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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Іран (218) розслідування (1601) літак (753) розбиття (214) Бутусов Юрій (1176)

 "На двигунах немає слідів пожежі", - інформація про роботу державної комісії з розслідування обставин загибелі українського "Боїнга" в Тегерані на 14.00

Версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на цей момент не підтверджується.

Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ у комісії:

"Зараз наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака. Це відкритий майданчик, куди звозять все, що знайшли в околицях.

Наразі я оглядаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на цей момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується.

На двигунах немає слідів пожежі, - інформація про роботу державної комісії з розслідування обставин загибелі українського Боїнга в Тегерані на 14.00 01

Начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде представив нам попередню інформацію, яка відома зараз іранцям. Літак вилетів о 6.13, але через 5 хвилин на висоті 2400 метрів літак почав падати, загорівся і потім розбився.

За твердженням іранських диспетчерів, ніяких повідомлень з борту літака від екіпажу не надходило. Літак нібито розвернувся до аеропорту, але, чи був цей розворот керованим або вже не керованим, ми поки не розуміємо.

Нам поки не надали дані радарів управління повітряним рухом. Немає інформації, які літаючі об'єкти могли перебувати поблизу літака і зіткнутися, чи був пуск ракети. Але цю інформацію нам обіцяють надати.

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Обидві чорні скриньки літака знайдено. Вони пошкоджені при падінні і пожежі, але їх можна відновити. Іранці не збираються щось від когось засекречувати, вони відповідно до Чиказької конвенції збираються надавати доступ до розслідування і до розшифровки чорних скриньок всім сторонам, включно з американцями, виробниками літака, а також всім країнам, громадяни яких загинули.

В Ірані сьогодні і завтра державні свята. Але розраховуємо, що один-два дні - і ми зможемо скласти всю попередню інформацію. Іранці демонструють нормальний діалог, немає сигналів, що якусь інформацію навмисно хочуть приховати, поки все доволі коректно і відкрито".

"Отже, що ми розуміємо на цей момент, які попередні висновки на 9 січня, 14.00.

  1. Літак вийшов з ладу, на його борту виникла пожежа, але не в результаті несправності двигунів, а в результаті іншої причини. Таким чином, причини виникнення пожежі на борту невідомі. Але судячи з усього пожежа була в салоні.
  2. Літак був фактично новий, і сам по собі зв'язок і система управління, багаторазово дубльовані, вийти з ладу не могли, немає ознак несправності, про яку було б відомо наземним службам.
  3. За штурвалом були досвідчений перший пілот Олексій Наумкін, з нальотом в 12 тисяч годин, другим пілотом був Сергій Хоменко з нальотом в 7,6 тисяч годин, колишній військовий льотчик. Немає сумнівів, що обидва ці чоловіки мали високу стійкість до стресів і були добре підготовлені до дій в екстремальних умовах. Вивести їх з ладу могла тільки раптова подія, яка одночасно вразила б систему зв'язку, управління і екіпаж величезного літака. Якихось звичайних технічних причин для цього бути не може. Навіть якби двигуни зруйнувалися в повітрі без вибуху і без пожежі, в екіпажа був би час вийти в ефір.
  4. Відсутність будь-яких переговорів з диспетчером і відсутність пожежі в двигунах говорить про те, що версія терористичного акту, зіткнення з дроном або вибуху зенітної ракети вельми вірогідна.
  5. Записи радарів аеропорту покажуть обстановку в момент катастрофи, і тоді буде ясно - зближувалися якісь об'єкти чи ні. Таким чином, навіть найбільш дику ракетну версію на цей момент виключити не можна.
  6. Іран наразі не демонструє жодних ознак бажання приховати обставини трагедії, готовий надавати всю інформацію і діяти згідно з правилами міжнародної організації цивільної авіації.

