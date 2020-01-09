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 Ізраїль висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані

Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Ісраель Кац висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака компанії "Міжнародні авіалінії України", яка сталася 8 січня в Тегерані (Іран).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.

"Мені було дуже прикро почути трагічну новину про рейс міжнародних українських авіаліній PS752. Мої думки з людьми України, Ірану, Канади та всіма, хто втратив своїх рідних. Від імені народу Ізраїлю ми висловлюємо наші найглибші співчуття", - заявив Кац.

Ізраїль висловив співчуття у звязку з катастрофою українського літака в Ірані 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168940
 
   
 Топ коментарі
 
Свого жида зеленського підтримали, а не Україну.
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Дійсно. Голодомор укаїнського народу, влаштований комуняцькими виродками разом еурейськими помічниками "ісраель" досі не визнав.
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Вы суки и нет у вас будущего
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Свого жида зеленського підтримали, а не Україну.
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Дійсно. Голодомор укаїнського народу, влаштований комуняцькими виродками разом еурейськими помічниками "ісраель" досі не визнав.
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Спасибо… в свою очередь выражаем своё сожаление Израилю в связи с ссыктностью Трампа.
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Вы суки и нет у вас будущего
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Vasyl Karmazyn и всем таким же на этом сайте и в Украине,короче ждут не дождутся вас таких в Европе
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Вы это сообразили когда выехали,или с этими мыслями всегда жили среди нас?
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Я вообще из Бельгии,а вам желаю президента Марусю Зверобой, а премьера мамашу Фарион с дочкой по очереди и вперёд в Евросоюз!
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Спасибо,отличные кандидатуры,а я вам пожелаю в новом году депортации домой на расию
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Моя семья вообще-то в Бельгии с 1910 года,а высказывания этого Vasyl Karmazyn и таких же записываются у нас где надо
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ви по всьому світу гадите, вкрай обнагліли, думаєте, що цього нізто не бачить і не розуміє. Ваш тріумф в Україні тимчасовий.
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И что же вы с этими записями будете делать? У вас же их никто не купит евреи веками жили среди людей,но за хитрожопость их всегда гоняли отовсюду,это же не секрет,так кого вы собираетесь удивить своими записями? Или вас слово "жид" возмущает? Так это слово такое же древнее как и сами,так сказать, носители... Вы же не собираетесь обвинять кобзаря Шевченко в антисимитизме,который по другому их не называл,так как не было никаких евреев тогда,только жиды были,у которых своей страны не было и они в гостях свои правила навязывали. А у украинцев даже президенты из того народа и вы ещё не довольны чем-то. Это называется неблагодарность и наглость, и вы ещё смеете угрожать за то,что вас приютили?
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А вы перестаньте угрожать,а то снова будете жаловаться,что вас не любят люди.
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А кто у нас здеся посмел украинцев попрекать ? Жидовская кацапка?
Ты еврейской то хоть стала ?
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Заявление секретаря совбеза Украины о версиях катастрофы украинского «боинга» под Тегераном, среди которых рассматриваются не только техническая неисправность двигателя, но также попадание зенитной ракеты и теракт на борту - выглядит ответственным и логичным.
Особенно после беспомощных и каких-то «деревенских» объяснений иранского официоза о «свидетельствах очевидцев», говорящих о возгорании двигателя и особенно о данных, говорящих о намерениях пилота лайнера развернуть его, чтобы вернуться в аэропорт. При этом, судя по сообщениям иранцев, пилот даже не стал сообщать о происходящем на борту и запрашивать разрешения на посадку. Так, видимо, в Тегеране в 21 веке представляют себе действия профессиональных пилотов в экстренной ситуации…
Не менее странными выглядят объяснения анонимного канадского эксперта, которого зачем-то транслирует серьезное, казалось бы, агентство Reuters, мол, причиной катастрофы «боинга» мог быть перегрев двигателя и его дальнейшее возгорание…
Казалось бы, логичным было бы после этого запросить корпорацию «Боинг» о том, могло ли такое случиться с самолетом, только с 2016 года находящимся в эксплуатации, и почему нет призыва к авиационным властям многих стран мира приостановить полеты «Боинг 737-800». Но ничего такого не происходит.
И, наконец, ещё раз об иранском официозе. Кто-нибудь знает о тех «80 убитых» в ходе иранской ракетной атаки на американскую военную базу 3 января в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани?
Трамп сказал, что американцев среди погибших не было. Ирак также официально не подтверждал гибель своих граждан. Были ли они вообще?
Много раз уже цитировал что «иранцев ещё в школе учат говорить неправду».
Одним словом, Иран и вправду и похож на «бумажного тигра»...
Но вот мирные самолеты в его небе гибнут по-настоящему.
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Ну и что? Зеля трус и дурак, о него вытрут ноги все, кто захочет. А Иран не только ноги вытрет. Иран ему в глаза насцит, и на голову высрется - зеля только утрется. А платить за "техническую неисправность" самолета будут украинские налогоплательщики.
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А що, коли в інших державах співчуття виказали голови держав або голови їх урядів, то в Ізраїлі достатньо міністра закордонних справ? Щось мені це нагадує про місце, яке вони відвели для нашої держави...
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