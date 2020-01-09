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 Політика України
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Все про:ГТС (100) Макогон (7) Оператор ГТС (15)

 Сумарний позитивний ефект від транзиту газу для економіки протягом 5 років становитиме 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

Контракт на транзит газу з Росії через Україну до Європи вигідний як для економіки загалом, так і для споживачів.

Про це заявив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон на пресконференції 9 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, тарифи на вхід для промислових компаній знизяться приблизно в чотири рази, порівняно з умовами за нульового транзиту газу. "Для видобувних підприємств тариф на вхід планувався в межах 400 грн. Зараз він буде близько 100 грн. За п'ять років компанії заощадять 27 млрд грн. Близько 1 млрд доларів видобуток зможе інвестувати у свій розвиток", - сказав Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

Крім того, удвічі знизився і тариф для споживачів, порівняно з можливим за нульового транзиту. "Планувався на рівні 289 грн, буде - 124 грн. Це навіть менше, ніж він був минулого року - 157 грн. Фактично тариф для споживачів знижено на 20%. А це і промисловість, і населення. За нашими розрахунками, промисловість заощадить близько 33 млрд грн, населення - 15 млрд грн", - уточнив Макогон.

Він також зазначив, що буде значне зниження вартості імпорту газу з Європи. "Тариф знизився з планованих $16 до $4,45. Що також нижче торішнього тарифу - $6,28", - додав Макогон.

Він наголосив, що тарифне навантаження в усіх напрямках знижується від двох до чотирьох разів. "Що дозволить економіці стати більш конкурентною. У підприємств з'являться додаткові кошти на власний розвиток", - сказав Макогон.

"Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім дохідної частини від самого транзиту, становитиме майже 150 млрд грн", - сказав Макогон, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сумарний дохід, який Оператор ГТС розраховує отримати за п'ять років, становить близько 115 млрд грн. З них понад 60% буде оплачено за рахунок транзиту.

Також читайте: Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

"Вплив на ВВП буде близько 2% на рік, порівняно з нульовим транзитом, і близько $12 млрд - вплив на сальдо поточного рахунку. Тобто $7,2 млрд - це дохід від транзиту, $2,9 млрд - гроші, сплачені "Газпромом" за арбітражем, і $3,2 млрд - зниження потенційних витрат на подорожчання імпортного газу", - резюмував Макогон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168973
 
 
 Топ коментарі
 
Сын и отец. Сын:
- Пап а что такое "реально" и "виртуально"?
- Ты сначала спроси у матери, сестры и деда, отдадутся ли они за 1 млн. долларов.
Спросил. Подходит к отцу. Отец:
- Ну что спросил?
- Да. Они все согласились.
- Ну смотри, мы с тобой виртуально имеем 3 млн. долларов, а реально двух шлюх и одного старого пид*раса.
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Тобто в 2 раза менше від суми позовів до расєйки, від яких відмовилась нова влада. Шикарний профіт.
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Те же яйца, только в профиль.
Попробуцте посчитать в купонокарбованцах, сумма будет еще больше.
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Те же яйца, только в профиль.
Попробуцте посчитать в купонокарбованцах, сумма будет еще больше.
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А если в Венесуэльских боливарах, то прибыль будет расти быстрее, чем транспортируется газ...
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Эх жаль Зимбабве перестало свою валюту печатать. Вот где простор был
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То кабала,а не перспектива

Читаем историю
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Тобто в 2 раза менше від суми позовів до расєйки, від яких відмовилась нова влада. Шикарний профіт.
 показати весь коментар
 
 
Сын и отец. Сын:
- Пап а что такое "реально" и "виртуально"?
- Ты сначала спроси у матери, сестры и деда, отдадутся ли они за 1 млн. долларов.
Спросил. Подходит к отцу. Отец:
- Ну что спросил?
- Да. Они все согласились.
- Ну смотри, мы с тобой виртуально имеем 3 млн. долларов, а реально двух шлюх и одного старого пид*раса.
 показати весь коментар
 
 
А за миллион лет так вообще ************* цифры получатся!
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Слов нет.. Дебилы мля... они бы еще на 100 лет вперед эффЄкт посчитали
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Не вірте! Це омана. Справжні гроші за це тепер в Омані.
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Как всегда, начали делить шкуру не убитого медведя!
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Считаем прибыль от транзита агрессивного газа? Ну ну
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А чого про "отрицательньій " ефект мовчиш? Га, Макогон? Чи бісогон?
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Что-то эффект начал уменьшаться:
сначала говорили - доход составит 15 млрд долларов за 5 лет.
Теперь говорят - доход составит 150 млрд. гривен за 5 лет.
Это что же - 10 гривен за бакс???
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Остальное в карман,если не большую часть
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А для чего по твоему великий лидер всех времен и народов в оманский офшор ездил?
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а амортизация какая? Там же всё надо модернизировать, чтоб не развалилось
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Круто...то бишь ровно в два раза меньше чем простили паРаше...
И шансов получить деньги с паРаши были гораздо выше...чем заработать на транзите...
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Мужик решил премию себе выписать сейчас от будущих успехов.
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Тю,зебобики за год такую сумму просрут легко.Иканамизды.
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"Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн"

Для ДОБЫВАЮЩИХ.
На ВХОД.
Это как?
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