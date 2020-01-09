 Стартувала реєстрація на пробне ЗНО, - Міносвіти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"До 24 січня кожен охочий може зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у тестуванні – НЕ ОБОВ'ЯЗКОВА, але допомагає учасникам краще підготуватися до реального ЗНО. Так, воно дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об'єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування тощо", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, пробне ЗНО триватиме у дві сесії:

21 березня – з української мови та літератури;

28 березня – з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Реєстрація проходить на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти (у назвах областей "зашиті" посилання на сайти центрів).

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У Міносвіти додали, що у пробному ЗНО є платною послугою. Тому кожен регіональний центр визначає її вартість самостійно, враховуючи, зокрема, витрати на друк і комплектуванням матеріалів, оплату праці працівників, долучених до організації тощо. Докладніше ознайомитися із вартістю пробних тестів у кожному регіоні можна тут

"Важливо, що реєстрація та участь у пробному оцінюванні НЕ означає автоматичну реєстрацію на основну сесію ЗНО. Крім того, результати пробного тесту не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не впливатимуть на конкурсний відбір під час вступу до вишів", - додали у відомстві .