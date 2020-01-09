EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  502  14
Матеріали за темою:
Все про:вбивство (2023) Євромайдан (568) Сергієнко Василь (47) домашній арешт (60) Мельник Вадим (4)

 Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Сергієнка Мельника

Суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним з обвинувачених у вбивстві у квітні 2014 року черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Таке рішення 8 січня ухвалив Городищенський районний суд Черкаської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Запобіжний захід Мельнику змінено на домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР доручено розслідувати факт розкриття суддею таємної інформації у справі вбивства Сергієнка, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

8 січня термін тримання під вартою Мельника закінчувався, і сторони подали клопотання про подальший запобіжний захід.

"Позиція державного обвинувачення була залишити (Мельника. - Ред.) під вартою. Але, попри цю позицію, Городищенський районний суд, на жаль, повторно змінив запобіжний захід на домашній арешт", - сказали "Ґратам" у пресслужбі прокуратури Черкаської області.

Там повідомили, що прокурори не згодні з рішенням суду і вже подали на нього апеляцію.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Також читайте: Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно, - Горбатюк про пошук замовника вбивства Сергієнка

У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168928
 
 
 Топ коментарі
 
Еще немного и компенсацию выплатят...
 показати весь коментар
 
Там никто не хочет публично выступить и заявить что-нибудь на брифинге? Тоже ж вроде журналист, резонанс. Или тут обвиняемые не подходят для широкого освещения?
 показати весь коментар
 
Это же не ветеран АТО и не детский врач и даже не медсестра, чего его держать в тюрьме?
Да и журналист так себе районного масштаба. Да зЕлелебобики?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Радикалы сопли жуют.Не то что в Мариуполе.
 показати весь коментар
 
а был бы баканов богдан на рабочем месте такого не произошло
 показати весь коментар
 
Еще немного и компенсацию выплатят...
 показати весь коментар
 
 
Там никто не хочет публично выступить и заявить что-нибудь на брифинге? Тоже ж вроде журналист, резонанс. Или тут обвиняемые не подходят для широкого освещения?
 показати весь коментар
 
 
А Антоненко, Дугар, інші? Їх чому не відпустили? Хто і як вирішує, кого відпускати, а кого-ні ? І не потрібно мені про суди розповідати.
 показати весь коментар
 
Это же не ветеран АТО и не детский врач и даже не медсестра, чего его держать в тюрьме?
Да и журналист так себе районного масштаба. Да зЕлелебобики?
 показати весь коментар
 
 
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве /Правосудие по Коломойскому: Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Зато: Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
 показати весь коментар
 
 
Скільки від Черкас до кордону з Козлостаном ?
 показати весь коментар
 
Які подвійні стандарти , який цинізм влади. Україна становиться непровова держава і недемократична.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле она такая и была. Но был шанс это исправить. Но для этого требуются терпение и мозги, а с этим громадная проблема у населения. Хочется сразу всего, сразу и при этом ничего не делать. И потому к власти пришли зебилоголовые. Теперь шансов почти нет, а может и нет вообще.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору