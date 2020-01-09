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Все про:Ізраїль (341) історія (682) Польща (2047) посольство (362)

 Посол України в Ізраїлі вказав на контрпродуктивність заяв посла в Києві Ліона щодо діячів ОУН-УПА

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко довів до відома МЗС Ізраїлю, що посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон проводить контрпродуктивну публічну дискусію з внутрішніх питань української політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook.

"9 січня Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви Послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 р.", - сказано в повідомленні.

Посол України також зазначив, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії в цій сфері повинні проходити на рівні істориків і експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС викликали польського посла Цихоцького і вказали на "контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх українських питань"

Як повідомлялося, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву в зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

Посол України в Ізраїлі вказав на контрпродуктивність заяв посла в Києві Ліона щодо діячів ОУН-УПА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168976
 
 
 Топ коментарі
 
Ах ах.

Тогда давайте поднимать архивы с фамилиями организаторов Голодомора, которого так боятся и не спешат признавать израильтяне.
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Вони ще трохи погавкать і "етніческіє чісткі" можуть стати національною ідеєєю!
І ці люди дивуються, звідки береться антисемітизм. Та вони смі генерують його кілотонами!
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100%. Если долго и упорно рассказывать украинцам, что они - антисемиты и потомки антисемитов и антисемитизм у нас в крови, то можно ж и поверить в конце концов.
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Ну хоч хтось щось сказав. А МЗС І ГАРАНТ МОВЧАТЬ...
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одним словом киздів би ти менше джоел ліон)
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як мінімум, мали б цьому покидьку ноту вручити Посол Украины в Израиле указал на контрпродуктивность заявлений посла в Киеве Лиона относительно деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 491
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Ого, даже при пеце такой #*&ни не было. Да соя? 😮
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по сути лучшие сыны израиля президенты украины
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Порошенко - не еврей. Если кто-то чувствует себя израильтянином, а не украинцем, то он должен переехать на родину своих предков. Интересы Израиля и Украины совсем не идентичны.
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Вони ще трохи погавкать і "етніческіє чісткі" можуть стати національною ідеєєю!
І ці люди дивуються, звідки береться антисемітизм. Та вони смі генерують його кілотонами!
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100%. Если долго и упорно рассказывать украинцам, что они - антисемиты и потомки антисемитов и антисемитизм у нас в крови, то можно ж и поверить в конце концов.
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Вова Гройсман, Вова Зелегский... Рассказы про антисемитизм в Украине -- это сионистская пропаганда, нацеленная на остатки украинцев с еврейскими корнями.
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А зачем сионистам пропагандировать остатки украинцев с еврейскими корнями? Чтоб те валили в Израиль? (Не срача ради, просто интересно).
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Чем больше евреев в Израиле, тем больше шансов что эта страна выживет. Это вопрос выживания.
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Чем больше украинских евреев-избирателей Зеленского в Израиле, тем меньше шансов что эта страна выживет .
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А если серьёзно, разве у Израиля есть проблема с населением?
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Израильтян 8 миллионов, а иранцев 80. Проблем точно нет.
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Иранцев 80 миллионов. китайцев 1000+ миллионов. Может и нет проблем. У Ирана количество никак не переходит в качество.
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Щось не дуже ти переймався національною ідеєю, коли при владі були яценюк, гройсман, райнін, ложкін, грановський, **********, пашинський ..
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цікаво, а серед євреїв є мазохісти, які самі себе голокостили?
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а чё сразу мазохисты? Евреи такие же люди как и не-евреи. И были у них в гетто и надзиратели и стукачи и команды, которые трупы в печи запихивали.

Ну правда всё это не от хорошей жизни.
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-- я бы избирателей в Украине поменял бы... ...а то, кругом, во всём Мире, виноватых не найдёшь...*)
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Если президент жид-оманский ведёт такую политику, то собратья его и поддерживают.
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" Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов,
сиречь евреев, наилучше сказать иуд предателей всесветных, дабы полное
изъяснение дать причин их изгнания из Киевской Руси общим определением
всех князей в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное мнение
о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из Киевской Руси за великие и
злые душегубства убиения ядом лучших людей. Распространение отравных зелий
и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят.
А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет,
то впускать их обратно - деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро
к упадку или гибели придут, понеже или евреев - семена разложения,
злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят.
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и
всегдашние заговорщики для Киевской Руси. " (c)
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Что-то Вы придумываете. Ростовщиками евреи стали в средние века в Европе, когда всем остальным было запрещено религией давать в долг под проценты. Вот евреи и заняли нишу, которую для них священники создали.
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Шо, очень хочется платить Израилю, как непосредственно пригнимавшие участие в Холокосте? Очень-очень хочется??? Так вы допроситесь, если уже не допросились, придурки! Вот, одно из звеньев цепочки:

В Еврейском музее Лондона пройдет панельная дискуссия и выставка на тему Холокоста, который был в Украине с 1939 год по 1945 год.
В дискусии будут участвовать историк София Дьяк и лондонский профессор права Филипп Сэндс, а киевский художник Никита Кадан предоставит свои картины.
Встреча будет посвящена освещению непростой темы Холокоста на территории Украины в условиях противостояния советской и нацистской властей. Во времена Второй мировой войны в Украине некоторые люди помогали евреям спастись, за что позже получили звание Праведников народов мира. В то же время, есть исторические справки о коллаборационизме с нацистами со стороны некоторых украинских формирований.(с)
Так шо, скока лярдов отстегивать готовы, ежегодно!
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Ровно 0.00000 и ни шекелем более. И дискутируйте хоть до усрачки на всякие спекулятивные темы.
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УКРАИНА СТАЛА НЕЗАВИСИМОЙ В КАКОМ ГОДУ ВСПОМНИ! С ТОГО ПОМЕНТА УКРАИНА И НЕСЕТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ГОС-ВО! ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИЛО ДО НЕЗАВИСИМОСТИ, ПРОИСХОДИЛО В СОВКЕ, А ПРАВОПРИЕМНИК СОВКА У НАС ЗА ПОРЕБРИКОМ! ТАК ЧТО ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДЕНЕГ ИДИ ПОДАВАЙ В СУД, И ПОСЛЕ 50-ТИ ЛЕТ СУДИЛИЩА ЗА ПОРЕБРИКОМ УЖЕ И НЕ СТАНЕТ ПРАВОПРИЕМНИКА СОВКА...
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шо, евреи таки правда решили поиметь денег с хохлов ? наивные жидовские мальчики
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Фашизм начался с коммунизма. Гестапо с НКВД. Холокост -- продолжение того, что случилось в России.
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це текст який опобліковано

Ukraine: Holocaust and Memory.
Panel discussion and display of art work
DATE: Sunday, 26 January 2020
TIME: 3pm to 5pm
VENUE: Jewish Museum London, Raymond Burton House, 129-131 Albert Street, London NW1 7NB.

