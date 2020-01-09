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Все про:Світовий банк (88) економіка (302) Свенчицький (3)

 За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький вважає, що за певних умов економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Свенчицький впевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. Зазначимо, Світовий банк раніше оцінив, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу лише через 50 років.

Водночас бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"У цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - зазначив Свенчицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексмер Варшави Свенчицький офіційно вступив на посаду бізнес-омбудсмена України

Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році сягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного послаблення минулого року.

Зауважимо також, що на посаду бізнес-омбудсмена України Марчін Свенчицький вступив 15 жовтня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168932
 
   
 Топ коментарі
 
Какой уровень Польши??? Зеплесень с Оманским ослом и Беней Украину за год-другой угробят и Рашке отпишут....
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Тебя Петя обидел? Бедняга. Но на этот случай есть чупачупс. Говорят, помогает. Попробуй.
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Никогда не достигнем уровня Польши. Потому что тут живут рабы, которых устраивает воровство чиновников а значит и нищенский уровень основной массы населения...
Ни в одной нормальной стране мира нет такой ментальности, которая толерует воровство и коррупцию.
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Медицинская реформа, проводимая Супрун, позволяла добиться хорошего уровня государственной страховой медицины в ближайшие 10 лет, включая телемедицину и ФАПы сельские.
Но ЗЕбобики своим протестным голосованием проголосовали против этого.
Инвестиции, привлекаемые в страну Порошенко, позволяли развить экономику Украины.
Не будем строить иллюзий - теперь никто не даст Украине денег не под целевые проекты (и не определенным людям) еще много, много лет.
Уйдут "бубочка" и его гоп-компания, а репутация страны с населением, состоящим из 73% половозрелых идиотов, у Украины, к сожалению, останется, а идиотам денег не дают.
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та не смеши людей... Жирный вор Петя привлекал инвестиции в страну... ага )) в свои офшоры...
Миллиардер Петя заботился о людях... ага )) о своём кошельке...
Опустил гривну в 3,5 раза... и типа так и надо было...
Никаких инвестиций не шло в страну, потому что лично Порошенко поднял коррупцию на наивысший уровень...
Ни одного высокопоставленного коррупционера не было посажено при Порошенко...
Другое дело, что и Зеленский не лучше... то же ни одного высокопоставленного коррупцинера пока не посажено при нём... И наверное не будет.
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Смешить?
Да я считаю, что ничего делать не нужно.
Раз проголосовали против: против мед реформы, против дешевых лекарств, против государственно страховой медицины - то и лечитесь, как "одиннароТ" запоребриком: за взятки или "коройдуба".
Мое твердое мнение - никогда не делать того, чего не хотят.
Вам не надо?
Я вас полностью поддерживаю!
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какая нах.. медицинская реформа? Телемедицина, которую внедрял Порошенко? Типа лечение по телевизору ))... да это был полный маразм от маразматика мародёра.
Какие дешёвые лекарства? совком пахнет...
Лекарства должны стоить столько, сколько они стоят, как во всех странах...
Другое дело, что зарплата должна быть достойной, что бы купить эти лекарства...
А при Порошенко средняя зарплата была (2018 г.) 8 тысяч гривень (смотри официальные статистические данные), минус налог... и на руки 6700 грн... а курс при Пете был 28 грн. за доллар. выходит 240 баксов - зарплата в Украине.. Это уровень содержания одной собаки в приюте для животных в Стокгольме или Берлине...
Порошенко низвёл людей на уровень животных своих опусканием гривны, своим воровством и коррупцией.
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Чтобы что-то менялось в лучшую сторону абсолютно необходимо проводить выборы в парламент каждый год . Это способствовало бы смены политиков в турборежиме.
И одновременно с этими выборами проводить референдум - проводить ли через полгода выборы президента или пока его оставить.
Такое следует ввести на 10 лет на законодательном уровне. А то получается что все мы через полгода после каждых выборов видим, что до власти дорвались очередные мошенники, а вынуждены терпеть их 5 лет.

