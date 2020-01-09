 Посол України в Ізраїлі вказав на контрпродуктивність заяв посла в Києві Ліона щодо діячів ОУН-УПА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook.

"9 січня Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви Послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 р.", - сказано в повідомленні.

Посол України також зазначив, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії в цій сфері повинні проходити на рівні істориків і експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС викликали польського посла Цихоцького і вказали на "контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх українських питань"

Як повідомлялося, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву в зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

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