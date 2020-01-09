 РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости в четвер, 9 січня.
Під час маневрів було проведено ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калибр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях задіяно понад 30 кораблів, підводний човен ЧФ і понад 40 літальних апаратів ВКС Росії. Зокрема, у маневрах взяв участь великий протичовновий корабель СФ "Вице-адмирал Кулаков".
Головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов відзвітував Путіну про успішне проведення навчань.
Раніше в окупованому РФ Криму повідомляли про можливий візит Путіна дл Севастополя. Хоча офіційного підтвердження від Кремля не було.
Як повідомляє "Крим.Реалії", вдень 9 січня спостерігається рух над півостровом літака Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії.
У Севастополі за день двічі перекривали рейд через бухту.
Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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