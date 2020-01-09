 Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка за результатом опрацювання звернення Державного концерну "Укроборонпром", а також аналізу зібраних матеріалів на початку 2020 року змінив групи прокурорів у ряді кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні .
Зазначається, що здійснення процесуального керівництва у цих кримінальних провадженнях генпрокурор доручив прокурорам військової прокуратури Центрального регіону України.
Прокурори підготували плани досудового розслідування, надають доручення оперативним працівникам щодо забезпечення дослідження обставин кримінальних правопорушень та установлення всіх причетних до їх вчинення осіб. Спеціалізована прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу взяла під контроль стан досудового розслідування у згаданих розслідуваннях.
Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.
23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.
6 червня генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ГБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував зазначені зловживання.
"Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій з "НПК-Галичина" щодо боргу за постачання нафтового газу.
Контрольний пакет акцій відповідного нафтопереробного заводу належить компаніям, афілійованим із групою "Приват" українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє enkorr.
Зокрема, в листопаді 2019 року "Укрнафта" звернулася до суду для стягнення з "НПК-Галичина" 65,3 млн грн боргу за постачання. Всього неоплаченими були понад 20 млн куб. м. газу.
А може там нічого і не було? Всі ці нацжони, плюшеві свинк,и істерикі блоХерів, піна на роті журнашлюх то єврейська хуцпа?
оце буде реХФорма, встм реформам реформа!! ))
"Одночасно ( обох) не можна, якщо винні? Чому?"Ви не вірите, що ці зелені кривосудді й прокурори, будуть чесно розслідувати і судити Зеленського. Та вас влаштує піддтасований результат від цих же брехунів, по Порошенку? Вам потрібна справедливість? Сумніваюсь
и главный вопрос, сколько заработал на этом барыга??????
это так, один эпизод из многих... гладковские тоже нормально по ведомостям танковые прицелы покупали за 18 тыс. долларов/шт, а продавали бронетанковым нашим заводам по 54 тыс долларов/шт!!! и так там кругом! куда не кинь! только нет нормальной власти, чтобы за причандалы их всех взять и подвесить!!!
Били по голове?
Дела в суды уже приходят.Вот как это .
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.
Посмотрим на результат.Надеюсь,что это только начало,"цветочки" так сказать."Ягодки" впереди.
https://ord-ua.com/2019/12/23/yak-bakanov-ta-ryaboshapka-zlivayut-spravu-narkokartelyu-himpromu/
Єгор Буркін - організатор нарко-синдикату "Хімпром", доларовий мільярдер, який організував розгалужену мережу торгівлі наркотичними засобами на території країн СНД через чат-боти в "Телеграмм" та мережу Інтернет, шляхом так називаємих "закладок". При цьому, оплату за
поломана доля, спокійно проживає на віллі в Мексиці, а його розгалужена мережа офісів, що приносить йому мільйонні статки, успішно функціонує вже за межами нашої країни, з яких здійснюється спілкування із покупцями наркотиків та координація дій закладників на території Російської Федерації, Казахстану, Білорусії та, невиключно, нашої країни.
борделікварталі.