К примеру, в Испании кризис и они за 5 лет собираются делать пятые выборы. Но нам об таких кризисах как у них только помечтать.
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Если в Украине часто проводить выборы, то вы вообще никогда концов не найдете из-за постоянной смены "слуг народных". Вы даже не сможете отследить, куда пошли деньги. Именно поэтому и было предложено Кварталом ротировать состав рабочих групп в Раде - чтобы концов не найти.
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Если бы были выборы через год (то есть в 2020 году), то слуги на них набрали бы не более 10%. А на следующих в 2021 году они вообще не попали бы в парламент. А насчет денег, то мы не можем уследить куда они будут девать деньги все 5 лет которые им предстоят. А через 4-5 лет, в перламенте не было бы ни одной современной парламентской партии из первой четверки.
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И еще. Из подобных нашему суперкризисов можно выходить только через очень частые выборы. Иначе никак.
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Условие первое--у*андошить скрепную помойку рядом.Втрое-подсадить 75 процентам выборцив мозгов в черепную коробку,вдруг приживутся.И третье-научиться признавать себе и другим-я бываю виноват-исправлю.И самое главное----МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,забывать о халяве.
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лишь законы по которым и сами будут жить и народ, судебную систему, для которой все равны перед законом и конечно же скажите-ка, а сколько в Польше олигархов?
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Значит все таки должны. Поэтому не очень то разбрасывайтесь, что нам никто ничего не должен. Кроме того причисляете им очень недостаточные обязанности.
Главное, что еще власть обязана делать, это чтобы шел быстрый рост благосостояния народа и количество народонаселения не уменьшалось, а росло. Такие показатели были бы главными определителями.
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Что значит НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН? И власть нам ничего не должна?
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И соответственно, по вашему, от власти не надо ничего не требовать? Так зачем мы тогда на выборы ходим вообще? И зачем во всех демократических странах выборы если каждый только за себя? Нет уж. Не переводите стрелки.
Главное, что власть обязана делать, это чтобы шел быстрый рост благосостояния народа и количество народонаселения не уменьшалось, а росло. Такие показатели были бы главными определителями. Не выполняют, коленкой под зад им.
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Никакая власть не сделает народ богаче.Тем более,если у народа не хватает ума выбрать себе достойных профессионалов.Пока голосуют за клоунов и жизнь будет такая.
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Первые два пункта не комментирую, а на счет ".И самое главное----МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,забывать о халяве." не совсем согласен. Если человек платит государству налоги, то государство ОБЯЗАНО выполнять взятые на себя функции, хотя бы основные. Иначе НАХРЕНА ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?
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"И третье-научиться признавать себе и другим-я бываю виноват-исправлю"
Это совершенно невозможно.
Этого не будет никогда.
Лох никогда не признает, что он не прав, у него будут виноваты все: власти, погода, дороги, соседи, телевизор, но только не он.
Именно потому лох и является лохом, что он никогда не признает своих ошибок, и потому совершает их снова и снова, он не делает выводов из происшедшего.
И таких 73%.
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Якби винищити бидло що заважає нтеллігентним розумним людям жити і працювати то цей шях можно було б пройти за 7 років. Але, бидло це тягар суспілсьтва.
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Ага, одни уже в 17ом году расстреляли всех неугодных, и к чему это привело?
И вопрос: Как вы собираетесь определять кто быдло, а кто нет? и КТО будет определять?
Очень жду ответа.
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с ЗЕ, богданом и беней через 15 лет мы будем даже не в польской а в здоровенной, черной, афроамериканской заднице. какие бы условия нам не сопутствовали
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Нет, не будете.
В Африке тепло.
А Америка - развитая страна.'
И никаких 15 лет у вас нет.
К сожалению, "с ЗЕ, богданом и беней" вы в очень скором времени будете "новомалоросским" округом запоребрика.
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Все на хрен национализировать и Польша останется далеко сзади, как и была последние не полные 100 лет.
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Если не будут национализированы предприятия наших олигархов, а они не посажены в тюрьмы, то мы никогда не догоним Польшу. Основное различие Украины и Польши как раз в этом. В ольше участки продаются по 500 га при наличии у покупателя стажа в с\х не менее чем 5 лет. А как у нас? Вот то-то же!
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Дурень думкой богатіє, нас по ОВГЗ выплачивать в след. году надо, роста экономики не будет весь рост уйдет на выплаты!!!
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Один вже доганяв і переганяв америку, а цей хоче Польщу. Результат буде той самий. Тим більше, що ЄС відкриває свої ринки праці. Шутнік, аднако)
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15 лет? Полный бред.... С таким населением, даже 50 лет недостаточно, чтобы догнать Польшу.....

