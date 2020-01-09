 Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Вінницької ОДА.
"Я особисто звернувся і до начальника Генштабу, і до Міністра оборони України задля того, щоб була налагоджена оперативна співпраця з військовими. На жаль , ми маємо цілу низку факторів, які заважають нам оперативно працювати", - зауважив Владислав Скальський.
За його словами, будь-яка підприємницька діяльність у сфері торгівлі пальним без сплати податків, без ліцензії - це фактично вкрадені гроші.
"Ми повинні мати абсолютно нульову толерантність до таких процесів", - підкреслив він.
Він також зазначив, що важливим джерелом інформації щодо виявлення незаконної торгівлі пальним можуть бути патрульні екіпажі поліції.
Звучить по дебільному... Виникає питання, а нахєра тоді поліція, СБУ і т.д.
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
Чому не зняті з посад та незвільнені усі колишні УЗЕшники, співробітникі відділу "К" і т.п.? Якщо такий піз.дц у країні, то чому вони спокійно переводяться до нових підрозділів, типу УСР і т.п???
Ці Зелені під.расти збираються читати Конституцыю та Закони? Хто такий "губернатор", що він подібні наради проводить??? Його обов'язок - забезпечити діяльність правоохоронних органів - дати приміщення, меблі, машини, зв'язок! А не завдання їм нарізати...
73%, питання до вас, ми ще довго маємо дивитись на це знущання із держави та державних інституції???
этот глава такой же соевый как и ты! нормальный бы посмотрел чьи подписи на хоть каких доках и посадил бы, но они же соевые, дешевле попиариться а не работать,а подписи должны быть, попробуйте хотя бы электричество подключить, ********** без доков даже разговаривать не будут и тд.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия и назначил на эту должность Владислава Скальского.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-naznachil-skalskogo-glavoy-vinnickoy-oblgosadministracii-1283773.html
Или это, таки, делает суд?
вони навіть не розуміють основну функцію збройних сил - оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності (ст. 1 ЗУ "Про ЗСУ").
де тут бл... про заправки?
Вот где настоящая армия и хунта.
После этого, Чили вышла на первое место по уровню жизни в Южной Америка, а до Пиночета Чили была самой нищей страной.
Пиночета нам не хватает.
А может объявить всем номер телефона по которому можно сообщить про левые АЗС? И тогда через час будут точные адреса всех и борьба закончится за сутки.... Не? Такие методы не подходят?
Эй военные! Многие депутаты являются собственниками предприятий на которых платится зарплата в конвертах, а налоги насчитыватся с минималки... Проредите ка этих "бизнесюков" из гаубицы какой нить)))
Зебанда, вы власть или насрано?
Вы что своим баранам обещали?