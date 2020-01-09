 У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

Про це заявив на брифінгу 9 січня глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося і до питання співпраці у сфері зберігання газу в наших ПСГ. Тобто однозначно комерційний інтерес "Газпрому" до цих потужностей є, потрібно, відповідно, їх теж пропонувати. У нас конкурентний тариф, у нас уже зрозумілі умови роботи. Я думаю, що якщо всі політичні складники прибрати, то можна починати й у цьому напрямі теж", – сказав Макогон.
И мамку свою в рабство продай, чтоб не переплачивать.
Не розумію чому його на сайті тримають.
Адже в петюнців і ублюдків стільки істерики.
Але повністю буду задоволений коли припинять безглузду кроваву бійню на Донбасі, посадять баригу і основних підбарижників та ліквідують наслідки правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
А 13 000 загиблих українців- пусте, аби газ дешевий, та ;Свати; по Г+Г крутили.
А как на счёт войны??? Или вы там не в курсе, что война идёт?
Или он просто идиот?
В любом случае то, что он предлагает, это не на пользу Украине,с моей точки зрения...
Можете мне тут возражать сколько угодно со своих диванов, но я считаю, что прошлый Майдан так ничему и не научил украинское общество...
Может прозвучит пафосно, но нет своего Моисея в Украине, который водил бы народ по пустыне, чтобы родилось новое поколение людей без рабской составляющей в мозгах...
или вовой.....
кому как
Усе чистите, чистите. Скоро захищати нічого буде.
А давайте еще расейское оружие хранить! По конкурентному тарифу... Где кретин-клоун этих идиотов набрал? В каком дурдоме?
Чей Крым?
Идет ли война на востоке Украины?
Кто является агрессором?