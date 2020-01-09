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Все про:Міноборони (2996) обстріл (5860) Донбас (12876)

 Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ОС в районі Хутору Вільний, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби станом на 12:00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, починаючи з 10:20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Хутір Вільний.

"За наявною інформацією, втрат з боку наших сил у результаті прицільного обстрілу противника немає", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168944
 
 
 Топ коментарі
 
А как так, Вова Оманский прекратил же стрелять и отвел войска, а война продолжается???

А? Бабуины ЗЕленые, что скажите?
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Зебіли, це Золоте-4, звідки ваш Бубочка війська відвів. За його словами терористи теж відвели! ДЗЕРКАЛЬНО!!!! Блін. То хто ж там пуляє? Він же і відводив пвдгаслом, що стріляти не будуть. Пояснвюіть мені за Бубочку, що це робиться!
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Бабуінам зеленим взагалі то похер. Вони і тирнет не читають.
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!
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да...








Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ОС в районе Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1803 vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·1 ч

Войска надо было отвести из Золотого, чтобы мы начали нести там бОльшие потери, и чтоб Зеленский мог вернуть путину беркутовцев - убийц Майдана и террористов. Да?
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А как так, Вова Оманский прекратил же стрелять и отвел войска, а война продолжается???

А? Бабуины ЗЕленые, что скажите?
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Бабуінам зеленим взагалі то похер. Вони і тирнет не читають.
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Зебіли, це Золоте-4, звідки ваш Бубочка війська відвів. За його словами терористи теж відвели! ДЗЕРКАЛЬНО!!!! Блін. То хто ж там пуляє? Він же і відводив пвдгаслом, що стріляти не будуть. Пояснвюіть мені за Бубочку, що це робиться!
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а когда главнокакбыкомандующий отведает расположение своих войск, чтобы лично убедиться в устойчивом и продолжительном....хреннарыло!
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Думаете кацапы тогда будут стрелять?
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наверное их предупредят...(ну или попросят) чтоб картину маслом не испортить
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