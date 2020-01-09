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 Політика України
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Все про:ГПУ (3280) крадіжка (329) Укроборонпром (564)

 Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка замінив групи прокурорів у низці кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах "Укроборонпрому".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка за результатом опрацювання звернення Державного концерну "Укроборонпром", а також аналізу зібраних матеріалів на початку 2020 року змінив групи прокурорів у ряді кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що здійснення процесуального керівництва у цих кримінальних провадженнях генпрокурор доручив прокурорам військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокурори підготували плани досудового розслідування, надають доручення оперативним працівникам щодо забезпечення дослідження обставин кримінальних правопорушень та установлення всіх причетних до їх вчинення осіб. Спеціалізована прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу взяла під контроль стан досудового розслідування у згаданих розслідуваннях.

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Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

6 червня генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ГБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував зазначені зловживання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168948
 
 
 Топ коментарі
 
Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениях в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 3781 Пропную почати з Наєма.
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Свежая новость в продолжение. "Укрнафта" списала Коломойському багатомільйонні борги

"Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій з "НПК-Галичина" щодо боргу за постачання нафтового газу.
Контрольний пакет акцій відповідного нафтопереробного заводу належить компаніям, афілійованим із групою "Приват" українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє enkorr.
Зокрема, в листопаді 2019 року "Укрнафта" звернулася до суду для стягнення з "НПК-Галичина" 65,3 млн грн боргу за постачання. Всього неоплаченими були понад 20 млн куб. м. газу.
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Правильно ,ВСЕХ заменить а потом ВСЕХ посадить ... Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениях в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 8556
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Для чого садити Найєма? Досить депортувати його на батьківщину(Афганістан)
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Свежая новость в продолжение. "Укрнафта" списала Коломойському багатомільйонні борги

"Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій з "НПК-Галичина" щодо боргу за постачання нафтового газу.
Контрольний пакет акцій відповідного нафтопереробного заводу належить компаніям, афілійованим із групою "Приват" українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє enkorr.
Зокрема, в листопаді 2019 року "Укрнафта" звернулася до суду для стягнення з "НПК-Галичина" 65,3 млн грн боргу за постачання. Всього неоплаченими були понад 20 млн куб. м. газу.
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Ну не суки эти зеленые гадюки? Бандиты у власти,обслуживающие сверхбандитов - олигархат.
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Суки те кто привел эту падоль к власти
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одни мрази сменили других! для народа ничего не поменялось!
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Цы "антикарупцианєри" зіпсувалися! Давайте нових!
А може там нічого і не було? Всі ці нацжони, плюшеві свинк,и істерикі блоХерів, піна на роті журнашлюх то єврейська хуцпа?
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було, но парешали как и 2 тома уг.дела по майдану...
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предлагаю менять через или каждый день!!!
оце буде реХФорма, встм реформам реформа!! ))
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Прокуроры парашенки,должны быть обезврежены.
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Правильно! Потрібні ручні прокурори моніки масковської.
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Ну почему ручни ? Пусть накажет коррупционеров. Зеля от этого ничего иметь не будет себе.
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А чого ж воно в Оман літало, відпочивати?
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Пусть накажут первых. А затем и Бубочку если виноват.
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Выбор не мой. Но дает возможность с чего то начать.
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Добре, що ви визнали, що ці прокурори, як і судді, не мають ніякого відношення до Закону
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Зато ви провини попередних визнавати не бажаете.
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Чайка Київ

