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 Політика України
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Все про:Матіос Анатолій (333) Військова прокуратура (606) Рябошапка Руслан (244)

 Рябошапка ліквідував військову прокуратуру через "страх Матіоса", - Матіос

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос переконаний, що Військова прокуратура була ліквідована через його конфлікт із генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Рябошапка, а він є ідеологом та розробником цього закону (про політичну реформу Генпрокуратури. - Ред.), власне через персоніфікований "страх Матіоса" (а ми з ним мали досить жорсткий конфлікт під час його піар-роботи в НАЗК, а до цього органу суспільство і досі має суттєві претензії) з якогось переляку ліквідував в Україні всю військову прокуратуру як необхідну для держбезпеки інституцію", - зазначив Матіос.

Водночас він наголосив, що військові прокуратури існують сьогодні в багатьох країнах, включно зі США і Китаєм.

"Напевно наші іноземні партнери (США, Ізраїль, Канада, Німеччина, Китай тощо - військові прокурори яких приїжджали до нас по досвід), у яких зараз навіть без війни діють військові прокуратури і їх ніхто не збирається ліквідовувати, "не дотягують" до юридично державного генія Руслана Рябошапки", - підсумував Матіос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі обставини щодо Іловайська передані Зеленському ще в липні. Рішення можна ухвалювати, - Матіос

Нагадаємо, в червні 2014 року Матіос був призначений заступником генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.

У вересні 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади Головного військового прокурора.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168961
 
 
 Топ коментарі
 
Да ты шо! Изучил действие тепловизора? В самой бедной, воюющей стране Европы военный прокурор Матиос на Майбахе за миллион долларов! Тебе бы на допросы ходить.
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Это тебе боятся нужно. А не ему. Шо за бред ))
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там майна стільки, що в слідства паперу не вистарчить це все задокументувати.....таких, як Матіос треба привселюдно вішати
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Да ты шо! Изучил действие тепловизора? В самой бедной, воюющей стране Европы военный прокурор Матиос на Майбахе за миллион долларов! Тебе бы на допросы ходить.
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там майна стільки, що в слідства паперу не вистарчить це все задокументувати.....таких, як Матіос треба привселюдно вішати
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Это тебе боятся нужно. А не ему. Шо за бред ))
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"Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру"...
Как завещал "великий" *****...
Следующий этап расформирование армии ?
Слов нет...
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інтернування у польських таборах і третій зимовий похід
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Шо-то Матиос раскукарекался ,видимо чует ,что скоро за ним придут ..
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и правильно сделал!.. такого Гандона (фамилия, не ругательство) иметь у себя под боком, не дай бог!!
мы все помним, как эта скотина Матиос слил "Схемам" лживые материалы следствия по УкрОборонПрому ,что бы нагадить Порошенко.. Ну и что сейчас с этими уголовными делами?!
А ничего!!! Вообще ничего!!!.. потому что дела шиты белыми нитками!!!
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від зелених клоунів можно очікувати чого завгодно, навіть відводу військ за Збруч
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госпади, шо этот опарыш мелет кто его вообше назначил в очистку?
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Ще один рехворматор обізвався. Хай краще свої декларації розтлумачить, де скільки статків наколядував? https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_14_46
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"мы с ним имели достаточно жесткий конфликт во время его пиар-работы в НАЗК, а к этому органу общество до сих пор имеет существенные претензии"

А какое отношение военная прокуратура может иметь к НАЗК, простите?
Я так понимаю что единственный конфликт, который там возможен по закону - это если НАЗК прищючит военных прокуроров на коррупционных оходах.
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в стране война , а зедебилы ликвидировали военную прокуратуру
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серливе збіговисько парашинських шестірок при владі...Якби не підтримка "рюкзакова" цієї пропарашинської кодли,-котилися б вони до Ростова, аж п'яти виблискували...
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