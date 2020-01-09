 Посол України в Ізраїлі вказав на контрпродуктивність заяв посла в Києві Ліона щодо діячів ОУН-УПА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook.
"9 січня Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви Послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 р.", - сказано в повідомленні.
Посол України також зазначив, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії в цій сфері повинні проходити на рівні істориків і експертів.
Як повідомлялося, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву в зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.
І ці люди дивуються, звідки береться антисемітизм. Та вони смі генерують його кілотонами!
Ну правда всё это не от хорошей жизни.
сиречь евреев, наилучше сказать иуд предателей всесветных, дабы полное
изъяснение дать причин их изгнания из Киевской Руси общим определением
всех князей в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное мнение
о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из Киевской Руси за великие и
злые душегубства убиения ядом лучших людей. Распространение отравных зелий
и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят.
А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет,
то впускать их обратно - деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро
к упадку или гибели придут, понеже или евреев - семена разложения,
злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят.
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и
всегдашние заговорщики для Киевской Руси. " (c)
В Еврейском музее Лондона пройдет панельная дискуссия и выставка на тему Холокоста, который был в Украине с 1939 год по 1945 год.
В дискусии будут участвовать историк София Дьяк и лондонский профессор права Филипп Сэндс, а киевский художник Никита Кадан предоставит свои картины.
Встреча будет посвящена освещению непростой темы Холокоста на территории Украины в условиях противостояния советской и нацистской властей. Во времена Второй мировой войны в Украине некоторые люди помогали евреям спастись, за что позже получили звание Праведников народов мира. В то же время, есть исторические справки о коллаборационизме с нацистами со стороны некоторых украинских формирований.(с)
Так шо, скока лярдов отстегивать готовы, ежегодно!
Ukraine: Holocaust and Memory.
Panel discussion and display of art work
DATE: Sunday, 26 January 2020
TIME: 3pm to 5pm
VENUE: Jewish Museum London, Raymond Burton House, 129-131 Albert Street, London NW1 7NB.
This is a ticketed event: £8.50, £6.50 concessions
Between 1939 and 1945, over a million Jews were murdered in "Holocaust by bullets" in Ukraine. During this period, three occupations swept the country: Soviet, Nazi and Soviet again, leading to between 8 and 10 million people, including military and civilians, perishing. Many Ukrainians aided the Holocaust, but many also risked their lives to save Jewish families.
The tragedy of the Holocaust remained silenced during post-war Soviet reign. Only with Ukraine having gained its independence and a willingness to re-write and re-appraise its past, has there been a growing interest towards the history of its, once vast, Jewish community with synagogues rebuilt and graveyards renewed. But critics argue that a new historic narrative by the state, focusing on Ukraine's own struggle for liberation, whitewashes the acts of collaboration and does not assign the Holocaust the place it deserves in Ukraine's history.У період з 1939 по 1945 рік в Україні було вбито понад мільйон євреїв під час «Голокосту від куль». У цей період країну охопили три окупації: знову радянська, нацистська та радянська, що призвело до загибелі між 8 і 10 мільйонами людей, включаючи військових і цивільних. Багато українців допомагали Голокосту, але багато людей також ризикували своїм життям, щоб врятувати єврейські сім'ї. Трагедія Голокосту замовчувалася під час повоєнного радянського правління. Тільки з здобуттям Україною незалежності та готовності переписувати та переоцінювати своє минуле, зростає інтерес до історії своєї колись великої єврейської громади з відбудованими синагогами та оновленням кладовищ. Але критики стверджують, що нова історична розповідь держави, зосереджена на власній боротьбі за визволення України, побілює акти співпраці та не призначає Голокосту того місця, якого воно заслуговує в історії України.
А більше тобі скажу я вивчав спогади жидів записано було в Ізраєлі яких врятували украінці і дивниним чином там чомусь говориться що місцеві жителі допомагали і спасали жиді від смерті (а хто були місцеві жителі замовчують) А ТЕ ЩО УКРАІНЦІ РЯТУЮЧИ ЖИДІВ РИЗИКУВАЛИ СВОІМ ЖИТТЯМ І ЖИТТЯМ РОДИНИ МОВЧОК
Також в свідченнях жиди пишуть що втікали в ліс до патртизанів (А ХТО БУЛИ В ТІ ЧАСИ ПАРТИЗАНИ В УКРАІНІ-ПОЛЬШІ ? УПА )
Також є свідчення жида із Біберки якого в гето допомагав а потім спас украінський поліцай
якого потім німці за це вбили і закопали не на цвинтарі а під стіною гето
ТАК ЩО ЦЕЙ КАЛОБОРАНТ ХТО ?
Таких свідчень дуже багато
А ще тобі одне на засолку свідчення із моєї родини коли хвора на тиф жидівка попросилась на ніч переночувати знаючи що хвора і наразяючи не тільки на небезпеку бути страченою всю родинку але і заразити тифом (так мій батько і захворів тифом довго лікувався і вижив -так це як розглядати? вдяка за то що украінці переховали ризикуючи життям всієї родини????)
Тогда давайте поднимать архивы с фамилиями организаторов Голодомора, которого так боятся и не спешат признавать израильтяне.
Вот и живите теперь с этим .
Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,
а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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и пригрози бы. у нас есть чем, например: ээээ, че вы нас считаете гоями то?
С этого момента поподробней пожалуйста
Вообще , в Израиле столько выходцев с Украины , чтобы послом в Украине был какой-то малообразованный выходец с Марокко ... с трудом способный показать Украину на карте .
А потом удивляются , что Израиль проигрывает исламистким диктатурам в дипломатии даже в тех странах , где раньше была безоговорочная поддержка !!!
Нет слов ... Шо это чучело Джоэль Лион знает про УПА , кроме мокшанских пропогандистких клише ?!!