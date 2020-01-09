 Голова ОБСЄ Еді Рама найближчими тижнями відвідає Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. - Ред.) і Україна також будуть пунктом призначення мого першого візиту як голови ОБСЄ в майбутні тижні", - сказав він, виступаючи перед Постійною радою ОБСЄ у Відні в четвер.

Рама наголосив, що тоді, як криза в і навколо України залишається "найбільш невідкладним викликом безпеки в Європі", унікальний внесок СММ ОБСЄ для зменшення напруженості та встановлення миру, стабільності і безпеки має важливе значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Албанія очолила ОБСЄ: Україна - один із головних пріоритетів

"Головування Албанії (в ОБСЄ. - Ред.) зробить свій внесок у те, щоб підтримати повагу до принципів та зобов'язань ОБСЄ, у повну імплементацію Мінських угод, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи і процес у Нормандському форматі", - зазначив він.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року Албанія почала річне головування в ОБСЄ.