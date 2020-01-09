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 Загострення конфлікту між США та Іраном може негативно вплинути на економіку України, - Милованов

Подальша ескалація конфлікту між Іраном і США може привести до подорожчання нафти та енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"За оцінками експертів в короткостроковій перспективі маємо: ціни на нафту, хоч і не надовго, але виросли і навіть досягли 70 доларів за барель (найбільший показник з травня минулого року). За даними Bloomberg, відразу після заяви Дональда Трампа (про впровадження санкцій проти Ірану. - Ред.) спостерігалося значне падіння ціни. У довгостроковій перспективі потенційно загострення ситуації може привести до збільшення світових цін на вуглеводні і нафту", - зазначив він.

Також Милованов підкреслив, що загострення ситуації в Ірані може негативно вплинути на українських експортерів.

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Нагадаємо, 8 січня Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на удар по американських базах США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану.

Загострення конфлікту між США та Іраном може негативно вплинути на економіку України, - Милованов 01
Загострення конфлікту між США та Іраном може негативно вплинути на економіку України, - Милованов 02
Загострення конфлікту між США та Іраном може негативно вплинути на економіку України, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168979
 
 
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Ну обычное дело для чувака признавшего себя дебилом ...
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в африке бабуин пернет и это тоже может повлиять на ыкономику
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НА ЭКОНОМИКУ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ СТАДО ДЫБИЛОВ И ЖЛОБОВ КОТОРЫЕ СТРАНУ ГРАБЯТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Зеленое стадо начало искать причины и поводы которые обьясняют факт того...что оно обосралось...
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А своя нафта та газ де?Самокатчик обіцяв розібратися і що?
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та это понятно. Чтобы не случилось, то это "может негативно повлиять на экономику Украины". А ********* ни при чём.
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Беня сказал что это идиот...и я словам Бени в отношении данного персонажа верю..
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Когда министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, зовут Тимошкой -- я даже в США перестаю верить...*)
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Не лізьте туди і все буде нормально. А то крім радянської пропаганди нічого не читали і щось коментують.
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