Что греха таить? Как показало последнее голосование за ЗеПопулистов, украинцы не только экономически малограмотное население, но и политически необразованные люди.....
Поляки в этом плане на две головы выше.... Плюс у них однородная, моноцентричная, моноязычная страна, где КОНФЕДЕРАТЫ (аналог наших малоросов, ватников и др. почитателей русского Мира) в полном маргинесе....
Поэтому украинцы больше похожи на молдован с их Додоном или грузин с их пророссийским Иванишвили, чем на поляков....
1) поляки не допустили у себя ОЛИГАРХОВ
2) поляки провели качественные реформы, минимизировали уровень коррупции, а все западные кредиты были использованы по назначению, тоесть на обустройство страны и на развитие инвестиционной привлекательности Польши... Это все позволило гармонично влится в Евросоюз и НАТО....
3) поляки, чтобы оторваться от совка и наследия российской империи, провели тотальную вестернизацию страны.....
Ни при Порошенко, ни тем более при Зелинском.... ни первого, ни второго, ни третьего не далалось и не делается.... Хотя у Порошенки были какие-то жалкие попытки оторваться от России, но они были чисто декоративные, на уровне популизма... типо "прощай немытая Россия"... и т.д....
А с Зеленским это вообще, разворот в другую сторону... больше напоминает грузинский сценарий, когда после войны и окупации Абхазии и Осетии, страна пошла на преследование Саакашвили и на замерение с русскими, вместо того, чтобы продолжить путь на Запад....
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Ты сам себе противоречишь...
Ибо вначале пишешь, что нужно было населению голосовать не за Зепопулиста, а значит за олигарха Порошенко...
И тут же ниже пишешь, что поляки молодцы и мудрые, что не допустили у себя олигархов к власти...
Определись.
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Правильно.... когда украинцы избрали олигарха Порошенка - они показали свою экономическую малограмотность, полную неготовность общества к серьезным реформам.... Потому что, кто такие ОЛИГАРХИ? Это обыкновенные комерцы, но с неограниченной властью.... А в психологии любого комерца уже заложено тотальное подчинение всех процессов на фирме, корпорации и т.д... В случае ОЛИГАРХОВ - это подчинение происходит на уровне ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР и ИНСТИТУЦИЙ (типо СУДОВ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР и т.д).... Они всю страну воспринимают как одну большую фирму или корпорацию....
Но у Порошенки хотябы была правильно выстроена ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.... Он хотябы собрал вокруг себя сильных дипломатов, юристов-международников и т.д. То что еще Украина еще как-то барахтается на внешней арене, это заслуга Порошенки.... Тот же Пристайко, Ельченко и др. это наследие попередников......

Ну а когда избрали Зелинского (непосредственного протеже олигарха Коломойского), тогда понятно стало, что наше общество не только экономически малограмотное, но и политически необразованное....

В идеале Украина (не избери в 90 стые тогда Кравчука, потом Кучму, Януковича, а сразу Черновола, могла спокойно повторить путь Польши или балтийских стран.... С Чернаволом мы уже лет как 20 были бы в НАТО и в ЕС..... Через 30 лет, после Майдана, мы пришли к исходной точке, которая была в 90-стые, после развала совка..... но уже без Крыма, и Донбасса..... Теперь еще нужно 30 лет, чтобы избавлятся от остатков малороссийства и првинциализма в отношении России, и строить полноценное моноязычное, мононациональное государство (возможно еще какие-то территории за эти 30 лет потеряем).... А потом еще 50 лет, чтобы экономически доганять даже не Польшу, а Румынию с Болгарией....
Так что где-то 80 нужно, чтобы доганять Румынию и Болгарию....

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Пісні про 40% зростання під падіння промвиробництва ми вже чули. Тут з такою владою аби не просрали те, що вже є...
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он хочет сказать, что через 15 лет в Украине перестанут воровать крышки канализационных люков и авто не будут парковаться на газонах?


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Пшеки чемпионы по давке газонов, и вообще различия минимальны в восточной европе.. Вопрос чисто политической воли.
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Придурок, ти с Гончаруком или крестик сними, или трусы одень, даже если украинская экономика будет каждые пять лет расти на 40%, то и через 15 лет она до уровня Польши не дотягивает! А с учётом того что и первые 40% роста уже всрались, так тем более!
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3,14зднеССобутсмен ...а хто відповість за те що знищили одну з найпотужніших (свого часу) економік европи ...
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