This is a ticketed event: £8.50, £6.50 concessionsПосол України в Ізраїлі вказав на контрпродуктивність заяв посла в Києві Ліона щодо діячів ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 2062
Between 1939 and 1945, over a million Jews were murdered in "Holocaust by bullets" in Ukraine. During this period, three occupations swept the country: Soviet, Nazi and Soviet again, leading to between 8 and 10 million people, including military and civilians, perishing. Many Ukrainians aided the Holocaust, but many also risked their lives to save Jewish families.
The tragedy of the Holocaust remained silenced during post-war Soviet reign. Only with Ukraine having gained its independence and a willingness to re-write and re-appraise its past, has there been a growing interest towards the history of its, once vast, Jewish community with synagogues rebuilt and graveyards renewed. But critics argue that a new historic narrative by the state, focusing on Ukraine's own struggle for liberation, whitewashes the acts of collaboration and does not assign the Holocaust the place it deserves in Ukraine's history.У період з 1939 по 1945 рік в Україні було вбито понад мільйон євреїв під час «Голокосту від куль». У цей період країну охопили три окупації: знову радянська, нацистська та радянська, що призвело до загибелі між 8 і 10 мільйонами людей, включаючи військових і цивільних. Багато українців допомагали Голокосту, але багато людей також ризикували своїм життям, щоб врятувати єврейські сім'ї. Трагедія Голокосту замовчувалася під час повоєнного радянського правління. Тільки з здобуттям Україною незалежності та готовності переписувати та переоцінювати своє минуле, зростає інтерес до історії своєї колись великої єврейської громади з відбудованими синагогами та оновленням кладовищ. Але критики стверджують, що нова історична розповідь держави, зосереджена на власній боротьбі за визволення України, побілює акти співпраці та не призначає Голокосту того місця, якого воно заслуговує в історії України.
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Здесь надо помнить про зверства силовых структур СССР в те времена. Когда во Львове дико убили всех заключенных перед отступлением, то реакция населения после прихода немцев была предсказуема.
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Головним архітектором Голодомору в Україні був зав. сільгоспвідділом ЦК ВКП(б) Лазар Мойсейович Каганович . Головним виконавцем планів Кагановича в Україні був Другий секретар ЦК ВКП(б) У , відповідальний за викачування хліба , Мендель Маркович Хатаєвич . Щоб хохли не втікали до Росії на кордонах стояли частини НКВС , а в самій Україні села які не виконали третій план по хлібозаготівлі заносились на "чорну дошку" , що автоматично прирікало такі села на голодну смерть . На Майдані часів ющенка мав розмови з викладачами Драгоманова . Вони розповідали що силами студентів взялись вивчати тему Голодомору в архівах , але після того як пару студенток ледь не попали до дурки то тему припинили .
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Москалику це добре що ти знаєш що в Лондоні проходить але трошки переклад в тебе не співпадає я нижче навів правдиве оголошення по цьому закладу із перекладом
А більше тобі скажу я вивчав спогади жидів записано було в Ізраєлі яких врятували украінці і дивниним чином там чомусь говориться що місцеві жителі допомагали і спасали жиді від смерті (а хто були місцеві жителі замовчують) А ТЕ ЩО УКРАІНЦІ РЯТУЮЧИ ЖИДІВ РИЗИКУВАЛИ СВОІМ ЖИТТЯМ І ЖИТТЯМ РОДИНИ МОВЧОК
Також в свідченнях жиди пишуть що втікали в ліс до патртизанів (А ХТО БУЛИ В ТІ ЧАСИ ПАРТИЗАНИ В УКРАІНІ-ПОЛЬШІ ? УПА )
Також є свідчення жида із Біберки якого в гето допомагав а потім спас украінський поліцай
якого потім німці за це вбили і закопали не на цвинтарі а під стіною гето
ТАК ЩО ЦЕЙ КАЛОБОРАНТ ХТО ?
Таких свідчень дуже багато
А ще тобі одне на засолку свідчення із моєї родини коли хвора на тиф жидівка попросилась на ніч переночувати знаючи що хвора і наразяючи не тільки на небезпеку бути страченою всю родинку але і заразити тифом (так мій батько і захворів тифом довго лікувався і вижив -так це як розглядати? вдяка за то що украінці переховали ризикуючи життям всієї родини????)
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Ах ах.

