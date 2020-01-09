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Все про:Іран (218) розслідування (1601) літак (753) розбиття (214)

 Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака

Іран офіційно запросив представників інших країн до розслідування обставин і причин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася поблизу аеропорту імені Імама Хомейні (Тегеран).

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації цивільної авіації Ірану з посиланням на заяву її голови Алі Абедзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Абедзаде заявив, що слідча група з розслідування катастрофи відповідно до стандартів, передбачених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запрошує усі країни, що визнаються як бенефіціари цього документа, уповноважити своїх представників для участі у розслідуванні катастрофи і призначити власні спеціальні групи", - йдеться у повідомленні.

Також Абедзаде повідомив, що знайдені бортові самописці ("чорні скриньки") сьогодні були передані слідству. За його словами, слідчі вивчають речові докази з місця катастрофи, відповідну документацію, уламки літака були зібрані й переміщені у безпечне місце.

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Він додав, що "чорні скриньки" містять бортовий реєстратор та голосовий запис переговорів. Обидві скриньки під час катастрофи були пошкоджені, зокрема, фізичні пошкодження можна побачити на пристроях.

Абедзаде зауважив, що перше повідомлення про катастрофу одразу було надіслане Україні як країні, де зареєстрований борт, Сполученим Штатам Америки, як країні виробнику-літака "Боїнг", а також Швеції та Канаді, як країнам, чиї громадяни загинули внаслідок катастрофи.

Крім того, він додав, що Україна зробила запит, щоб її фахівці долучилися до нагляду для ознайомлення з кроками, яких вживає Іран у зв'язку з катастрофою.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168951
 
 
 Топ коментарі
 
ну, щоб Порох літаки над Іраном збивав.... Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета - Цензор.НЕТ 8361 такого ще не було
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Зебилов поразила какая то инфекция , не иначе Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 1441 . Ну не верю я что человек в здравом уме , может обвинять Порошенка в этой катастрофе !!! НЕ ВЕРЮ !!! Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7104 .
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ну, щоб Порох літаки над Іраном збивав.... Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета - Цензор.НЕТ 8361 такого ще не було
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Зебилов поразила какая то инфекция , не иначе Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 1441 . Ну не верю я что человек в здравом уме , может обвинять Порошенка в этой катастрофе !!! НЕ ВЕРЮ !!! Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7104 .
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знаючи, як бєня любить економити, не здивуюся, якщо, цей літак, з моменту покупки, не пройшов жодного ТО
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Трыздун, этот самолет проходил ТО 06.01.20 и инфа об этом была на сайте, и ты не мог об этом не знать. Вывод: ты соевое лживое тро-ло-ло. И тот, кто тебе тупо лайкнул, даже не вникнув в смысл твоего маразма, такой же.
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Трыздуны сейчас во власти, и это ТО могло вполне быть только на словах, как и все у этих трыздунов и их зебаранов.
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Приглашены "эксперты" из московского сатаната, сев. кореи и зимбабве. Короче все браты рососисского народа-мрази
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Оба ящика во время катастрофы были повреждены))))))

а иде ж смоленская "берёзка"??? видимо летит диппочтой с лубянки)))
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Хотя бы теперь поступили как надо.
Но сигнатура не пропадает от "аварии двигателя"
"Вагнера" боевик скорее всего постарался
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Причини можливо і встановлять. А от людей, на жаль, вже не повернеш...
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Даже если отказала система связи в самолёте, три км. не так высоко что бы не брала мобильная связь. Самолёт упал быстро но не сразу, большенсво пассажиров иранцы, могли бы сообщить на землю. Причина одна - мгновенная разгерметизация салона. Падал кругами, потому что было повреждено крыло.
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Бред какой то написал... 😬 Но это лучше чем сообщение о технической неисправности...
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Точно бред на такой высоте не работают.
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Это высшая точка. Потом он начал снижаться.
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Точно. На высоте 3 км люди постоянно живут много где, какое давление там ? Какая ещё разгерметизация ?
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владельцы МАУ решили нажится, когда другие отменили полеты в/из ирана.
если бы отменили рейс, то ни кто не погиб на этом самолете. так что эти жертвы тоже на их совести.
https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA/a-51929332
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Надо было отменять все рейсы в регион после ликвидации Селеймани, а МАУ говорят им не было рекомендаций...
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Так никто, похоже, ничего не отменял. Смотрю сейчас flightradar24 - летают над Ираном как ни в чем не бывало. Даже куча американских рейсов в Дубаи.
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Тогда всё ок. видать сам виноват что упал, все летают и ничего...
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В интернете активно распространяется снимок, якобы сделанный на месте крушения украинского самолета. На фотографии изображен фрагмент ракеты, которая могла сбить украинский лайнер. Однако нет никаких доказательств подлинности снимка или того, что он сделан именно на месте авиакатастрофы.

Фото появилось в Twitter на страничке иранского активиста Ашкана Монфареда. Он сопроводил снимок следующей подписью: «Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?»

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 3235

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7684
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А эта часть не должна была взорваться? Это похоже на боеголовку со взрывчаткой и шрапнелью.
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ничего не могу Вам сказать...только перепостил сообщение...
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Издание Al-Hadath сообщило, что украинский самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны ПВО

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 2322
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https://www.unian.net/incidents/10821407-arabskoe-smi-al-hadath-ukrainskiy-boing-sluchayno-sbili-sily-pvo-irana.html
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действительно...- не видел..., даже глупых местных детей делающих селфи...
а кацы их бармалеями называют...., а некоторые украинцы повторяют за ними..

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 5035
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Они умные бармалеи, накосячили и максимально закрыли доступ а расэяне начинають багаж сначала растаскивать и селфи делать, ну а потом уже думать...))
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Да можно уже кого ни попадя приглашать, свидетели погибли, черные ящики похерены.
Теперь уже какая разница
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А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно?

