 На Кіровоградщині невідомі застрелили чоловіка і жінку, - Нацполіція

Про це повідомляє Головне управління поліції в Кіровоградській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що трагедія сталася увечері 8 січня.

"Повідомлення про подію надійшло в поліцію 8 січня близько 19:00 від місцевої жительки, яка розповіла, що невідомий завдав вогнепальні поранення її родичам - чоловікові і жінці у віці 36 і 40 років. Факт було підтверджено", - розповіли правоохоронці.

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Від поранень вони загинули на місці. Зараз поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння вбивств.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).