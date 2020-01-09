 Нацрада з ТРМ проведе позапланові перевірки телеканалів ZIK та "112 Україна" через ознаки розпалювання ворожнечі

Як повідомляється на сайті регулятора, таке рішення Нацрада ухвалила в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Перевірка телеканалу ZIK пов'язана з телепередачею "Кожен з нас президент", яка транслювалася 26 листопада 2019 року о 18:00 (з повтором 27 листопада). Експертами у студії були народна депутатка України VIII скликання Надія Савченко, народний депутат України IX скликання Ренат Кузьмін (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), а також Михайло Добкін, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку. Моніторингом Національної ради зафіксовано, що у цій передачі поширювалися висловлювання, які мають ознаки порушення мовником норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також Закону України "Про інформацію".
Підставою для позапланової перевірки супутникового телеканалу "112 Україна" стали результати моніторингів ефіру мовника, проведених у серпні - грудні 2019 року. Зокрема, у передачах "Велике інтерв’ю", "LIVE", "LIVE Новини", "Голос народу", "Пульс: Головне політичне шоу країни", "Важливо", "Діалог з країною" зафіксовано поширення висловлювань Віктора Медведчука, Петра Симоненка, Вадима Рабіновича, Анни Герман, Іллі Киви, Наталії Королевської, Олега Волошина, Олега Ляшка, Миколи Дульського і Р. Кузьміна, що мають ознаки порушення чинного законодавства.
а при чому тут медведчук до Пояркова?
чем ты от русских террористов отличаешься?
Источник: https://censor.net.ua/n3168971
Отчехлились...
Приходится демонстрировать "непредубежденность" перед наездом на Прямой.
"Основание для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь."
Источник: https://censor.net.ua/n3168971
не буду захищати медведчуківські канали, й причина, як на мене, очевидна - пропаганда направлена проти сувернітету та незалежності України.
ви відчуваєте різницю?
особиста образа зеленського та його родини або вислови нарпавлені на руйнацію країни.
я можу помилятися, але в Конституції поки відсутня стаття із назвою: зеленське - це держава.
На цих "зіках" приводів на десяток, або й на два десятка таких каналів вистачить.
Миха Чаплыга
6 мин. ·
ПРОСТИТЕ, а нахрена тогда Яныка выгнали? Тот хоть Землю Оманам не продавал и Законы о Рабстве не продвигал...
Я прав, кацапка, да?
Он так видит мир и каждого в нем.
Если в российской пропаганде, тогда можно согласиться.
Но если из за критики бубочки, тогда тоже ничего хорошего.
для української державності він ворог.
бо, я к показав час, украинци не способни керувати..
тильки в сфери обслуговування, прибирання, кафешки и все.
здатні, все ми здатні й прибирати, й воювати, й країною керувати.
а на правду не треба обижатися, треба робити висновки и скорише...
а тут как не включишь телек, так постоянный срач и негатив - убили, зарезали, повесили и отпустили...
Выскажут глубокую озабоченность
Попросят грзью обливать Украину не 24 часа в сутки
а хотябы 23 часа
А один час рекомендуют крутить Квартал 95 с поцседателем
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