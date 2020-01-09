 Нацрада з ТРМ проведе позапланові перевірки телеканалів ZIK та "112 Україна" через ознаки розпалювання ворожнечі

Як повідомляється на сайті регулятора, таке рішення Нацрада ухвалила в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Перевірка телеканалу ZIK пов'язана з телепередачею "Кожен з нас президент", яка транслювалася 26 листопада 2019 року о 18:00 (з повтором 27 листопада). Експертами у студії були народна депутатка України VIII скликання Надія Савченко, народний депутат України IX скликання Ренат Кузьмін (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), а також Михайло Добкін, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку. Моніторингом Національної ради зафіксовано, що у цій передачі поширювалися висловлювання, які мають ознаки порушення мовником норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також Закону України "Про інформацію".

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Підставою для позапланової перевірки супутникового телеканалу "112 Україна" стали результати моніторингів ефіру мовника, проведених у серпні - грудні 2019 року. Зокрема, у передачах "Велике інтерв’ю", "LIVE", "LIVE Новини", "Голос народу", "Пульс: Головне політичне шоу країни", "Важливо", "Діалог з країною" зафіксовано поширення висловлювань Віктора Медведчука, Петра Симоненка, Вадима Рабіновича, Анни Герман, Іллі Киви, Наталії Королевської, Олега Волошина, Олега Ляшка, Миколи Дульського і Р. Кузьміна, що мають ознаки порушення чинного законодавства.