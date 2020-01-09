 Чартер, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві, - ЗМІ

Таких висновків доходять texty.org.ua, посилаючись на дані системи Radar Box, передає Цензор.НЕТ.
"Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів у столицю Оману Маскат зі Стокгольма з посадкою в Москві майже одночасно з таємничим польотом літака Медведчука, який також був у Маскаті в той час, а саме 7 січня ввечері", - повідомляє видання.
"Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи Боїнга МАУ в Тегерані. Однак замість того, щоб після звістки про трагедію відразу полетіти з Оману ще вранці 8 січня (на той момент літак уже був на місці, і мав кілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія - він чекав зустрічі з кимось, хто прилетів до Оману з Москви на тому ж літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського в Київ", - зазначають журналісти.
Видання повідомляє, що лише після того, як зустріч відбулася, тепер уже літак Медведчука відвіз партнера(-ів) Зеленського до Москви, а незабаром до Києва полетів і сам Зеленський, на вищезгаданому Bombardier (9H-VJN).
"Тексти" подають хронологію подій:
* Бізнес-джет Медведчука з хвостовим номером T7-GEM прилітає в Оман з Києва (посадка о 17:21 GST, 7 січня)
* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN прибуває в Оман з Москви, можливо, з делегацією для переговорів із Зеленським (посадка о 00:16 GST, 8 січня). Додаткова деталь на підтвердження цієї версії: згаданий літак не мав замовлень кілька днів, із 4 січня перебував у Стокгольмі. Однак 7 січня він летить до Москви, імовірно, приймає когось на борт і вже через 2 години вилітає в Оман!
* Катастрофа літака МАУ між 2:00 і 3:00 GST, 8 січня
* Бізнес-джет Медведчука відправляє, імовірно, учасників зустрічі із Зеленським назад до Москви (виліт з Оману о 11:53 GST, 8 січня)
* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN відправляє Зеленського в Київ (виліт з Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи Боїнга МАУ минуло близько 18 годин).
"Загалом для проведення такої можливої зустрічі (Зеленського і делегації з Москви) було майже 12 годин. Саме стільки часу мали в Омані учасники переговорів з Москви, якщо вони прилетіли на Bombardier з номером 9H-VJN, і полетіли назад на бізнес-джеті Медведчука з номером T7-GEM", - наголосили у виданні.
https://www.radarbox24.com/data/registration/T7-GEM
Светлана Самборска
1 год ·
Ну что там, уже Reuters из "компетентных источников" сообщили, что Боинг сам навернулся.
Ну то есть, иранская комиссия, отказавшись от инженеров Боинга, ударно поработала, и вот уже источники сообщают, что двигатель перегрелся, дыры в обшивке - это так и надо, а кусок ракеты там лежащий - это давно там валялось и вообще не оттуда.
Вот теперь, если Украина с этим просто согласится, то станет понятно, что делал Зеленский эти 16 часов неизвестно где.
Торговал погибшим Боингом. И вернулся очень богатым человеком.
Думаю, "Расследование было компетентным, прозрачным и непредвзятым, дякую, дуже дякую" на миллиард тянет.
Green Fennel @milenial7 7 часов назад
Я от думаю, чи часом кацапи не вальнули літачок Коломойського за якусь непоступливість в певних, можливо важливих питаннях.
Як би там не було, рекетирство і тероризм це методи домовляння по-кацапськи...
А бубочка, як це типово для шлюшки, просто перескочив на більший стручок.
На гіносайтах розгоняється зрада Бєніного клоуна Купрія.
Щось я вже сам починаю вірити в конфлікт бабушкі з бубочкой, який ліг під медведчука (путіна)
аж палає...
2. просто, рояля под рукой не оказалось, чтоб сыграть, а Петр Мальдивский в это время на яхте топил российсий флот, спасая Украину.
А просто - в спам...
Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве,
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило что Кравчука, Кучму, - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно ... Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее ... и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых... 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали с фотоаппаратом и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-в-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе ... 73%!! - вы сделали это вместе!
Звісно, в унісон з московитами за переконанням і за гроші.
Він не відділяє себе від росії.
Його дії такі ж нелогічні з погляду українців, як абсолютно логічні з погляду сусіда.
Вы из дохлой мухи, без единого свидетельского фотоснимка и интервью Зеленского, слепили целый международный заговор...
Одного только не учли - нелох Оманский настолько тщеславен и любит всякие "хайпы", что случись у него встреча в Омане с "политруками" мордора, он тут же выложил бы снимки в инстаграме!
Ну а стокгольмский "чартер" в Оман, останавливавшийся попутно в Москве - это для любого украинца должно быть как полное заражение холерой и чумой, из Москвы в Оман могут летать исключительно путины-соловьевы и никто другой...
Слушания в ВР надеюсь будут.