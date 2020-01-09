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Все про:АЗС (214) Вінницька область (398) Генштаб ЗС (436) Міноборони (2996) ОДА (720)

 Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський 8 січня провів нараду з представниками правоохоронних і фіскальних органів про припинення на території області функціонування незаконних автозаправок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Вінницької ОДА.

"Я особисто звернувся і до начальника Генштабу, і до Міністра оборони України задля того, щоб була налагоджена оперативна співпраця з військовими. На жаль , ми маємо цілу низку факторів, які заважають нам оперативно працювати", - зауважив Владислав Скальський.

За його словами, будь-яка підприємницька діяльність у сфері торгівлі пальним без сплати податків, без ліцензії - це фактично вкрадені гроші.

"Ми повинні мати абсолютно нульову толерантність до таких процесів", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три тижні припинено діяльність 439 нелегальних АЗС, 111 заправок демонтовано, - Гончарук

Він також зазначив, що важливим джерелом інформації щодо виявлення незаконної торгівлі пальним можуть бути патрульні екіпажі поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168942
 
 
 Топ коментарі
 
Типа перестрелять крышующих ментов? Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 2523
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Чи танками зрівняти АЗС...
Звучить по дебільному... Виникає питання, а нахєра тоді поліція, СБУ і т.д.
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и шо военным нужно сделать? разбомбить их нафиг?
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
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Типа перестрелять крышующих ментов? Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 2523
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Чи танками зрівняти АЗС...
Звучить по дебільному... Виникає питання, а нахєра тоді поліція, СБУ і т.д.
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Та поліциія і СБУ вони на Московію роблять, а треба щоб на Україну.
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Андрей, это и есть зебелизм! Армии воюющей бороться с заправками? Хай Рюкзаков с хвронцузских вертолетов их уничтожает, а то и из катеров, на Ю. Буге.
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так, при Зеле должны были бы прекратить еще в мае прошлого года, нет?
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А недополученные откаты, так вообще сердце разрывают...
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и шо военным нужно сделать? разбомбить их нафиг?
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
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Каким образом? Перестать сдавать бенз и соляру налево? И предложеный выше вариант с "перестрелять крышующих ментов" тоже очень неплох
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Із цим має боротись податкова. Де той бородатий поц, якого Зебіл призначив? Чим воно зайнято??? Чому непрофільних правоохоронців по усій країні, вже місяць задра.чуть і відривають від виконання своїх обов'язків?
Чому не зняті з посад та незвільнені усі колишні УЗЕшники, співробітникі відділу "К" і т.п.? Якщо такий піз.дц у країні, то чому вони спокійно переводяться до нових підрозділів, типу УСР і т.п???
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Глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский 8 января провел совещание с представителями правоохранительных и фискальных органов о прекращении на территории области функционирования незаконных автозаправок.... Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 3992

Ці Зелені під.расти збираються читати Конституцыю та Закони? Хто такий "губернатор", що він подібні наради проводить??? Його обов'язок - забезпечити діяльність правоохоронних органів - дати приміщення, меблі, машини, зв'язок! А не завдання їм нарізати...

