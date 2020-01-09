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Все про:газ (1123) Газпром (505) Росія (14545) поставки (39) Вітренко Юрій (96)

 Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз"

Будь-яких домовленостей про прямі поставки природного газу з Російської Федерації в Україну сьогодні немає.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ході пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей і навіть ніякого процесу наразі, принаймні з боку "Нафтогазу", немає. Але з іншого боку, зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора й забронював потужності на вхід з боку РФ і почав таким чином отримувати прямі постачання з РФ", - сказав він.

Відповідну інформацію підтвердив і глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Читайте також: Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

"У нас наразі офіційно заброньовані потужності для "Нафтогазу" для виконання транзитних зобов'язань перед "Газпромом". Жодних інших бронювань у нас немає. Крім того, до нас ніхто з такими ідеями не звертався", - сказав Макогон

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт з "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу триває "інтенсивна й емоційна дискусія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168936
 
 
 Топ коментарі
 
конечно, будут покупать напрямую! - а для чего еще пуцькин пропихивал ишака в президенты Украины?
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Ау зЕбанутые! Ну ка хором - барыга, парашенка, торговля на крови. Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7873
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Потихенько привчають охлос до торгівлі на крові.
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Появились слухи, якобы некоторые компании заключили индивидуальные договора с газпромом.
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09.01.2020 г.
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.

Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
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Я может не достаточно в теме. Но что не так в инфраструктурном платеже?
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Если бы вы пришли в магазин за продуктами, а там при расчёте за хлеб вам надо было отдельными платежами заплатить за поддержание земельного фонда, дорожной инфраструктуры, химической промышленности (как же без удобрений) вот тогда бы вы поняли, "что не так в инфраструктурном платеже".

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Я так и плачу, отдельно за провода (инфраструктуру) отдельно за интернет (разным компаниям). Отдельно за инфраструктуру - постоянный платеж, отдельно за газ по счетчику (одной компании). Другие не платят за инфраструктуру газа, т.к. газ в баллонах.
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Никогда не платил за интернет разным компания! Всегда, будь то оптоволоконный или радиоинтернет, даже за аренду электроопор под свои кабеля никогда провайдер не брал отдельную плату! Может у вас в Израиле ( хотя сомневаюсь что вы израильтянин) такие порядки.
Как по мне, так это завуалированное повышение цены на газ! Правильно зЕлебобики?
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именно так тут и сделано. За инфраструктуру платишь в "Безек", за сам интернет в другую компанию, например "Трипл Си". Это сделано для конкуренции. Что бы владельцы проводов не могли, пользуясь монопольным положением получать преимущества.
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А по теме газа, если будет разделена инфраструктура от продавца, реально, а не в платежке, то это позволит уничтожить монополию в поставку газа. За сами трубы придётся платить монополисту, тут ничего не поделаешь, но его тарифы должны быть под контролем государства. А за сам газ платить любой конкурирующей компании, а они уже обязаны поставить газ в распределительную систему для вас.
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конечно, будут покупать напрямую! - а для чего еще пуцькин пропихивал ишака в президенты Украины?
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Сделайте сами себе проблемы - потом будет шантаж, скандалы и суды в Стокгольме.
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Потихенько привчають охлос до торгівлі на крові.
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да этот охлос еще порошенко приучил....
ну добавят газ еще...
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и как приучал? расскажи мне интересно.
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https://censor.net.ua/news/3107887/torgovlya_s_rossieyi_ukraina_za_nepolnyyi_2018_god_kupila_u_rf_na_17_bolshe_tovarov_i_produktov_chem

23.01.19 14:57
Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м

Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.
Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.

Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5422
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шо ты мне рисуешь памперсы с зелёным горошком)) кабмин при Порохе шо купил?
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Ну положим это не он рисует, а Цензор со ссылкой на госстат. К ним и все твои вопросы.
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Своего газа навалом ,надо просто поломать схемы ,воров на нары и начинать думать о стране а не о своём кармане ..
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Они не страна они донные осадки всплывшие благодаря всей шобле начиная с кучмы ,эти осадки надо просто отфильтровать ,пока они не убили организм .
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Це стара методичка, чи вже - звертання до нових ліц?
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Новые лица это конечно лица получше предыдущих морд ,но там тоже надо проводить чистку рядов ,Зеленский это сделает ,другого пути НЕТ.
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А что мешает проводить чистку уже? С учетом, что набирали людей с улице, это должен быть постоянный процесс.
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Система мешает ,её столько лет пестовали и лелеяли ,что рубануть сразу никак не получится .
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А тебе харакири сделать и глаз на жопу натянуть. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9486 Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9427
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Так уже помалу "квартальщики" закінчуються. Пора більш інтенсивно повертати "крепких хозяйственников" з кацапщини - один портнов не потяне проти "жидобандерівців".
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ну 95 квартал полюбому купит газу напрямую)) для обогреву своего квартала Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9722
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Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет/ Хозяин сказал :Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ А слуга Коломойского растолковал: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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Как вы ловко приучаете украинцев к мысли, что хозяева не они, а кто то другой, и как он сказал так и будет.
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Как вы ловко приучаете украинцев к мысли, что хозяева не они, а кто то другой/Иван Петрович Сидоров напоминает украинцам что сто лет назад хозяевами были Ленин (не без Бланка) и еврейский кагал во главе с Троцким.Украине их хозяйствование обошлось в гражданскую войну, Голодомор, Гулаг.
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Ау зЕбанутые! Ну ка хором - барыга, парашенка, торговля на крови.
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Думаю, что пора брать Вальцмана за вымя и сажать в кутузку(благо уже нет неприкосновенности). А дальше раскручивать на полную, начиная с нелегальной поездки на Мальдивы. Еврей должен сесть и баста. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5957
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Ты зебильнутый на всю свою зеленую черепушку. Единственный отпуск за 5 лет ты как называеш?? А то что Османский осел творит какой раз со своими поездками как ты назовеш?
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Дарю тебе Зебила Оманского и Вальцмана Мальдивского. Я не их фанат, как ты, порошавка.
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А откуда ты взял слово "Вальцман"?
Ну, кроме "всезнают"?
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Вітька, візьмися за своє "вымя" і успокойся. Перший раз бачу ЛГБТешника антисеміта.
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Это все так, но что бы заключить прямой контракт с Газпромом нужно соизволение лично пуйла. Я думаю у компаний Новинского и Медведчука с этим проблем не будет, и у ЗеБени тоже...
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Все вже порішали - залишилось кудись подіти порохоботів, бо вони піднімають хай і не дають співпрацювати брацкім народам.
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Почему? Потому-что не будет откатов? Потому-что не будет прокладок и не надо народу содержать нахлебников и тунеядцев в виде нафтогаза и сумашедшую зарплату чинуши не будут получать? Рыночные зарплаты? Так пусть сначала поработают в западной компании и кукую зарплату им дадут? Так никто ж их не возьмет! Сволочи!
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просто в нафтогаз нужно брать настоящих профессионалов-дегустаторов, способных по запаху определить страну-производителя оного)))
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Так такой есть Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5270Ющенко сразу давал экспертную оценку - Вонючий газ ...
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а Веспасиан говорил, что деньги не пахнут...хотя кто он такой)))... по сравнению с Ющенко
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Та тот Веспасиан мелко плавал ,ему не понять всей глубины газового вопроса . Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1627
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Это у него прыщи на роже от газа получается? Так вон где собака порылась. А варнякал, шо ***** виновато. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2135
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Не ,то его бджёлы полотали Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3940а ***** оно и есть ***** а значит виновато полюбе ...
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От претензий на 12 лярдов отказались, теперь газпром опять разводить лохов будет. 3 лярда он за год отобьет. Давай пановай.
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а шо бубочка за праздники не порешал Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7656 хотя шанс есть у всех ватников впереди старый новый год
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jesli na priamuju mozno zakupat drugim kompanijam dopustim ********* s rosiji,tak neslozno zdelajet tak sto te kupit gaz s rosiji i prodast tomu ze naftgazu.
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прямые поставки газа из рф никогда не прекращались. мы только платим "словакам".
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