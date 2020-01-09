 Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз"

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ході пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей і навіть ніякого процесу наразі, принаймні з боку "Нафтогазу", немає. Але з іншого боку, зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора й забронював потужності на вхід з боку РФ і почав таким чином отримувати прямі постачання з РФ", - сказав він.

Відповідну інформацію підтвердив і глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

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"У нас наразі офіційно заброньовані потужності для "Нафтогазу" для виконання транзитних зобов'язань перед "Газпромом". Жодних інших бронювань у нас немає. Крім того, до нас ніхто з такими ідеями не звертався", - сказав Макогон

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт з "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу триває "інтенсивна й емоційна дискусія".