73%, питання до вас, ми ще довго маємо дивитись на це знущання із держави та державних інституції???
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Удавись порохобот!!
этот глава такой же соевый как и ты! нормальный бы посмотрел чьи подписи на хоть каких доках и посадил бы, но они же соевые, дешевле попиариться а не работать,а подписи должны быть, попробуйте хотя бы электричество подключить, ********** без доков даже разговаривать не будут и тд.
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Дурню, людей саджати, це тобі не унітази в Празі мити.
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Я не с Праги, я з Дніпра,прапорець цензор роздає кожен раз інший, але порохоботу цього не зрозуміти.
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Звісно, особливо тим, в кого він змінюється, тільки за межами країни.
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дурний стецько, я ніколи не був за межами країни,по Україні поїздив, а от за кордон -не прийшось, іншим разом , коли буде другий прапор, відмічусь у тебе в коменті, тіж тут трололом працюєш, часто тебе бачу.
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дурний це ти, кацап довбаний. ЦН ставить інший прапор, у двох випадках. Перший я назвав, а другий, це якщо під проксі входити.
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про унітази в Празі: ніколи ще не було такої трудової міграції, як при соєвих!! тільки стецьки й лишилися в країні Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС - Цензор.НЕТ 8567
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Для зебіла про порохобота Скальського. Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС - Цензор.НЕТ 8542
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия и назначил на эту должность Владислава Скальского.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-naznachil-skalskogo-glavoy-vinnickoy-oblgosadministracii-1283773.html
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Для порохобота про порохоботів в уряді, там не тільки Скальський але весь уряд соєвий, тому я дуже здивований, чому Зе понапризначав порохоботський уряд Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС - Цензор.НЕТ 1633
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а что, дуболом, "глава" в Чехии может кого-то посадить?
Или это, таки, делает суд?
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для альтернативно одаренных, все понимают что выражение "посадить" нужно понимать не буквально,я даже намекнул как, посмотреть кем на каких основаниях выдавались какие либо документы, то что доки есть это 1100%, и там будет видно , то ли превышение полномочий то ли коррупция, ну нарыть можно, всем понятно кроме любителей сладкого.Для чистоты эксперимента попробуй что то возле дороги начать рыть,долго ли прорыть сможешь?
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Це рівень влади на місцях. Цей рівенькомпетентності чудово корелюється з центральною владою. Ая вже просто ржу з того цирку.
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По типу: губернатор не може бути розумнішім ніж Президент? Ну то тоді ми приречені стати країною дебілів.
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слава воїну, що ледь не загинув у неравній боротьбі з незаконними АЗС!
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Дополнительные наряды для патрулей? Та ну нафиг!
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он бы еще в спортлото обратился бы...
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В законе про ЗСУ у военных появился особый статус борцов с незаконными заправками?
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А що лєтєха бакланов скаже про етого чорта ілі єму в куршавелє нєкогда?
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незаконні заправки по всій Україні, і кришуються вони силовими структурами
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Позвонил бы лучше министру полиции и главному по налогам - они в курсе шо и почём....
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Ну это такой ход - знает же прекрасно что ничего армия делать не будет, а сам потом может сказать - сделал всё что смог, осталось только смириться.
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ну геть же хворі, недолугі люди у владі. вони ж взагалі не читають законодавство, не розуміють де закінчуються їхні повноваження та компетенція.
вони навіть не розуміють основну функцію збройних сил - оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності (ст. 1 ЗУ "Про ЗСУ").

де тут бл... про заправки?
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забейте эту инфу Зеленскому хоть в одно ухо. ему же бодя не говорит что все нелегальгое, это бизнес интересы ментов сбу прокуроров судей и бандитов, на каких бы фамилиях это нелегальное не было записано. Это все ИХНЕЕ. почему то чиновник говорит что натыкается на факторы мешающие ему работать. так вводите Ч,П, в области и пусть ЗЕ со своей бездарной КО посмотрит на реальное состояние в стране и поймет что всех бе исключения, своих помощников и советников надо увольнять и сразу же сажать
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Круто зебіли придумали. Скоро під цим приводом з фронта будуть забирати військових.
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АТОшники як правило порохоботи. Чому Зебіли не закликають на допомогу 73%?
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Сантьяго -столица Чили, 1973 год... Армия Чили танками давила, чиновников свергнутого воровского режима социалиста Альенде.
Вот где настоящая армия и хунта.
После этого, Чили вышла на первое место по уровню жизни в Южной Америка, а до Пиночета Чили была самой нищей страной.
Пиночета нам не хватает.


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Уже военных просят. Конечно, когда Аваков весь нелегальный бизнес контролирует со своими ментами.
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Ой беда... В Виннице ни одного полицейского не осталось.. ни одного сбушника или налоговика..... Приходится армию привлекать.....
А может объявить всем номер телефона по которому можно сообщить про левые АЗС? И тогда через час будут точные адреса всех и борьба закончится за сутки.... Не? Такие методы не подходят?
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може ЗСУ головам ОДА ще і дупу підтирати буде ветошю з оружейним маслом? Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС - Цензор.НЕТ 8118
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Оказывается, что целевое назначение ЗСУ не оборона страны, а борьба с "теневым" бизнесом... Вау)))

Эй военные! Многие депутаты являются собственниками предприятий на которых платится зарплата в конвертах, а налоги насчитыватся с минималки... Проредите ка этих "бизнесюков" из гаубицы какой нить)))
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Это "обращение" означает, что глава облгосадминистрации, а с ним вся "зеленая власть", просто бессильны в том, что обещали сделать-в борьбе с коррупцией и контрабандой.
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или вводите военный стан или лечите голову. Военных привлекать? может вам дворцы начать строить бесплатно?
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Незаконная АЗС может работать только если там в доле местная власть, менты, прокуроры, СБУ и налоговая. Если хоть один из названных не в доле, тогда закроют заправку сразу...
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Вам мало Аваковской структуры? Или просто есть лишний шанс дискредитировать армию?
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Не вірю щл він дебіл. Мабуть журналісте все перебрехали по свому.
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На донбасс сивоха церковь собрался подставлять, эти армию.
Зебанда, вы власть или насрано?
Вы что своим баранам обещали?
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Так эти АЗС псы Авакова охраняют. Резидент Кремля Янелох новые инструкции притаранил по уничтожению Украины. Зебилы - как надо ненавидеть Украину что бы выбрать это ничтожество.
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