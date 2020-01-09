 Ізраїль висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.

"Мені було дуже прикро почути трагічну новину про рейс міжнародних українських авіаліній PS752. Мої думки з людьми України, Ірану, Канади та всіма, хто втратив своїх рідних. Від імені народу Ізраїлю ми висловлюємо наші найглибші співчуття", - заявив Кац.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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