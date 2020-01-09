 Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про прибуття на форум Трампа повідомила речниця Білого дому Стефані Грішем.

За її словами, цей візит за межі США стане першим для Трампа після оголошення йому імпічменту і після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Минулого року Трамп не поїхав у Давос через шатдаун.

Водночас про присутність на форумі Зеленського у Facebook повідомила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Вікторія Каленюк.

Серед візитерів зареєстровані також Віктор Пінчук, Вадим Новинський, представник ДТЕК Ахметова Максим Тимченко, міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

З Росії зареєстровані 66 осіб. Серед них – скандальний олігарх Олег Дерипаска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо обговорив із Трампом і Макроном аварію українського літака в Тегерані