Будемо продовжувати збирати інформацію щодо ситуації", - написав на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168988
 
   
 Топ коментарі
 
Походу сбили кацапы...руками своих иранских дружков. "На двигателях нет следов пожара", - информация о работе государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране на 14.00 - Цензор.НЕТ 8257
а может и сами кацапы.там как и в сирии их полно
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Кратко. Ясно.

Это не сопли Бубочки Оманского.
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Есть мысль , что для успешного использования ЗРК "Тор-М1" нужно было "подсвечивать цель". Иранцы вряд ли умеют, а вот если использовать российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который имеет огромный радар и его можно использовать для "подсветки" цели. На момент крушения нашего самолета, крейсер находился в Черном море. Как только пассажирский самолет Боинг поднялся на расчётную высоту, он и попал под "засвет" из Черного моря.
Этим, кстати, и объясняются "танцы" крейсера с буксирами, которые так ни разу и "не смогли" его пришвартовать за 3 дня пребывания в турецких территориальных водах - так как футболист бьёт штрафной, тоже просит 9 метров до стеночки, "Маршалу Устинову" требовалось место, удалённое от берегового скалистого рельефа и позволяющее его радарам выполнить поставленную боевую задачу.
С целью отвести от себя подозрения - сразу после опубликования фото с фрагментом ракеты ЗРК "Тор-М1", после того как было объявлено об отправке в Иран украинских специалистов для проведения расследования, российские СМИ стали разгонять тему про причастность ДРГ США или Ирана к крушению самолета.
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Літак збили, це і так всім ясно. А от спеціально чи випадково - це уже інше питання. В любому випадку, черговий страшний злочин терористичних недокраїн Ірану і його союзника расєї. Совковий металобрухт може збивати тільки цивільні літаки
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Остается утечка кислорода - вполне возможно, горит быстро, очень быстро. А это значит что в системе кислородного обеспечения были проблемы, а это могло привести к мгновенному пожару во всем салоне самолета.
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Ты дурачек? При повышенной концентрации кислорода даже масло подсолнечное может загореться, даже жирная капля на рубашке пилота - будет источником пожара. Если была утечка кислорода в кабине пилотов - то пожар будет мгновенным, и переговоров экипажа не будет тоже, и тем более пожар был в салоне, двигатели не горели.
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Блін, горить не кисень а МАСЛО! Ще раз, кисень НЕ ГОРИТЬ. Для того, щоб виникло горіння масла дійсно, потрібно попадання кисню під тиском десятки атмосфер на ту каплю масла. Яка ймовірність такої їх зустрічі в літаку? В магістралях життєзабезпечення тиск кисню атмосферний, тобто звичайний, а тому ну ніяк кисень під тиском десятки атмосфер не може попасти на жирну краплю на сорочці пілота, то просто маячня. Тим більше, на висоті 2,5 км для горіння достатньо і атмосферного кисню.
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египетский Боинг в 16-м,по-моему году упал из-за пожара в кабине эипажа,вызванного утечкой кислорода..поищи,было такое..
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Кисень в балонах знаходиться в кабіні пілотів?
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нет,он туда поступает после редуктора из переднего багажника,он там за багажной сеткой..
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сам баллон там в таком противопожарном коконе лежит,заклеенном..
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Тобто, під низьким тиском. А капля масла вибухає лише на редукторі, ймовірність чого в літаку нульова. І ще раз на висоті 2,5 км достатньо атмосферного кисню, щоб все горіло і без балонів.
Хоча, таких версій, як от з киснем або навіть НЛО зараз буде багато, щоб забалакати реальну причину. Подібне було після трагедії з малазійським Боїнгом. Єдине, тут іспанського диспетчера і українського винищувача не приліпиш.
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кислород для пассажиров на Боингах вырабатывают специальные оксиген-генераторы,сам кислород есть только в переносных баллонах у проводников и в стационарных у экипажа..
в стационарном давление 130 атм - теоретически он может быть источником пожара..
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Кислород горит во фторе. Вопрос - откуда на борту самолёта фтор?
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в ВВС СССР главное - чтобы на борту был специально обученный прапорщик,которому в прапорской школе в Канске внушали не курить в кабине стрелка,но он решил рискнуть при открытой подаче кислорода..
у него всё получилось - бада-бум был большой..
про фтор его спросить не успели,кстати..
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Ох и тёмная эта история! Столько уже прозвучало версий, шо аж голова кружится.
Пока не верю ни одной. Пока не проведут расследование (а его таки проведут, бо тут замешана куча заинтересованных сторон), всех этим многочисленным "экспердам" хочется засунуть в рот кусок кирпича, шобы они отвлеклись на свои разломанные зубы и не пиз....ли по разным каналам, за хорошую копеечку.
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Там Штаты обещали предоставить спутниковые снимки - тогда можно о чем-то и говорить...
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Може бути й так, що якийсь правовірний-смертник (або декілька) надивившись іранського телевізора та наслухавшись своїх айятол про Америку-терориста (після ліквідації генерала) зайшов (ли) у літак з вибухівкою, які і підірвав (ли) у тому числі і біля кабіни пілотів.
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а ще натикав дирок у фюзеляжі та крилах і взяв з собою головну частину ракети Тор
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за дірки у фюзеляжі нічого сказати не можу бо я фюзеляжу на фото не зустрічав, а щодо фрагменту ракети, то немає гарантії, що це фото з місця катастрофи і не зрозуміло час, коли це фото було зроблено.
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Запад судя по всему решил что должна быть техническая неисправность, неважно что там было на самом деле. Ведь если это была иранская ракета придется как-то отвечать за убийство стольких западный граждан, но фактически Запад ничем не может ответить Ирану. Так что они решили что лучше пусть будет техника во всем виновата.
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В Иране сегодня и завтра государственные праздники...