"Одночасно ( обох) не можна, якщо винні? Чому?"Ви не вірите, що ці зелені кривосудді й прокурори, будуть чесно розслідувати і судити Зеленського. Та вас влаштує піддтасований результат від цих же брехунів, по Порошенку? Вам потрібна справедливість? Сумніваюсь
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Глупость . У вас с логикой проблемы. Единственное почему есть невозможность одночасности судебных процессов,это конфликт интересов. А в таком случае,применим эффект пожирания слабого более могущественным. Для того,чтобы позже ,закончить тем же. И слабый,это не имеется"слабый" в прямом значении. А слабый - это тот,кто не может уже прикрывать свои прошлые преступления с помощью вертикали власти.
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То хіба не налагоджувати співпрацю з країною- офшором? Ви вже якось визначіться. І літак мертвечука з мордору, чомусь, прилетів в Оман. Та й на відпустку Янелох ще не напрацював, по законодавству. Чи йому, як і його команді похрін. І чому не чутно істерик про Петра Мальдівського? Він же перший і єдиний раз поїхав відпочивати через 4 роки президенства.
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да у него вся каденция была тяжкой работой по набиванию карманов ) отдых, мля! их бы всех на одну большую баржу в трюм, да на середину Днепра... и открыть кингстоны. и Украина бы вздохнула!!!
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Докази, будь ласка. Мені кацапська пропаганда від Г+Г, до лампочки
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ленкузня (знаешь такой завод и чей он был?) занимался 2 года капремонтом Гетьмана Сагайдачного! общая сумма ремонта составила 550 млн грн!!! при этом, ленкузня была генподрядчиком!! работы физически выполняли другие укр предприятия с выходом к воде! вопроса 2: 1) ленкузня работала в ноль или в убыток? 2) почему бабки прогоняли через прокладку ЛК, а не заключили прямые контракты с этими заводами, которые фактически и проводили работы?

и главный вопрос, сколько заработал на этом барыга??????

это так, один эпизод из многих... гладковские тоже нормально по ведомостям танковые прицелы покупали за 18 тыс. долларов/шт, а продавали бронетанковым нашим заводам по 54 тыс долларов/шт!!! и так там кругом! куда не кинь! только нет нормальной власти, чтобы за причандалы их всех взять и подвесить!!!
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Трубі з портновим повідомили? Думаю, що ні. А жаль. Вам не обридло цю хрінь постити?
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какую хрень? иди лечи голову! это ДВА 100% ФАКТА!!! а вот есть ли преступление - не уверен! простое барыжничество на крови! БАРЫГА ОБЫКНОВЕННЫЙ ТВОЕ ПЭДРО!
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Потому что клован сам похвастался Трампу, что Рябошапка 100% его ручной Ген.прокурор.
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Головне, щоб зебіли не звертали увагу на постійні зашквари Какаярізница Оманського і його шобли
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РябоТряпка саботажник и заробитчанин на Украине. Семья граждане Франции, маеток во Франции....Он не видит своё будущее в Украине. как и многие из правительства, депутатья от слуг народа.
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Так чего же ты голосовал за Осла Оманского а сейчас коменты пишешь
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узбагойся бот, ты откуда знаешь за кого я голосовал. памперс поменяй на голове.
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Ты же живешь в стране, где 73% дебилов избирают себе подобное чмо, а я просто наблюдатель и констатирую факты, нравятся они тебе или нет мне похер. Принимай мнение из за бугра.
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Если ты шлепок украинец, хотя бы научился писать правильно на Украине или в Украине. Или ты же не украинец, я запамятовал ты быдло хохляцкое. Хохлы, жиды и кацапы пишут на Украине.
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зарабатывает НА Украине, используя должность! узбагойся.
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Скоро расследовать будут прокуроры из Московии.
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ну шо там? свынарчукы за гратами? скотошобла зеленая
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Урра!!! Исчо 5-10 лет и "Свинаргейт" расследуют. Только, за это время, судить будет некого..Все фигуранты, за бугор слиняют..
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за бугор слиняют/если бы линяли на историческую родину и там воевали с арабами за жизненное пространство.Нет, линяют, падлы, в ФРГ, к геям.
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Колоду тосуют а дел как не было так и не будет что Вы хотите от Зе импотента от власти он только по бумажке читать может
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Очередной ЛОХОТРОН от банды Зебила в действии.
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А кито за подрывы 5 армейских арсеналов Украины ответит? Опять стелочники? При барыге, такие подрывы, уже чуть ли не национальной традицией стали...При Зе, внезапно, прекратились...Чудеса и только.. Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениям в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 3857
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Какие-то провалы у тебя в памяти.
Били по голове?
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А кито за подрывы 5 армейских арсеналов Украины ответит? /как это кто? Известно кто. Дезертиры из Украины в Германию сбежавшие. / Парламент Германии большинством голосов одобрил гей-браки 30 июня 2017
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Если такие холуи ,на барыжной подкормке, как ты, защищать Украину будут..., быстрый пипец наступит.. Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 3889 Такому говну, как ты, бежать некуда..Даже захудалая стране не примет..
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Если такие холуи ,на барыжной подкормке, как ты / Дружинником Иван Петрович Сидоров шугал фарцу и спекулей кинувшихся позже с большим шумом и пылью воссоединяться с исторической родиной. Часть воссоединилась а часть на полдороге призадумалась: на той как бы родине жара и пустыня. А я не верблюд. Там надо строить коммунизм в колхозе -кибуце.Да пусть Карл Маркс строит.Там даже женщины воюют с арабами, а мне арабы-семиты ничего плохого не сделали.Пускай антисемиты и воюют. Да видал я эту как бы родину в гробу в белых тапочках. И как матрос Железняк, шедший на Одессу а вышедший к Херсону, вышли к США, Германии, Канаде.Где никому и на хрен не нужные живут нахлебниками но виноватят украинцев в жизни своей несуразной и злобствуют на них.
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Набу открыло уголовное дело против Баканова.
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Главное результат,и обвинительные приговоры суда с посадками и конфискацией майна.
Дела в суды уже приходят.Вот как это .
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.

