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 Політика України
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Все про:Зеленський (4072) Матіос Анатолій (333) Іловайськ (195)

 Усі обставини щодо Іловайська передані Зеленському ще в липні. Рішення можна ухвалювати, - Матіос

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос у липні минулого року доповів у секретному листі президенту Володимиру Зеленському обставини Іловайської трагедії.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Про всі обставини Іловайська та інших критичних питань у сфері обороноздатності держави згідно з компетенцією військової прокуратури я цілком таємним листом з грифом "особисто в руки" ще у липні минулого року доповів новому Верховному Головнокомандувачу. Копія цього листа є в режимно-секретній частині ГПУ. Такі таємні документи зберігаються десятиліттями. Все, тепер можна ухвалювати рішення", - зазначив Матіос.

При цьому він підкреслив, що справи, які давали можливість визначити проблеми, винуватців, повернути державі кошти або висунути додаткові позовні вимоги до РФ, зараз фактично "зависли" і лежать мертвим вантажем.

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"Все, що ми робили - зависло, і нові реформатори в прокуратурі відкинули державну справедливість і правосуддя на кілька кроків назад", - додав Матіос.

Як повідомлялося раніше, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1150 томів, з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".

Нагадаємо, в червні 2014 року Матіос був призначений заступником генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.

У вересні 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади Головного військового прокурора.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168946
 
 
 Топ коментарі
 
Неужели Оманский осел набереться храбрости и обвинит самого Х@йла??!!! Как в ролике даст 24 часа на покаяние. Ведь большего радетеля за Украину у нас еще небыло.
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Ніяких рішень не буде, бо прийдеться Хомчака садити в тюрму, а партнера Ху*ла назвати агресором. По версії Г+Г, рашаМСІ, Портянки і шарія винуватий Порошенко, цей посил вкорінився в головах 73%-ї маси.
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Не робіть таких заяв, бо Хомчак знов натягне ПНБ і втече!
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Понятно, значить, з тих матеріалів стирчать вуха бені...
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Кому передали трусливому дезертиру который от армии скрывался Так он и сейчас обсыкается
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Чем больше гадят на Зеленского - тем больше я его уважаю. Все гадящие - заинтересованные в разграблении Украины, других интересов у них нет.А если им наступили на яйца - то сразу ганьба и зрада. Нех тырить безнаказанно.
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