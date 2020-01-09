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 Політика України, Суспільство
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Все про:Матіос Анатолій (333) Шеремет (331)

 За достатність і допустимість зібраних для підозри доказів відповідає прокурор. Крапка, - Матіос про справу Шеремета

За належний характер всіх доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета несе відповідальність прокуратура.

Про це колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За достатність, належність та допустимість зібраних для підозри доказів відповідає ПРОКУРОР. Крапка! Не Міністр, не оперативник чи слідчий Нацполіції (вони свою роботу якісно зробили і роблять), а - великими літерами запишіть - ПРОКУРОР", - зазначив Матіос.

Він також висловив здивування тим, що глава ГПУ Руслан Рябошапка спочатку похвалив прокурорів у справі Шеремета, а "через кілька днів після заяви - саме цих же прокурорів, яких хвалив, після підписання підозр звільнив і викинув на вулицю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка ліквідував військову прокуратуру через "страх Матіоса", - Матіос

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168964
 
   
 Топ коментарі
 
Дело шитое белыми нитками, разваливается?
За достаточность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает прокурор. Точка, - Матиос о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 6839
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молодец Матиос.Лягнув четыреждыуклониста, тут же даёт про.......ся счастливому обладателю диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад.
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Смороду? Пам'ятаю ці борошна перекладу ще з годинників до гугл транслейт.
Баг з подвійним переказом слова "они" (они > вони > смороду)
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Дело шитое белыми нитками, разваливается?

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Полундра! Смороду випустили кракена!

Olga Dm 19 годин тому

Сивуха старійдебіл, з Рашки Масляков Віпер, через Безталанна, а Зеленяк по знайомству взявши, з донецька ВІН до речі ..https://www.youtube.com/watch?v=FMax-QzPZ9s
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Смороду? Пам'ятаю ці борошна перекладу ще з годинників до гугл транслейт.
Баг з подвійним переказом слова "они" (они > вони > смороду)
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Чем отвечает прокурор ?
Выговором ? Увольнением ?
Он выполняет заказ власти, а значит он неприкосновенен.
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молодец Матиос.Лягнув четыреждыуклониста, тут же даёт про.......ся счастливому обладателю диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЛОМОНОВ УНИВЕРСИТЕТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

В Украине этот университет известен как самое крупное негосударственное высшее учебное заведение, хотя он существует около двух лет.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем. За достатність і допустимість зібраних для підозри доказів відповідає прокурор. Крапка, - Матіос про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9301

Зє!біли, ви хоч розумієте, що ви накоїли!
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Этот университет давным-давно закрыт как не соответствующий стандартам высшего образования и просто продававший свои, если можно так сказать, дипломы.
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Разве записей с двух сотен камер недостаточно?
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Я милого узнала по походке. Может это ты там прошелся. Записи с камер дают 100% доказательства на Баширова-Чепига.
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Просто прокурори і слідчі фальшують спрраву. Вони "підганяють" під обвинувачення, зроблені першою особою. Крапка!
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То тих прокурорів, які це замутили-вжее нема? То вони вже не розкажуть, хто їм дав уюеюаоманду? Зрозуміло, все спишуть на них, ідіотів безталанних. Щастя було таким недовгим, як у Шаріка - вчора поглаьили, а нині за ворота вигнали. Але для правосуддя в цілому це добоюрий сигнал - справу будуть заливати, роблячи винними горе-прокурорів.
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