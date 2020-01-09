 Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ОС в районі Хутору Вільний, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, починаючи з 10:20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Хутір Вільний.
"За наявною інформацією, втрат з боку наших сил у результаті прицільного обстрілу противника немає", - сказано в повідомленні.
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!
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vAnilla Love t
@5AllanLeVito
·1 ч
Войска надо было отвести из Золотого, чтобы мы начали нести там бОльшие потери, и чтоб Зеленский мог вернуть путину беркутовцев - убийц Майдана и террористов. Да?
А? Бабуины ЗЕленые, что скажите?