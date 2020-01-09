 Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз"

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ході пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей і навіть ніякого процесу наразі, принаймні з боку "Нафтогазу", немає. Але з іншого боку, зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора й забронював потужності на вхід з боку РФ і почав таким чином отримувати прямі постачання з РФ", - сказав він.
Відповідну інформацію підтвердив і глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.
"У нас наразі офіційно заброньовані потужності для "Нафтогазу" для виконання транзитних зобов'язань перед "Газпромом". Жодних інших бронювань у нас немає. Крім того, до нас ніхто з такими ідеями не звертався", - сказав Макогон
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт з "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".
За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу триває "інтенсивна й емоційна дискусія".
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
Как по мне, так это завуалированное повышение цены на газ! Правильно зЕлебобики?
ну добавят газ еще...
23.01.19 14:57
Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м
Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.
Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.
Ну, кроме "всезнают"?