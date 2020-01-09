 РФ під наглядом Путіна провела військові навчання з ракетними стрільбами біля берегів окупованого Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости в четвер, 9 січня.

Під час маневрів було проведено ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калибр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях задіяно понад 30 кораблів, підводний човен ЧФ і понад 40 літальних апаратів ВКС Росії. Зокрема, у маневрах взяв участь великий протичовновий корабель СФ "Вице-адмирал Кулаков".

Головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов відзвітував Путіну про успішне проведення навчань.

Раніше в окупованому РФ Криму повідомляли про можливий візит Путіна дл Севастополя. Хоча офіційного підтвердження від Кремля не було.

Як повідомляє "Крим.Реалії", вдень 9 січня спостерігається рух над півостровом літака Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії.



Фото: Сайт "Крим.Реалії"

У Севастополі за день двічі перекривали рейд через бухту.