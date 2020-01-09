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Все про:Кіровоградщина (180) Нацполіція (8781) вбивство (2023)

 На Кіровоградщині невідомі застрелили чоловіка і жінку, - Нацполіція

У Світловодському районі Кіровоградської області невідомі скоїли вбивство чоловіка та жінки з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Кіровоградській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що трагедія сталася увечері 8 січня.

"Повідомлення про подію надійшло в поліцію 8 січня близько 19:00 від місцевої жительки, яка розповіла, що невідомий завдав вогнепальні поранення її родичам - чоловікові і жінці у віці 36 і 40 років. Факт було підтверджено", - розповіли правоохоронці.

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Від поранень вони загинули на місці. Зараз поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння вбивств.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168972
 
 
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обыденное дело...
к сожалению...
а было - ЧП на республику...
слава реформам!!!
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да не факт, что это поможет...
Законы нужно менять, верней возвращать те, что были..
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На Кировоградщине неизвестные застрелили мужчину и женщину
...и Кирова с бабой грохнули...

Совпадение? -- не думаю... (с)


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Ауууу.....
Чинуши долбаные, вам конечно под охраной пох-ую, а мне бы хотелось иметь разрешение на скрытное ношение огнестрельного!
Бандюков и придурков с пистолетами и гранатами что то развелось за 6 лет!!!!
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