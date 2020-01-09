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Все про:контррозвідка (177) СБУ (4983) махінації (293)

 Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України викрила комерсантів, які в інтересах терористичної організації "МДБ ЛНР" організували механізм незаконного отримання українських соціальних виплат жителями тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Приватний підприємець з тимчасово підконтрольного бойовикам Алчевська разом з дружиною надавали мешканцям ОРДЛО послуги з пасажирських перевезень на підконтрольну українській владі територію та "заочного" оформлення соціальних виплат.

Майже рік тому подружжя завербувала так звана "спецслужба" терористів. "МДБ ЛНР", зокрема, поставило перевізникам завдання надавати інформацію про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень. Вони також вимагали надавати перелік клієнтів, які користувалися послугами з оформлення українських соцвиплат. Після кожного маршруту агенти звітували перед кураторами про виконані завдання. Псевдоспецслужба "ЛНР" використовувала отримані персональні дані для формування бази громадян, які регулярно відвідують українські державні установи. Окупанти планували потім залучити їх до протиправної діяльності на шкоду державним інтересам України.

Спільників терористів затримали під час чергового "рейсу". Під час огляду їхнього транспортного засобу правоохоронці виявили понад 150 документів жителів тимчасово окупованої території, зокрема свідоцтва про спадщину, про смерть, нотаріальні довіреності, трудові книжки, які необхідні для "заочного" оформлення виплат без присутності одержувачів.

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Зазначається, що в той час як українська влада докладає максимум зусиль, щоб спростити жителям Донбасу отримання соціальних виплат, підприємці переконували людей у ​​тому, що їх отримати дорого і складно. Вони виманювали в них гроші за неіснуючі послуги.

Відомості про виявлених співробітників "МДБ ЛНР" долучені до матеріалів раніше відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) КК України.

Встановлюються посадові особи українських держустанов, які, можливо, причетні до функціонування нелегального каналу. Також перевіряється інформація про наявність серед клієнтів "фірми" чинних або колишніх найманців незаконних збройних формувань.

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Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах МДБ ЛНР викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ 01
Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах МДБ ЛНР викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168925
 
 
 Топ коментарі
 
Какайа разніца. (Нелох Оманський)
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а чего сивохо клоун молчит
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Вбивці й покидькі -'наші ж люди' Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 823
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после такой масштабной операции сам бог велел баканову набраться сил
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Какайа разніца. (Нелох Оманський-Зе-лене пуйлоз)
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так написано в новости, что его разоблачили и задержали. Скоро нелох всё порешает и его выпустят.
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да ви шо ,а нашилюди залишаться без пенсій ? куди дивиться Сивуха ? по беспределу пішли!
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Это шутка? Разоблачили.. СБУ... Да за 2 минуты можно найти кучу адресов и телефонов тех, кто оформляет любые документы и любые выплаты. Просто нет желания у тех, кто этим должен заниматься. Полный инет этих объявлений. Ау!!! СБУ!!!! Вы где???
Помощь в оформлении социальных выплат с выплатой задолженности,идентификация пенсионерам в Ощадбанке, получение банковских карт (без присутствия). Пересечение границы, оформление свидетельства о рождении, о смерти, персонификация ОК-5 (без присутствия). Вклейка фото 25,45 лет (без выезда) телефон 0714067954, 0951662618

Ну позвоните по телефону, договоритесь об услуге и отследите где, кто и как оформит эти документы. хватайте и в тюрьму. Простенькая ведь задачка. Неужели так трудно? Но СБУ некогда... нужно ларьки на базаре трусить и всякой фигней заниматься...
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Наши пенсионеры, только мечтают о двойной пенсии и оплате за коммуналку, как в ордло.
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Украинцы, кто платит в пенсионный фонд. Вы платите дань ордло!!!
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