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 У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

Українська і російська сторони, можливо, з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

Про це заявив на брифінгу 9 січня глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося і до питання співпраці у сфері зберігання газу в наших ПСГ. Тобто однозначно комерційний інтерес "Газпрому" до цих потужностей є, потрібно, відповідно, їх теж пропонувати. У нас конкурентний тариф, у нас уже зрозумілі умови роботи. Я думаю, що якщо всі політичні складники прибрати, то можна починати й у цьому напрямі теж", – сказав Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168963
 
 
 Топ коментарі
 
о как а 13000 погибших украинцев з последние 6 лет как и небывало.....
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Судя по всему Бубочке от хуйла перепало не кисло . Не зря в Омане потусовался .
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Можно. Пусть крым вернут и с бамбаса свалят. Потом подумаем.
И мамку свою в рабство продай, чтоб не переплачивать.
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Это еще не зрада или уже зрада, просвятите меня))))))?
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Для петюнців-порохососів все "зрада". В связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах: у нас конкурентный тариф, - Макогон - Цензор.НЕТ 1111
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Зате для сєпарів зараз самі перемоги. Так, ;Смицький;?
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Ще ні, тільки готується. От коли почнуть "их тоже предлагать" "в этом направлении тоже" - зрада і буде.
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Давно пора налагодити нормальні відносини і закупати газ напряму. Досить вже переплачувати!
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Можно. Пусть крым вернут и с бамбаса свалят. Потом подумаем.
И мамку свою в рабство продай, чтоб не переплачивать.
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То відомий на Цензорі ;Смицький;. Його мамка живе в РФ. Повторний шлюб. А його ще пацаням до бабці сплавили. Нік ;Андрій Смицький; він взяв ім'я-прізвище знайомого АТОшника. Каже- для того щоб того свої ж ;бандери;, як він патріотів називає, прирізали.
Не розумію чому його на сайті тримають.
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Радієш, ;Смицький;? Тепер ти задоволений презедентом і курсом України?
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Ще б пак............... У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон - Цензор.НЕТ 2727
Адже в петюнців і ублюдків стільки істерики.

Але повністю буду задоволений коли припинять безглузду кроваву бійню на Донбасі, посадять баригу і основних підбарижників та ліквідують наслідки правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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А де ж ти кров побачив, чудо? Ну, окрім того випадку коли АТОШник, справжній Смицький віддухопелив тебе за російську агітацію.
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а продолжение "сватов" будет называться "сВатники".. герои сериала будут ходить летом в тулупах и георгиевских ленточках, а на 9 мая будут сжигать живого хихла-фошизда и спасать "мальчика в трусиках с русскоязычной челюстью" ,которого бандеры из "Правого Сектора" насильно кормили салом и галушками..
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о как а 13000 погибших украинцев з последние 6 лет как и небывало.....
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Их уже нет, а ему жрать хочется хорошо сейчас.
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Охренеть! Что за страна: у одних война, у других бизнес...
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Это ты про Пепу? У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон - Цензор.НЕТ 514
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Ти диви,як зебіли перевзулись.То була торгівля на крові,липецька фабрика ,бариги,а тепер це виявляється бізнес.Путлеру коли осанну співати почнете?
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Судя по всему Бубочке от ***** перепало не кисло . Не зря в Омане потусовался .
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Ну що, поаплодуємо відновленню тісних зв'язків з РФ?
А 13 000 загиблих українців- пусте, аби газ дешевий, та ;Свати; по Г+Г крутили.
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Ватное правления наполеона бонапартного 95 что там кровь людская водица можно и насрать на народ причем не свой торгуй не хочу дяди олигархи сказали
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А где же Нацкорпус? Тут "торгівля на крові" намечается
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А нацжони зараз стогнуть під російськими мужьямі.
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Платёжки за отопление принесли ещё выше, йохохо...
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Как же я за Вас рад, что у вас потепления с РФ. Пора Европе снимать санкции, незачем им нести издержки, если у вас потепление
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Не путай клоуна малороса и украинцев
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"Политическую составляющую убрать"...
А как на счёт войны??? Или вы там не в курсе, что война идёт?
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А если политичесскую состовляющую не убирать то будет кабала....
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Может Макогон еще от всей Украины попросит ЕС и Штаты санкции с рашки снять. Бубочка одобрит.
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Я запутался среди этих всех петюнов, зебилов, просто идиотов... Вот Макогон - он кто? Путофил? Педрофоб или зебил?
Или он просто идиот?

В любом случае то, что он предлагает, это не на пользу Украине,с моей точки зрения...

Можете мне тут возражать сколько угодно со своих диванов, но я считаю, что прошлый Майдан так ничему и не научил украинское общество...

Может прозвучит пафосно, но нет своего Моисея в Украине, который водил бы народ по пустыне, чтобы родилось новое поколение людей без рабской составляющей в мозгах...
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вову дать точно можно.....
или вовой.....
кому как
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А если все политические составляющие вообще убрать то и про Крым можно забыть и про тысячи убитых и опять в десна лупиться( Не могу себе представить ни одной страны, чтобы потерять территории и людей, вести войну и при этом торговля, дружба жвачка. А остальное то так, не по настоящему. Страна - понарошку, с правительством - какая разница, с народом - хуже не будет(.
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Агов, "чистильники зброї", ви де?
Усе чистите, чистите. Скоро захищати нічого буде.
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Та цім прорргатим поз, головне бізнес в+в...
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мы вернемся к вопросу хранения российского газа....

А давайте еще расейское оружие хранить! По конкурентному тарифу... Где кретин-клоун этих идиотов набрал? В каком дурдоме?
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Эээмммм.....А как же "торговля на крови"(с) и "конфеты рошен в пайке аполченцеф"(с)? Двойные стандарты? Не, не слышали...
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Макогон ответь на вопрос-
Чей Крым?
Идет ли война на востоке Украины?
Кто является агрессором?
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