Тогда давайте поднимать архивы с фамилиями организаторов Голодомора, которого так боятся и не спешат признавать израильтяне.
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По поводу Голодомора очень шикарно Б.Берёза писал. По его словам, если ты обижаешь еврея - это антисемитизм, холокост и т.д. Но если еврей обижает украинца, то он не еврей, а советский человек, у которого нет национальности.
Вот и живите теперь с этим .
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Вот так евреи и объясняют коммунизм. Большевики, меньшевики не были евреями и в синагогу не ходили. Отщепенцы.
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Я тогда не пойму чего Израиль так перевозбудился по поводу Бабьего Яра. Те советские люди ж тоже не ходили в синагогу. А значит - не евреи.
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Кстати в Бабьем Яру расстреливали и мельниковцев. А первым делом расстреляли нервнобольных с Павловки. Побольше нужно мемориалов жертвам коммунизма.
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А кто об этом знает? Кто из евреев знает, например, что там расстреляли украинскую поэтессу Олэну Тэлигу, которая была членом ОУН? Чувачки приватизировали себе общее горе и катаются на нём свесив ножки. И это не совсем хорошо.
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На постсоветском пространстве есть российские евреи в своем подавляющем большинстве, которым противна независимая Украина, а есть немного адекватных украинских евреев, которые придерживаются противоположных взглядов. Это как сравнить Червоненко и Плотникова.
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Уважаемые админы Цензора, а не кажется ли вам, что блокировать пользователя без предупреждения и без объяснения причин - это не совсем нормально?
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Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,

а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.

. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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я бы вышвырнул.
и пригрози бы. у нас есть чем, например: ээээ, че вы нас считаете гоями то?
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Смелому человеку Геннадию Надоленко недолго осталось быть послом. Политика зеленых большевиков, - сдаемся по всем направлениям, а кто не сдается тот из порохобот из "партии войны".
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А посол Ізраїлю нічого не хоче повідомити за голодомори в Україні разом з кацапами? Хто ж там був? Звичайно не Бандера і не УПА, а якісь призвіща єврейські. Знаток історії України. Краще помовчати і не підгавкувати ворогу.
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Одно и то же насекомое существует в двух видах: бабочки и гусеницы. Бабочка радует глаз и питается цветочным нектаром. Гусеница хищная,уродливая, ядовитая. Евреи на бытовом уровне-соседи, сотрудники, врачи, адвокаты, артисты -милейшие люди.Евреи во власти-чудовища. Офицер американской разведки в России в 1918 г. :" большевистское движение направлялось и контролировалось русскими евреями самого грязного типа" .Газета "Лондон Таймс" 1918 г: в России 384 комиссара из которых более 300 евреев. Из них 264 это боевики Троцкого из США. Выполнение большевиками установок Ленина -Троцкого "Превратить мировую войну в войну гражданскую" , "Грабь награбленное" обошлась 10 млн убитыми в гражданской войне, голодом, разрухой.
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Незачем трогать украинскую национальную идею. Тогда и евреев не будут трогать за арабов. В нашем случае,мы отстаивали свою независимость от большевистской заразы.И это главное. И если были какие ошибки,то такова была эпоха. Вы же не замечаете,что армия большевиков,освобождая евреев из плена концлагерей,насиловала при этом местное население из женщин.- Такова была эпоха - скажите вы.
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"Тогда и евреев не будут трогать за арабов."
С этого момента поподробней пожалуйста
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А чего тебе не понятно ? Территория Израиля - это новообразование. Которое населяли арабы. От того и война,что их выгнали евреи.
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При чём национальная украинская идея к тому, что "евреев трогают за арабов"?
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Как это при чем.деятелей ? ОУН-УПА - это и есть национальная идея их деятельности.В результате которой Украина боролась за освобождение из кацапского рабства.Идея евреев - создание и защита своего государства. За счет арабов. Идеи разные. Но взаимонеприятные,так как нарушают понятия о демократии.
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Историки , ёпсель ...
Вообще , в Израиле столько выходцев с Украины , чтобы послом в Украине был какой-то малообразованный выходец с Марокко ... с трудом способный показать Украину на карте .

А потом удивляются , что Израиль проигрывает исламистким диктатурам в дипломатии даже в тех странах , где раньше была безоговорочная поддержка !!!

Нет слов ... Шо это чучело Джоэль Лион знает про УПА , кроме мокшанских пропогандистких клише ?!!
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Судов Линча 01.01.2018 15:26/пару сот виселец на Крещатики.03.03. 2018 16:34-требует пропагандист террора и гражданской войны в Украине, сидящий под флажком путинской проститутки по вызову Нетаньяхи /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Новый Троцкий: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский 08.05.19 01:23
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