Посмотрим на результат.Надеюсь,что это только начало,"цветочки" так сказать."Ягодки" впереди.
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Одень шапку, сними Рябошапку (с) 95 квартал, из недавнего. Чего то вспомнилось...
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Глава СБУ Иванушка Баканов и Генпрокурор Рябошляпка "спускают на тормозах" в судах дело нарко-синдиката "Химпром". Закладки по Киеву - это все они.
https://ord-ua.com/2019/12/23/yak-bakanov-ta-ryaboshapka-zlivayut-spravu-narkokartelyu-himpromu/

Єгор Буркін - організатор нарко-синдикату "Хімпром", доларовий мільярдер, який організував розгалужену мережу торгівлі наркотичними засобами на території країн СНД через чат-боти в "Телеграмм" та мережу Інтернет, шляхом так називаємих "закладок". При цьому, оплату за
поломана доля, спокійно проживає на віллі в Мексиці, а його розгалужена мережа офісів, що приносить йому мільйонні статки, успішно функціонує вже за межами нашої країни, з яких здійснюється спілкування із покупцями наркотиків та координація дій закладників на території Російської Федерації, Казахстану, Білорусії та, невиключно, нашої країни.
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Ряба шапка переставив ліжка в борделі кварталі.
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Переводжу на людську мову. При усій продажності і нечистополотності робітників ГПУ, там не знайшлось жодного покидька, який би підписав замовлену Офісом Президента підозру. Я не знаю чому. Може бояться відповідальності у майбутньому, але факт є фактом. Тепер цей прокуророклоун, шукає інших. Тих, хто погодиться піти на злочин і підписати підозру за відсутності доказів.
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та ж фігня була, коли в суді над беркутньою терміново міняли прокурорів
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Слід дізнатися прізвища тих прокурорів, хто не пішов на злочин. У майбутньому їм можно буде довірити суд на бандою Зеленського.
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ну ты наивный! ты думаешь там есть честные? у каждого там особняки и иномарки жирные! не говорю уже про бабло на счетах за кордоном! тут просто очень стремная тема - против барыги в открытую лезть боятся, а вдруг власть поменяется? тогда будет обратка! это - элементарный инстинкт самосохранения, а не честность и порядочность!!!
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Найдут, как нашли молодняк прокуроров против Антоненко и Кузьменко, там тоже доказательств нет, а суды и прокуратура придумывают фантастические доказательства, я милого узнала по походке
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Ну заменил прокуроров,и заменил.Ничего удивительного,только что в прокуратуре переаттестация прошла.Может они(замененные) эту самую аттестацию и не прошли?Чего тут кипишевать?
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Кипиш тут - это основная работа бырыжной тролефермы.
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Осел Оманский своих прокуроров назначит, таких как Сивоха-он тоже юредичесое образование купил
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У нас уже прокуроры за следователей планы следственных действий готовят? Или опять журналисты все переврали?
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Бігусьонка назначте прокурором у справі, а суддею Мосейчучку. Ці чук і гек будуть доводити справу до логічного завершення, бо у нормальному суді вона не пройде.Я маю на увазі європейські. Але можливо вони вже отримали довідки про нанесення шкоди військовому потенціалу московії, з військових частин яких ніби-то кралися запасні частини до військової техники.
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