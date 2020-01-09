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 РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін з борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" спостерігав за ходом спільних навчань Чорноморського і Північного флотів, які проводяться біля берегів Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости в четвер, 9 січня.

Під час маневрів було проведено ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калибр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях задіяно понад 30 кораблів, підводний човен ЧФ і понад 40 літальних апаратів ВКС Росії. Зокрема, у маневрах взяв участь великий протичовновий корабель СФ "Вице-адмирал Кулаков".

Головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов відзвітував Путіну про успішне проведення навчань.

Раніше в окупованому РФ Криму повідомляли про можливий візит Путіна дл Севастополя. Хоча офіційного підтвердження від Кремля не було.

Як повідомляє "Крим.Реалії", вдень 9 січня спостерігається рух над півостровом літака Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії.

РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму 01
Фото: Сайт "Крим.Реалії"

У Севастополі за день двічі перекривали рейд через бухту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168978
 
 
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Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал… Январь 9, 2020Без рубрикиКомментарии
РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9371Дежурная по стране - девушка Мендель…
Игра в войнушку
(из цикла » Вечерний квартал»)
Этот короткий фельетон предложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Президент был в Омане.
Руководитель СБУ в - Куршавеле.
Ген Прокурор - во Франции.
Аваков - в Италии.
Дежурная по стране - девушка Мендель.
Мы правда, воюющая страна??
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.Что то не могу понять.. .................................................................

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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//////./.
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шоб ти здохло, виродок сатанинський!
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Любопытный кадр. Ждущая ремонта "Москва" (слева) и модернизированный (новые радары) "Устинов". Не часто можно увидеть два крейсера проекта "Атлант" вместе.
РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7807
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