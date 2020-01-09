 Голова ОБСЄ Еді Рама найближчими тижнями відвідає Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. - Ред.) і Україна також будуть пунктом призначення мого першого візиту як голови ОБСЄ в майбутні тижні", - сказав він, виступаючи перед Постійною радою ОБСЄ у Відні в четвер.
Рама наголосив, що тоді, як криза в і навколо України залишається "найбільш невідкладним викликом безпеки в Європі", унікальний внесок СММ ОБСЄ для зменшення напруженості та встановлення миру, стабільності і безпеки має важливе значення.
"Головування Албанії (в ОБСЄ. - Ред.) зробить свій внесок у те, щоб підтримати повагу до принципів та зобов'язань ОБСЄ, у повну імплементацію Мінських угод, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи і процес у Нормандському форматі", - зазначив він.
Як повідомлялося, 1 січня 2020 року Албанія почала річне головування в ОБСЄ.
Среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стало больше россиян. В их отчетах заметили манипуляции
on 07.01.2020 | 0 Comment | Донбасс | Новости | События Print This Post ruczuaenbg
Сегодня, 7 января 2020 года, на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что СММ ОБСЕ в своих отчетах за 4 и 6 января 2020 года манипулирует чувствительной информацией о нарушении договоренностей об отводе вооружения.
В отчетах СММ ОБСЕ указали как нарушение наличие на подконтрольной территории Украины в десятках километров от линии соприкосновения зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса». В СЦКК в свою очередь подчеркнули, что согласно Минским протоколам отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты, а об отводе зенитных ракетных комплексов в Минских протоколах речь не идет. Также СЦКК подчеркивает, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми должны руководствоваться представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm предполагают, что манипуляция в отчетах связана с ростом числа граждан РФ в составе наблюдателей СММ ОБСЕ.
Так, по состоянию на август 2019 года среди наблюдателей было 35 граждан РФ и ни одного украинца, а в отчете СММ ОБСЕ о составе миссии по состоянию на декабрь 2019 года указан уже 41 гражданин Российской Федерации. Также следует отметить, что в состав миссии входят граждане других стран, лояльных к РФ.
Например, в начале декабря 2019 года против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска из аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Среди них: Беларусь, Армения, Кыргызстан, Сербия и другие.
От Беларуси в составе СММ ОБСЕ на Донбассе по состоянию на декабрь 2019 года - 5 наблюдателей, от Армении - 2, Кыргызстан - 23, Сербия - 15. Если подвести итог, то вместе с российскими - 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительное пространство для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины.
В ноябре 2019 года после того, как суд ООН в Гааге отклонил все возражения России и признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ, международное волонтерское сообщество InformNapalm призвало на официальном уровне поднять вопрос о выводе из состава СММ ОБСЕ представителей Российской Федерации как страны-агрессора, которая непосредственно заинтересована в продолжении войны.
Граждане РФ в СММ ОБСЕ на Донбассе, а также, не исключено, что и граждане других лояльных к России стран продолжают работать в интересах российской разведки и пропаганды. И после очередных заявлений СЦКК о фактах информационной манипуляции необходимо активизировать процесс их отстранения от формирования документов наблюдательной миссии. Эти вопросы должны поднимать не только волонтеры и активисты, а и украинские политики и дипломаты.