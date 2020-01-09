 "На двигунах немає слідів пожежі", - інформація про роботу державної комісії з розслідування обставин загибелі українського "Боїнга" в Тегерані на 14.00

Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ у комісії:

"Зараз наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака. Це відкритий майданчик, куди звозять все, що знайшли в околицях.

Наразі я оглядаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на цей момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується.

Начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде представив нам попередню інформацію, яка відома зараз іранцям. Літак вилетів о 6.13, але через 5 хвилин на висоті 2400 метрів літак почав падати, загорівся і потім розбився.

За твердженням іранських диспетчерів, ніяких повідомлень з борту літака від екіпажу не надходило. Літак нібито розвернувся до аеропорту, але, чи був цей розворот керованим або вже не керованим, ми поки не розуміємо.

Нам поки не надали дані радарів управління повітряним рухом. Немає інформації, які літаючі об'єкти могли перебувати поблизу літака і зіткнутися, чи був пуск ракети. Але цю інформацію нам обіцяють надати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака

Обидві чорні скриньки літака знайдено. Вони пошкоджені при падінні і пожежі, але їх можна відновити. Іранці не збираються щось від когось засекречувати, вони відповідно до Чиказької конвенції збираються надавати доступ до розслідування і до розшифровки чорних скриньок всім сторонам, включно з американцями, виробниками літака, а також всім країнам, громадяни яких загинули.

В Ірані сьогодні і завтра державні свята. Але розраховуємо, що один-два дні - і ми зможемо скласти всю попередню інформацію. Іранці демонструють нормальний діалог, немає сигналів, що якусь інформацію навмисно хочуть приховати, поки все доволі коректно і відкрито".

"Отже, що ми розуміємо на цей момент, які попередні висновки на 9 січня, 14.00.

Літак вийшов з ладу, на його борту виникла пожежа, але не в результаті несправності двигунів, а в результаті іншої причини. Таким чином, причини виникнення пожежі на борту невідомі. Але судячи з усього пожежа була в салоні. Літак був фактично новий, і сам по собі зв'язок і система управління, багаторазово дубльовані, вийти з ладу не могли, немає ознак несправності, про яку було б відомо наземним службам. За штурвалом були досвідчений перший пілот Олексій Наумкін, з нальотом в 12 тисяч годин, другим пілотом був Сергій Хоменко з нальотом в 7,6 тисяч годин, колишній військовий льотчик. Немає сумнівів, що обидва ці чоловіки мали високу стійкість до стресів і були добре підготовлені до дій в екстремальних умовах. Вивести їх з ладу могла тільки раптова подія, яка одночасно вразила б систему зв'язку, управління і екіпаж величезного літака. Якихось звичайних технічних причин для цього бути не може. Навіть якби двигуни зруйнувалися в повітрі без вибуху і без пожежі, в екіпажа був би час вийти в ефір. Відсутність будь-яких переговорів з диспетчером і відсутність пожежі в двигунах говорить про те, що версія терористичного акту, зіткнення з дроном або вибуху зенітної ракети вельми вірогідна. Записи радарів аеропорту покажуть обстановку в момент катастрофи, і тоді буде ясно - зближувалися якісь об'єкти чи ні. Таким чином, навіть найбільш дику ракетну версію на цей момент виключити не можна. Іран наразі не демонструє жодних ознак бажання приховати обставини трагедії, готовий надавати всю інформацію і діяти згідно з правилами міжнародної організації цивільної авіації.

Будемо продовжувати збирати інформацію щодо ситуації", - написав на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте: Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.