 За достатність і допустимість зібраних для підозри доказів відповідає прокурор. Крапка, - Матіос про справу Шеремета

Про це колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За достатність, належність та допустимість зібраних для підозри доказів відповідає ПРОКУРОР. Крапка! Не Міністр, не оперативник чи слідчий Нацполіції (вони свою роботу якісно зробили і роблять), а - великими літерами запишіть - ПРОКУРОР", - зазначив Матіос.

Він також висловив здивування тим, що глава ГПУ Руслан Рябошапка спочатку похвалив прокурорів у справі Шеремета, а "через кілька днів після заяви - саме цих же прокурорів, яких хвалив, після підписання підозр звільнив і викинув на вулицю".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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