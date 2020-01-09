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Все про:Герасим’юк (9) Нацрада_ТРМ (232) перевірка (380) Поярков (1) Костинський (62) Прямий_канал (18)

 Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "Прямий" через скарги на Пояркова

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначила на засіданні Нацради перший заступник голови Ольга Герасим'юк, до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова, який, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".

"Моніторинг зафіксував цю трансляцію і певні висловлювання", - сказала Герасим'юк.

Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи Президента України.

"Сюжет, я вважаю, негідний. Таке давати в ефір неможливо. Але у нас є певна практика, яка використовувалася останніх п'ять років. І вона виходила з того, що Національна рада ніколи не адвокатує публічних осіб і тим більше не адвокатує, не захищає Президента України. Маються на увазі сюжети, які посягають на його честь і гідність. Вже є прецеденти, коли безпосередньо самі публічні особи зверталися до суду і в суді захищали свої права. В цьому випадку Національна рада на звернення заявника зберігала відео для подальшого використання заявником у судах. А вже далі сам заявник звертався до суду", - сказав Костинський, навівши приклад такого випадку, коли Нацрада обмежилася приписом.

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Водночас Герасим'юк зазначила, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.

"Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Йдеться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться тут не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах", - підкреслила Герасим'юк.

Вона додала, що йдеться не про окремий сюжет, а про цілу передачу, в якій брали участь і гості, які також підтримували цю риторику.

"Ведучий точно не має права подавати такий приклад в інформаційному просторі", - сказала Герасим'юк.

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Після обговорення питання члени Нацради проголосували - п'ять голосів "за", двоє утримались - таким чином схваливши рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168957
 
   
 Топ коментарі
 
Кто не понял - шмаркля МСТИТ. Гадит по-мелкому за любую критику себя любимого. И это ещё не прошёл и год!
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Ой, а хто в нас такий обідчивий? Бубочку обідили?
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Гниди Зелені, ось вона ваша демократія...
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Мадам,дозвольте поцікавитись:ви грамоту вчили по букварю чи по пивних етикетках?
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Це ж реклама Пояркова.
Від тепер всі будуть дивитись його канал в YOUTUBE.
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та да. он на днях хвалился, что за сутки - тыща подписчиков налетела. с такой рекламой Янелох Оманский ему ещё тыщ сто подписчиков обеспечит.
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Наступним буде Цензор!
Зебіли та кремлеботи, де ж ви будете на Пороха гавкати?
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Надеюсь эту помойку наконец прикроют. ***** разжигать и стравливать.
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поякров - безвкусица, хамство, низость.
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заместитель председателя Ольга Герасимьюк...

Бутусов! Давно пора поувольнять кретинов безграмотных, которые редакторами работают. Или в школу их отправить или хоть букварь им купить. Какая нахрен Герасимьюк?
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Эта особь сделала всё, чтобы один из реальных кандидатов не стал президентом. Дабы избежать "кулаки после драки" не пишу кто это, у всех свои предпочтения как "правильные так и "неправильные". Перед выборами было очевидно, что страна ни при каких обстоятельствах не может быть со ...свином, невзирая на реальные заслуги, кризис во внутренней политике и экономике назревал сильнейший. И как бы не иронизировали по поводу глупого большинства - а какое было большинство у ....свина в 2014 году? Тоже глупое? Знаете - тут глупое , а там не глупое. Вы уж определитесь, когда народ прав. А "это" было одним из ярких персонажей, пройдясь по всем и сделал он это талантливо. Вот и из-за такого таланта народ обратил взор на лубочного героя. Зато не тот, не этот, не эта...
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Как трусливый дезертир клоун и обдолбаный наркоман не любит критики Щас поди заплачет . Привыкла крыса тусить бухать гулять а тут реалии
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То есть, блеать, К-95 и Сказочная Русь - это ни разу не посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство ?
*****... а за репосты, лайки и комменты скоро будут сажать уже?
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А як Пороха мочили і "патріоти" і вороги і ніхто не звертав увагу на етику. Ти дивись, їм не подобається, та у них вся компанія була побудована на наклепах на одну людину - Порошенко. А нацсуки бігали за ним по всій Україні і коштів було достатньо і ніхто не звернув увагу, що вони роблять поганий імідж Україні, тим більше брехливий. А напишіть призвіще цього заявника, то не САМ, чи Чорт?
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Оце Шарій красень, сказав, зробив, та і дійсно задовбав той придуркуватий Поярков.
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своїм скупим мозком шмаркля не розуміє, шо чим більше він пресує Пороха, тим кращу рекламу йому робить ))))
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