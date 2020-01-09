 За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Зокрема, Свенчицький впевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. Зазначимо, Світовий банк раніше оцінив, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу лише через 50 років.
Водночас бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
"У цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - зазначив Свенчицький.
Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.
Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році сягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного послаблення минулого року.
Зауважимо також, що на посаду бізнес-омбудсмена України Марчін Свенчицький вступив 15 жовтня 2019 року.
Но ЗЕбобики своим протестным голосованием проголосовали против этого.
Инвестиции, привлекаемые в страну Порошенко, позволяли развить экономику Украины.
Не будем строить иллюзий - теперь никто не даст Украине денег не под целевые проекты (и не определенным людям) еще много, много лет.
Уйдут "бубочка" и его гоп-компания, а репутация страны с населением, состоящим из 73% половозрелых идиотов, у Украины, к сожалению, останется, а идиотам денег не дают.
Миллиардер Петя заботился о людях... ага )) о своём кошельке...
Опустил гривну в 3,5 раза... и типа так и надо было...
Никаких инвестиций не шло в страну, потому что лично Порошенко поднял коррупцию на наивысший уровень...
Ни одного высокопоставленного коррупционера не было посажено при Порошенко...
Другое дело, что и Зеленский не лучше... то же ни одного высокопоставленного коррупцинера пока не посажено при нём... И наверное не будет.
Да я считаю, что ничего делать не нужно.
Раз проголосовали против: против мед реформы, против дешевых лекарств, против государственно страховой медицины - то и лечитесь, как "одиннароТ" запоребриком: за взятки или "коройдуба".
Мое твердое мнение - никогда не делать того, чего не хотят.
Вам не надо?
Я вас полностью поддерживаю!
Какие дешёвые лекарства? совком пахнет...
Лекарства должны стоить столько, сколько они стоят, как во всех странах...
Другое дело, что зарплата должна быть достойной, что бы купить эти лекарства...
А при Порошенко средняя зарплата была (2018 г.) 8 тысяч гривень (смотри официальные статистические данные), минус налог... и на руки 6700 грн... а курс при Пете был 28 грн. за доллар. выходит 240 баксов - зарплата в Украине.. Это уровень содержания одной собаки в приюте для животных в Стокгольме или Берлине...
Порошенко низвёл людей на уровень животных своих опусканием гривны, своим воровством и коррупцией.
И одновременно с этими выборами проводить референдум - проводить ли через полгода выборы президента или пока его оставить.
Такое следует ввести на 10 лет на законодательном уровне. А то получается что все мы через полгода после каждых выборов видим, что до власти дорвались очередные мошенники, а вынуждены терпеть их 5 лет.
К примеру, в Испании кризис и они за 5 лет собираются делать пятые выборы. Но нам об таких кризисах как у них только помечтать.
Главное, что еще власть обязана делать, это чтобы шел быстрый рост благосостояния народа и количество народонаселения не уменьшалось, а росло. Такие показатели были бы главными определителями.
Главное, что власть обязана делать, это чтобы шел быстрый рост благосостояния народа и количество народонаселения не уменьшалось, а росло. Такие показатели были бы главными определителями. Не выполняют, коленкой под зад им.
Это совершенно невозможно.
Этого не будет никогда.
Лох никогда не признает, что он не прав, у него будут виноваты все: власти, погода, дороги, соседи, телевизор, но только не он.
Именно потому лох и является лохом, что он никогда не признает своих ошибок, и потому совершает их снова и снова, он не делает выводов из происшедшего.
И таких 73%.
И вопрос: Как вы собираетесь определять кто быдло, а кто нет? и КТО будет определять?
Очень жду ответа.
В Африке тепло.
А Америка - развитая страна.'
И никаких 15 лет у вас нет.
К сожалению, "с ЗЕ, богданом и беней" вы в очень скором времени будете "новомалоросским" округом запоребрика.
Что греха таить? Как показало последнее голосование за ЗеПопулистов, украинцы не только экономически малограмотное население, но и политически необразованные люди.....
Поляки в этом плане на две головы выше.... Плюс у них однородная, моноцентричная, моноязычная страна, где КОНФЕДЕРАТЫ (аналог наших малоросов, ватников и др. почитателей русского Мира) в полном маргинесе....
Поэтому украинцы больше похожи на молдован с их Додоном или грузин с их пророссийским Иванишвили, чем на поляков....
1) поляки не допустили у себя ОЛИГАРХОВ
2) поляки провели качественные реформы, минимизировали уровень коррупции, а все западные кредиты были использованы по назначению, тоесть на обустройство страны и на развитие инвестиционной привлекательности Польши... Это все позволило гармонично влится в Евросоюз и НАТО....
3) поляки, чтобы оторваться от совка и наследия российской империи, провели тотальную вестернизацию страны.....
Ни при Порошенко, ни тем более при Зелинском.... ни первого, ни второго, ни третьего не далалось и не делается.... Хотя у Порошенки были какие-то жалкие попытки оторваться от России, но они были чисто декоративные, на уровне популизма... типо "прощай немытая Россия"... и т.д....
А с Зеленским это вообще, разворот в другую сторону... больше напоминает грузинский сценарий, когда после войны и окупации Абхазии и Осетии, страна пошла на преследование Саакашвили и на замерение с русскими, вместо того, чтобы продолжить путь на Запад....
Ибо вначале пишешь, что нужно было населению голосовать не за Зепопулиста, а значит за олигарха Порошенко...
И тут же ниже пишешь, что поляки молодцы и мудрые, что не допустили у себя олигархов к власти...
Определись.
Но у Порошенки хотябы была правильно выстроена ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.... Он хотябы собрал вокруг себя сильных дипломатов, юристов-международников и т.д. То что еще Украина еще как-то барахтается на внешней арене, это заслуга Порошенки.... Тот же Пристайко, Ельченко и др. это наследие попередников......
Ну а когда избрали Зелинского (непосредственного протеже олигарха Коломойского), тогда понятно стало, что наше общество не только экономически малограмотное, но и политически необразованное....
В идеале Украина (не избери в 90 стые тогда Кравчука, потом Кучму, Януковича, а сразу Черновола, могла спокойно повторить путь Польши или балтийских стран.... С Чернаволом мы уже лет как 20 были бы в НАТО и в ЕС..... Через 30 лет, после Майдана, мы пришли к исходной точке, которая была в 90-стые, после развала совка..... но уже без Крыма, и Донбасса..... Теперь еще нужно 30 лет, чтобы избавлятся от остатков малороссийства и првинциализма в отношении России, и строить полноценное моноязычное, мононациональное государство (возможно еще какие-то территории за эти 30 лет потеряем).... А потом еще 50 лет, чтобы экономически доганять даже не Польшу, а Румынию с Болгарией....
Так что где-то 80 нужно, чтобы доганять Румынию и Болгарию....