеться з українського держбюджету.
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мо', й Купрій ланцюговий недарма збуджений

Green Fennel‏ @milenial7 7 часов назад

Я от думаю, чи часом кацапи не вальнули літачок Коломойського за якусь непоступливість в певних, можливо важливих питаннях.
Як би там не було, рекетирство і тероризм це методи домовляння по-кацапськи...
А бубочка, як це типово для шлюшки, просто перескочив на більший стручок.
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Бот Савчука 25%‏ @ihor108

На гіносайтах розгоняється зрада Бєніного клоуна Купрія.
Щось я вже сам починаю вірити в конфлікт бабушкі з бубочкой, який ліг під медведчука (путіна)
аж палає...

Чартер, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6016
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Зеленский в Омане ждал личную субмарину путина, чтобы отплыть в маскву для получения инструкций по продаже украинской земли. А в это время, воздушный флот его тайного друга и партнера медведчука летали туда-сюда, чтобы совсем запутать бдящих патриотов. Отлывая из Омана, клятый Зеленский не удержался и сбил пассажирский самолет, по причине 1. врожденной подлости, сцыкливости и брехливости.
2. просто, рояля под рукой не оказалось, чтоб сыграть, а Петр Мальдивский в это время на яхте топил российсий флот, спасая Украину.
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Теперь уже точно можно сказать, что эта гнида полностью обос*ался. По всем фронтам. Это просто ходячий позор Украины в глазах остального мира. Рашка - не остальной мир.
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Может уже хватит обзывать бубочку... Пора его прихлопнуть.
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Есть Зеленский - есть Украина! Нет Зеленского - нет Украины. Или наоборот.. Какая разница?
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В воюющей стране, президент тайно летит в столицу сраны агрессора. Це ***** ЗРАДА.
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"Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ" - один в один повторяется история Рошена, только теперь ни в коем случае нельзя терпеть пять лет, Украина не может себе позволить такую роскошь, вот почему обещанные посадки тормозятся, а сам Рошен на свободе.
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не ввади в ступор. Бачиш, години не вистачає методичку перерити?
А просто - в спам...
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Зеленський їздив до ворога , до окупанта в його лігово... Це не є підставою до імпічменту хіба??? Це ж явна здача національних інтересів...
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Так он летал в Москву или к нему прилетали из Москвы? Вы уж там фейкометы откалибруйте как-нибудь, чтобы друг друга не заляпать.
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Ти тупоголовий ти читав сам заголовок, а статтю читав, що не так недолугий там написано?
Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве,
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Как там махорка,амекацап? Растет,потихоньку в болотах?
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Да какая разница главное корыто(ковбаска по 2.20)!!!
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Guido Fawkes:
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило что Кравчука, Кучму, - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно ... Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее ... и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых... 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали с фотоаппаратом и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-в-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе ... 73%!! - вы сделали это вместе!
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Ещё не доделали. Как говаривал Климкин, с этим можно и нужно работать. Бывало хуже.
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Зе генетично зросійщений, свідомо робить те, що робить.
Звісно, в унісон з московитами за переконанням і за гроші.
Він не відділяє себе від росії.
Його дії такі ж нелогічні з погляду українців, як абсолютно логічні з погляду сусіда.
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"А при Зеленском им понадобилось аж целых... 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали" - нема проблем, через Єрмака.
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Кому нужна эта падаль жидовская? Зебилы, откажитесь от гражданства Украины, не позорьте предков и защитников. Вы продали страну врагу, во главе с мацковским холуём.
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Вау, ФСБ-шники, браво!
Вы из дохлой мухи, без единого свидетельского фотоснимка и интервью Зеленского, слепили целый международный заговор...
Одного только не учли - нелох Оманский настолько тщеславен и любит всякие "хайпы", что случись у него встреча в Омане с "политруками" мордора, он тут же выложил бы снимки в инстаграме!
Ну а стокгольмский "чартер" в Оман, останавливавшийся попутно в Москве - это для любого украинца должно быть как полное заражение холерой и чумой, из Москвы в Оман могут летать исключительно путины-соловьевы и никто другой...
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Головнокомандувач сам полетів у лапи ворога? Чи то вже не ворог?
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Тайные встречи с представителями государства-агрессора за спиной украинского народа,что и требовалось доказать.
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Пазл сложился.

Слушания в ВР надеюсь будут.
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Больные фантазии автора с превращением ЦН в желтую прессу.
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