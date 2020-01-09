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 Політика України, Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (392) Афганістан (69) Зеленський (4072) Іран (218) співчуття (50)

 Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Афганістан Мохаммадом Ашрафом Гані і висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Афганістану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше", – зазначив Зеленський.

Зі свого боку Президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.

Президент зауважив про готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи.

"Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168959
 
 
 Топ коментарі
 
остановите его кто-нибудь!.. оно сейчас и в Оман позвонит, в связи скоротечным окончанием отдыха..
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Проспалась уставша бубочка на другий день таки?
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Чувак грустит изо всех сил.
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Проспалась уставша бубочка на другий день таки?
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остановите его кто-нибудь!.. оно сейчас и в Оман позвонит, в связи скоротечным окончанием отдыха..
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Еще позвони своему Чорту ***** и вырази соболезнования в связи с потерянной ракетой которую сбил наш самолет.
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Сегодня у нас опять трое тяжело раненных в результате обстрела росийской артиллерией. Почему то никто не выражает соболезнования и не принимает меры.
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Зебилы,так на чьем самолете добирался ваш оманский ишак в Украину через москву?
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Вчера, как раз после катастрофы, моя Коханочка домой улетала -- в постосовковое литвинское зазеркалье... ...привёз, проводил, расстались... ...аж глаза вспотели...

Ничего ей не сказал про ту Беду, шо случилась накануне.

Сидел на Флайрадаре, пока не приземлилась и не отметилась мне ... -- мгновенно полегшало...!
Ночью в рейс поехал, а Трамп и говорит по Баерн-3: "Причин для звиздюлей Ирану больше нет -- теперь двери для переговоров открыты!"

Любовь никогда не бывает без грусти... (с) *)
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кидайте бубачку у чорний список і більше дзвонити не буде)
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"важно", що тобі кремлівське х*ло "поспівчувало", яке вбило 14 тисяч українців...Перевертатися тобі в домовині до кінця світу, зрадник парашинський...
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Який му_ак,цей обі_раний поц Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7757 Й загалом виродок й гнида Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7787 Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7787
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