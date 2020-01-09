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 Політика України
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Все про:ГТС (100) Турецький потік (30) Макогон (7) Оператор ГТС (15)

 Україна щорічно втрачатиме $450 млн через "Турецький потік". Шукатимемо нові ринки, - глава Оператора ГТС Макогон

Україна недоотримає близько 450 мільйонів доларів на рік через запуск російського газопроводу "Турецький потік", тому потужності української ГТС будуть пропонуватися іншим постачальникам.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на УНІАН.

"Це не можна назвати збитками, це недоотриманий дохід. Ми його оцінюємо близько 450 мільйонів доларів на рік. Але ми не втрачаємо нічого, ми просто не заробимо ці гроші. Як ми будемо компенсувати? Будемо шукати нові ринки. Ці потужності ми пропонуємо іншим постачальникам в цьому регіоні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумарний позитивний ефект від транзиту газу для економіки протягом 5 років становитиме 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

За його словами, якщо в цьому регіоні з'явиться ресурс газу, який буде економічно доцільно імпортувати до України, то постачальники зможуть використовувати українську ГТС і відповідно це дасть Україні додатковий дохід. Крім того, оператор ГТС готовий запропонує постачальникам новий напрямок - короткий транзит.

"Також працюємо над новими напрямками. Це так званий короткий транзит, коли ми будемо надавати послуги транзиту газу з Польщі до Угорщини, з Угорщини до Словаччини з Польщі в Румунію - в цьому транскордонному коридорі та плюс нашими підземками. Це можна назвати першим кроком до створення хаба", - пояснив він.

Макогон зазначив, що в українських підземках існує режим митного складу, який дозволяє закачувати газ в Україну без необхідності сплачувати митні платежі та відповідно його можна експортувати в інші країни, туди, де є економічний сенс продати його.

Також читайте: Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Макогон сподівається, що в найближчі тижні компанія почне надавати послуги для перших клієнтів, які хочуть подивитися, як це працює в наших реаліях".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168983
 
   
 Топ коментарі
 
Зєлєбобіки, що ви там тринділи ,що все добре? Що вам все пох?
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Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги Источник: https://censor.net.ua/n3168983
Эээ, не понял...
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Сказочный долбо@б: Путин запустил «Турецкий поток», который «не окупится никогда» - росСМИ

Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 9423

Общая стоимость проекта - 20 млрд долларов, подсчитал в 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк. По его оценке, «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка.
В тему - Жители России запустили в соцсетях флешмоб на тему «Путин - сказочный долбо@б»
Чтобы окупить строительство морского участка, исходя из расчетов «Газпрома, потребуется 10-15 лет, а деньги, которые потрачены на строительство нового газового коридора, не окупятся никогда, категоричен Крутихин: чтобы протянуть трубу до газового хаба в Австрии, еще нужно получить разрешение европейских регуляторов, а что касается Турции, то ей этот газ «вообще не нужен».
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Дебилы, Украина ничего не потеряет ни от какого потока, если Вы действительно заключили договор на транзит 65+40+40+40+40.
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уже потеряли..
можно было качать 100 млрд кубов и получать деньги по сути из воздуха за прокачку, а будут 40 максимум...
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и чего это больше всех возмущается подписанными договоренностями именно кацапня? Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2089шота болит?
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наверное, помочь хотят неспроможным керувать..., что и доказали за 30 лет...
все-таки, у нас не все упоротые, а есть и русскоязычные...
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а вас просили?нафиг в самару и там умничайте
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так не все же хотят кизяком топить..
может для тебя это и нормально...
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кто тебя так опрометчиво убедил,шо ты умный? Україна щорічно втрачатиме $450 млн через "Турецький потік". Шукатимемо нові ринки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6280
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ну вот, еще один упоротый..
твое половине извилине этого не понять...
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Нашему Нафто, нужно минимум 40 в год, чтоб не обанкротиться. Вот русские и кинули Нафто кость, тем более что часть 3 миллиардов по суду мы уже тем же железом и недвижимостью забрали которую через 5 лет будем продавать по дешевке.
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Сказочный долбо@б: Путин запустил «Турецкий поток», который «не окупится никогда» - росСМИ

Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 9423

Общая стоимость проекта - 20 млрд долларов, подсчитал в 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк. По его оценке, «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка.
В тему - Жители России запустили в соцсетях флешмоб на тему «Путин - сказочный долбо@б»
Чтобы окупить строительство морского участка, исходя из расчетов «Газпрома, потребуется 10-15 лет, а деньги, которые потрачены на строительство нового газового коридора, не окупятся никогда, категоричен Крутихин: чтобы протянуть трубу до газового хаба в Австрии, еще нужно получить разрешение европейских регуляторов, а что касается Турции, то ей этот газ «вообще не нужен».
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ты в рос СМИ спроси! это они написали. ты им веришь?
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Зєлєбобіки, що ви там тринділи ,що все добре? Що вам все пох?
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уже все прос***рали, а теперь - будем искать...
уже все рынки заняты, нас никто не ждет и не пустит никуда...
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Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги Источник: https://censor.net.ua/n3168983
Эээ, не понял...
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Забудьте за газ. Переборите ломку и начните ,что то производить.
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Что за идиот, пусть хоть на карту глянет, ну какие могут быть новые рынки по южной трубе ГТС.
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Украина бы могла сказать -"не мы, а вы будете терять". стране по любому ничо из этих денёг неосталось бы.
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Макогон: Но мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги.

Если кто-то не получит зарплату, или пенсию... -- то их не заработал Макогон.
...кстати -- про Булаву...*)
Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2
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Как так? Зеленые гении заключили ж с братьями самый выгодный контракт всех времен и народов!
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А при Пете конечно ТП не заработал бы и транзит остался в прежних обьемах?
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Да, при Пете ТП бы заработал и транзит не остался бы в прежних объемах. Это как-то отменяет теперешнюю ситуацию?
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Как турецкий поток относится к ГТС Украины, если по нему идет газ на потребности Турции? В контракте же фиксированы обьемы, а если меньше пропуск то газпром платит недостачу. Где 12 млрд за 5 лет? Это просто повод Бениной шавки Зеленского и Газпрома на*бать Украину. Не просто так Шмаркля вчера в Москву слетал. Получил откат и вернулся... А возможно завтра мы еще узнаем из зеленых великих побед, что нужно воду в Крым дать и что большинство Украинских земель скупаю банки Медведчука.


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Каждый день одни "великие победы". Они себе прям цель поставили. Каждый день "великая победа", а-то и две. Живи и радуюсь. Здобули Слуг... теперь хрен избавишься.
Врагов не нужно, если есть такие "народные слуги"
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Ще будемо пробачати кацапам всі суди і більше втратимо.
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І ще списувати бенині заборгованості та сплачувати бені усякі компенсації.
Не здивуюсь, якщо нелох компенсує бені вартість впавшого боїнгу.
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Да. А вот от поставок Белорусией чернозема на Луну скока Украина может потерять?
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Рынки он будет искать новые... Да только в Запорожской области почти все сельские районы без газа!
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Ну скажемо так - сидить такий собі кацахол на трубі з протягнутою шапкою і в шапку падає постійно, поки в трубу тече. Звісно капає так, що ні працювати, не щось робити, не мізкувати геть ніц... На що, коли і так Є.
І тут шляпі показали дулю. Кацахол та його поплічники жрати хочуть, а в шапці пустіє і не прибавляє. Що робити, КАРАУЛ.....!!! СПАСІТЄ!!!!
Десь так, як я бучу. Трубу ту кацахол ніяк не будував. Хоча б з цього.
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