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Все про:Газпром (505) конфіскація (269) Антимонопольний комітет (173) Вітренко Юрій (96)

 Мирова угода з "Газпромом" щодо штрафу Антимонопольного комітету не передбачає повернення російській компанії конфіскованих активів, - Вітренко

Підписана наприкінці грудня 2019 року мирова угода між Україною і ПАТ "Газпром" не передбачає повернення російській компанії її активів, конфіскованих раніше за рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"У межах цього врегулювання "Газпром" відмовився від цієї компенсації (за позовом у міжнародному суді за конфісковане майно. - Ред.). Він погодився з тим, що вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута й компенсована. Ця історія є закритою", - сказав він на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, АМКУ 22 січня 2016 року ухвалив рішення про накладення на "Газпром" штрафу розміром 85,966 млрд грн за порушення економічної конкуренції. "Газпром" безрезультатно намагався оскаржити рішення комітету й подальше виконавче провадження з примусового стягнення Міністерством юстиції України суми штрафу та пені. Було заарештовано рахунки представництва "Газпрому" у Києві, дивіденди від участі в АТ "Газтранзит", належні "Газпрому" акції АТ "Газтранзит", акції ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", частки в ТОВ "Газпром збут Україна", ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України". У серпні 2018 року в рамках аукціону здійснено примусовий продаж акцій ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", у січні - акцій "Газтранзиту".

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Наприкінці грудня 2019 року Україна та "Газпром" у межах мінських газових угод підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов'язання останнього сплатити близько $7,4 млрд за штрафом АМКУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168968
 
   
 Топ коментарі
 
ну хоть кто-то в нашей стране адекватный
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а проверить , что не киздят как? А никак.
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Эти деньги пойдут в счет 3 миллиардав, что тут радоваться? Человек не договаривает до конца.
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"Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована"


не нашел информации о том что это пойдет в счет 3 млрд
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а в счет чего, они имущество забрали? по какому решению суда? чего тупить то
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ну да, согласен

но по любому позитивный момент. не думаю что у Украины был бы шанс эти активы например выкупить. чем меньше руских активов в Украине тем лучше.
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как вы надоели, дурни. чем меньше русских активов в Украине, тем раньше мы свою трубу на металолом распиливать будем. Мы живем за счет русских, потому и производство падает, что с ними связи рвутся. Это они от нас отмахиваются, как от прокаженных, а не мы. Где ты рынки сбыта видел в Европе, все в квотах. Уже землей торговать собрались. А дети наши чем торговать будут?
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а проверить , что не киздят как? А никак.
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Шлюшка он,а не человечище

Яблоко от ябллони не далеко падает
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слава Коболю, ти хотив сказати?
слава його з/п и премии??
аплодуй!
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к концу 21-го года озвучат детали последних пунктов мирового соглашения, чем окончательно похоронят всю интригу вокруг.
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Хоть пару взрослых есть, - и то хорошо!
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нуууу, раз такое дело - выписывай еще по 2 премии!!
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Оман вряд ли скажет. рабсия вероятно через оман дала взятку зе и ко за сдачу украинских интересов.
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Если паРаша согласилась, то на порядки меньше, и к бабке не ходи...
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Но в кремле наверняка так не думают, да?
И потому начнутся споры, да?
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