Это при том, что там ихних 70 человек хлопнулось. И никаких трауров... А наш кретин-клоун траур объявил по самолету своего хозяина коломойского.
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Сегодня в Иране тоже объявлен траур! Понятно, что эксперты по ирански не понимают, но это не повод начинать свою работу с брехни!
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Русские (черти) - будут рабами китайцев, а путин сдохнет, все верно?
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Кацаби спеціально збили літак. Головні мотиви: 1 Підняти ціни в світі на нафту. 2. Вбити якомога більше українців 3. Нанести іміджевий удар по МАУ (знають що гроші на витрати які понесе МАУ, Коломойський вийме з громадян України. Росіяни завжди роблять все можливе щоб знизити рівень життя в нашій державі).
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в штаны тебе тоже кацапы наклали?
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Полный бред. 1. Как это связано с нафтой? 2. Ой, ***. Ну не надо принимать Путина за фанатика который только и думает как ему убить больше украинцев. 3. Бред. 4. Он и так низкий.
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уже інтірєсно - перша заява МЗС УРСР "версія теракту чи ракетної атаки виключається"
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міністерство закордонних справ української радянської соціялістичної республіки. Так в статті за посиланням
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"На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана", - Джерело: https://censor.net.ua/n3168988
На офіційному сайті МАУ опубліковано список пасажирів рейсу PS 752 Тегеран-Київ, що загинули в авіакатастрофі в Ірані. У списку 167 осіб. Крім того, є ще 9 членів єкіпажа літака, і всього 176 загиблих в катастрофі.
Звідки за даними Цензора з'явився ще один пасажир?
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Считаю что именно русские твари больше всего были заинтересованы в том, чтобы сбить наш самолет. Русский - это мерзкое, циничное, злопамятное, коварное животное. Также как они пытались "отмыться" от своей причастности к крушению малазийского боинга на оккупированной ими территории Украины, аналогично русские псины массово сейчас в соцсетях пытаются "перевести стрелки" на США или на Иран.
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Чему там еще взрываться если не двигателям. Уж точно не туалетам.
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