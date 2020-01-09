 Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ОС в районі Хутору Вільний, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, починаючи з 10:20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Хутір Вільний.

"За наявною інформацією, втрат з боку наших сил у результаті прицільного обстрілу противника немає", - сказано в повідомленні.

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