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 У колонії Харкова через спробу бунту засуджених ввели особливий режим, до ув'язнених застосували фізичну силу і спецзасоби

В Олексіївській виправній колонії №25 м. Харкова через групову непокору в'язнів ввели режим особливих умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління Державної кримінально-виконавчої служби України, опублікованому в Facebook,

"За наявною оперативною інформацією група засуджених негативної спрямованості, які відбувають покарання у державній установі "Олексіївська виправна колонія (№ 25)" (далі - установа), найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з вищесказаним, 08.01.2020 р. з метою виявлення та вилучення заборонених для використання засудженими предметів, виробів і речей, а також виявлення ознак вчинення інших протиправних дій та злочинів, в установі було організовано та проведено загальний обшук із залученням додаткових сил і засобів з інших установ міжрегіонального управління, у т.ч. груп швидкого реагування та територіального воєнізованого формування.

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Зазначається, що в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено заборонені предмети, в т.ч. три мобільні телефони.

"У зв’язку із груповими протиправними діями, чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджанню проведенню обшуку, проявами буйства, до окремих засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби - кайданки. Після застосування фізичної сили та спеціальних засобів засуджені були оглянуті медичними працівниками. Стан їхнього здоров’я задовільний", - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що зважаючи на випадок групової непокори, керуючись вимогами статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, в установі згідно з наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації запроваджено режим особливих умов з 08 січня 2020 року, під час якого посилюється охорона, нагляд за засудженими, здійснюються інші додаткові режимні заходи.

Зараз стан оперативної обстановки в державній установі "Олексіївська виправна колонія (№25)" задовільний і керований адміністрацією.

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У колонії Харкова через спробу бунту засуджених ввели особливий режим, до увязнених застосували фізичну силу і спецзасоби 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168927
 
 
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От работа классная у вертухаев.
Сначала сами продают телефоны, а потом находят и докладывают о своём героизме.
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А тому що - нічого.....
В зонах потрібно навести порядок до того часу коли туди посадять баригу та основних підбарижників.
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по такому случаю новую построить с прогулками на яхтах
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Прогулки там и так имеются. Назвать прогулочный дворик "Мальдивами", а яхту можно вылепить из хлебного мякиша.
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"В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением законных его требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3168927\\\\\\\\\\\\\\

Совком аж дышет эта цитата.
"Беркут" туда не заводили для "разминки"?
Ах да, "беркута" "уженет". А кого заводили?
Лицо страны, в т.ч. - то как она относится к осужденным. Ибо иначе выходят уже натуральные убийцы и прочие. Даже если мужик сел по "ошибке следствия", то выйдет он уже матерым уркой.
это факт. это знает даже Геращенок, даже аваков.
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