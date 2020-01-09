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 Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз

Слідчі у справі про вибух у сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 дітей, призначили одну вибухо-технологічну та вісім судово-медичних експертиз для встановлення причин вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Крім цього, слідчі звернулися з листом в управління Держпраці в Тернопільській області для проведення перевірки та ініціювали створення спецкомісії в Підгаєцькій райдержадміністрації з причин надзвичайної ситуації.

"Правоохоронці проводять подворовий обхід, опитують людей і очевидців нещасного випадку. Спілкувалися слідчі і з робітниками, які в 2016-2017 роках проводили ремонт у будинку культури села Угринів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 3 січня вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані внаслідок вибуху невідомого походження з подальшим горінням, який стався в клубі в селі на Тернопільщині.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 неповнолітніх. За попередньою оцінкою, причиною вибуху міг стати витік газу.

5 січня вісьмом дітям, які отримали травми під час вибуху в селі Угринів, зробили операції з пересадки шкіри.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168986
 
 
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Теракт против детей? Это практикует Путин и КО.
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Кто-то же подписал акт скрытых работ, когда, газовую трубу отрезали и не поставили заглушку....Или этих актов и вовсе нет. ....Очень жаль детей и их родителей, только максимум на кого "повесят" вину будет зав. дома культуры...
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Газ тяжелее воздуха и взрыв бы произошел не на чердаке , а в помещении.
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Когда будете на пожаре (не дай Бог) бегите на верх, ни угарный газ ни метан туда не поднимутся )))))) Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз - Цензор.НЕТ 2912 Учебник химии за 8 класс Вам в помощь..)))
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Вы сами себе противоречие. Метан легче в два раза воздуха, соответственно, ползти к выходу из облака лучше рачки, а не по чердакам.
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Прочитайте еще раз внимательно комментарий перед тем как писать, сарказм никто не отменял !!!!
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Хорош сарказм, людей в эпицентр пожара отправлять.
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Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз - Цензор.НЕТ 2004Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз - Цензор.НЕТ 5645 Slava Zitomirskiy 1c632945

"Газ тяжелее воздуха и взрыв бы произошел не на чердаке , а в помещении" - (ЭТО ПИШЕТ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК и это СТРАШНО, !!!)
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