 Зеленський телефоном висловив співчуття прем'єр-міністру Швеції у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Вказується, що український президент висловив співчуття і передав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня.

Зазначимо, в авіакатастрофі загинули 8 громадян Швеції.

"Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – наголосив Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію.

Зеленський нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав Президент України.

Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування.

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Повідомляється, що зі свого боку Стефан Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

Як повідомляють в ОП, під час розмови було відзначено важливість дзвінка міністрів закордонних справ України та Швеції напередодні, які обговорювали співпрацю у розслідуванні авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.