«Источники в западных спецслужбах (?) считают, что украинских Боинг потерпел катастрофу из-за перегрева двигателей (?)»- Рейтер.
Алло, гараж! А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно? А как это «перегрев» не заметила аппаратура (и, следовательно, пилоты)?
А у всех Боингов на второй минуте взлета «перегреваются» двигатели?
А сколько катастроф за последние 10 лет случилось из-за «перегрева» двигателей? И откуда «западные спецслужбы» знают, что произошло внутри Боинга ночью над Тегераном?
Торопливость хороша лишь при ловле блох. Или при сознательном распространении дезинформации…
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Да никакие они не западные! Вы что не знаете как цапы выдают своё гамно за чужое?
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Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.

Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейсаPS752.

Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой, по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные" так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.

tZE
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Докази теракту, видать, вже знищили...
========

Вадим Лукашевич (російський авіаційний експерт)


Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет. Показываю, как это работает.
Сначала телеканал "Звезда" берет эксклюзивное интервью у генерал-майора, заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова (https://tvzvezda.ru/…/vstrane…/content/2020181416-Tuywp.html).
Летчик говорит о том, что видимые на снимках обломков отверстия могут быть оставлены в том числе и другими фрагментами самолета при его взрывном разрушении. Что логично. Но летчик приводит совершенно глупую аргументацию вплоть до того, что отверстия могут оставлять и воробьи при столкновении с самолетом. Во-первых, местоположение отверстий (на горизонтальной поверхности фрагментов крыла или вертикальной поверхности обшивки далеко от носовой части фюзеляжа) исключают какое-либо столкновение с чем либо в воздухе, и тем более с птицами. Либо летчик не видел фотографий этих обломков, либо вообще несет чепуху типа "осколки летят даже от земли" или "у воздушного судна слишком большая масса и скорость, из-за чего при ударе с объектом до килограмма уже могут появиться пробоины в обшивке". Потому что "объект до килограмма" при столкновении с самолетом не оставляет, двигаясь по касательной к поверхности, сквозные пробоины сантиметрового размера. Ну и т.д.
При этом летчик не исключает версию теракта на борту или уничтожение самолета зенитными средствами, а только делает вывод о ее "маловероятности".
Затем этот материал дает прокремлевский сайт Regnum.ru, при этом летчик становится экспертом, а "осколки летят даже от земли", потому что "там гористая местность" (https://regnum.ru/news/2824108.html). Это при том, что самолет упал на равнинной местности, а "осколки", "летящие даже от земли", у этого эксперта "могли детонироваться от удара" - последнее я даже понять не в состоянии, не то что вам объяснить.
После этого материал появляется на Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2020/01/08/prichina/…), с добавлением некоторых моментов. Во-первых, ссылка на "Комсомолку" о том, что версия применения средств поражения" обсуждается на авиафорумах в интернете (что неверно - она обсуждается везде), а во-вторых (и это любимый пропагандистский прием) возникает некий анонимный "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом", который сначала подтверждает, что "эти следы действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов", но потом добавляет, что "это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе" в виде "лопастей вентилятора". И здесь аноним прав только частично. Во-первых, лопатки вентилятора НЕ МОГЛИ нанести видимых повреждение в принципе, потому что вентилятор расположен в другом месте относительно крыла. Некоторые из этих повреждений могли нанести лопатки разрушившейся ТУРБИНЫ, расположенной ближе к задней кромке крыла, но никак не точечные повреждения на крыле и тем более на обшивке фюзеляжа.
При этом обращает внимание прием, из-за которого у читателя может создастся впечатление, что "авиационный эксперт" Владимир Попов и "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом" - одно и то же лицо.
Очевидное стремление росСМИ топить за версию, уже озвученную Тегераном.
Что еще интересно - в материале "Звезды" четко сказано, что экипаж ничего не сообщил диспетчерам о "ЧП на борту". Т.е на борту сработала сигнализация о пожаре двигателя, экипаж предпринимает действия, неоднократно отработанные на тренажерах, дальнейший полет по маршруту по-любому невозможен, нужно возвращаться на аэродром вылета и садиться на одном двигателе, а экипаж, имея в своем распоряжении минимум несколько минут, даже не сообщает об этом диспетчеру аэропорта... Ну-ну
В общем, "не читайте перед обедом советских газет".
Для "любителей погорячее" есть и откровенный российский бред "Охота США за лидерами Ирана могла привести к гибели 177 пассажиров украинского Boeing-737" (https://politros.com/157418-okhota-ssha-za-liderami-irana-m…)
Для взыскательных гурманов - блюдо от "Московского Комсомольца": "...несчастный «Боинг», набитый людьми, попал в перекрестье прицела американской ПВО в Ираке", или "американская диверсионная группа в самом Иране в нужный момент «просыпается» и бьет самолет прямо на взлете" (https://www.mk.ru/…/ekspert-vydvinul-neozhidannuyu-versiyu-…)
Помните, как все было в первые дни после гибели МН17? РосСМИ вбрасывали самые идиотские версии, одна маразматичнее другой - и хотели сбить самолет Путина, и несвежие трупы на борту, и проч. Тогда была отработана методика, которая включается и сейчас.

https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1624456644361028


Интересно, чего это русские тут так суетятся?
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Замел все следы, раскурочил черные ящики, а потом начал приглашать.
Пуйловская школа, однако.
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Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.

Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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Інсинуація про те що літак збили, була б рятувальною соломинкою для беніків і зебобіків.
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Да, але, якщо винуватими виявляться беніки і зебобіки - то платитимуть компенсації всі громадяни України, з держбюджету... Думаю, що ніхто не сумнівається, що беня зіскоче з боргу...
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