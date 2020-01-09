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 Політика України, Події, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4072) Іран (218) Швеція (147)

 Зеленський телефоном висловив співчуття прем'єр-міністру Швеції у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Вказується, що український президент висловив співчуття і передав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня.

Зазначимо, в авіакатастрофі загинули 8 громадян Швеції.

"Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – наголосив Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію.

Зеленський нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав Президент України.

Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування.

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Повідомляється, що зі свого боку Стефан Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

Як повідомляють в ОП, під час розмови було відзначено важливість дзвінка міністрів закордонних справ України та Швеції напередодні, які обговорювали співпрацю у розслідуванні авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168955
 
 
 Топ коментарі
 
любопытно, как на эту тему пошутит дебильный "95 квартал"?!
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лисий заспіває - горіла боїнг, палала
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билеты на концерт "95 квартала" возьмешь у Юзика..
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а шведські громадяни взагалі були на цьому борту?
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По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).Источник: https://censor.net.ua/n3168761

Інколи краще жувати.
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то, мабуть, Канаді треба співчуття висловлювати, а не Швеції
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А для тебе шведи не люди, ти тільки "запарєбріков" людьми вважаєш?
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якщо не дружиш з логікою, то що тобі далі пояснювати?
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любопытно, как на эту тему пошутит дебильный "95 квартал"?!
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лисий заспіває - горіла боїнг, палала
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Вже не 95 квартал, а 94 квартал, адже один його члєн ************ працює.
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Заспівають що Боїнг був тяжелєє воздуха.
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А сколько шведов было? віслюк в своем репертуаре...
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Як би там не було, але б на місці шведів я б ніколи не впустив би цього віслюка в свою країну. Ця істота несе хаос і катастрофи туди, куди приїздить.
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Там еще иранцы были. Бубочька, позвони ещё аятолле. Будет очень креативно.
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Якщо ніхто до нього не дзвонить, то він дзвонить сам. Типу "возьмвтє мєня, ну возьмвтє мєня!" Насправді це теж лютий треш.
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Які ж соєві потвори огидні- навіть у гілках про загиблих влаштовують танці на кістках! Мразота!
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Вы рассуждаете как Сеньор-Голодомор. Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 1063
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билеты на концерт "95 квартала" возьмешь у Юзика..
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То есть твоя зеленая марзота не потопталась по погибшим, когда не хотела ехать домой, тк еще за бенины бабки не договорилась, а потом когда выгнала скорбящих родственников, чтоб селфи сделать?
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Какое оно недоразвитие это Зеофшор. Тупее всех тупых в мире.
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Тільки фото. Підписав, "вот тут я лежу и скорблю"
Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 8944
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Нацрада позапланово перевірить канал "Прямий" через Пояркова
заявник стверджує, що програма: "посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".
і це не встановлення в країні диктатури, не утиск свободи слова?
це ж рівно те саме, що зробив на московії путін, тільки зеленське робить це більш швидкими темпами.
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Спасиб* Бобу шо я не ходил на выборы и не пойду уже.... Ибо это просто позор какой-то.
вместо мигом возвратиться..... Зеля устроил то шо и всегда. они и так смешно, без этого...... тьху, ну реально тупит этот ОП(У).
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а в Досі та Москві тєлєхвонів не знайшлось???
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Соболезнование это хорошо, правильно, но я так понял, укр. Боинг вылетел почти с часовым опозданием - так почему? Это можно обьяснить, причем сразу, для этого ничего расследовать ведь не нужно. Пока молчание. Ну, или я не так понял?
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