 Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Приватний підприємець з тимчасово підконтрольного бойовикам Алчевська разом з дружиною надавали мешканцям ОРДЛО послуги з пасажирських перевезень на підконтрольну українській владі територію та "заочного" оформлення соціальних виплат.

Майже рік тому подружжя завербувала так звана "спецслужба" терористів. "МДБ ЛНР", зокрема, поставило перевізникам завдання надавати інформацію про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень. Вони також вимагали надавати перелік клієнтів, які користувалися послугами з оформлення українських соцвиплат. Після кожного маршруту агенти звітували перед кураторами про виконані завдання. Псевдоспецслужба "ЛНР" використовувала отримані персональні дані для формування бази громадян, які регулярно відвідують українські державні установи. Окупанти планували потім залучити їх до протиправної діяльності на шкоду державним інтересам України.

Спільників терористів затримали під час чергового "рейсу". Під час огляду їхнього транспортного засобу правоохоронці виявили понад 150 документів жителів тимчасово окупованої території, зокрема свідоцтва про спадщину, про смерть, нотаріальні довіреності, трудові книжки, які необхідні для "заочного" оформлення виплат без присутності одержувачів.

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Зазначається, що в той час як українська влада докладає максимум зусиль, щоб спростити жителям Донбасу отримання соціальних виплат, підприємці переконували людей у ​​тому, що їх отримати дорого і складно. Вони виманювали в них гроші за неіснуючі послуги.

Відомості про виявлених співробітників "МДБ ЛНР" долучені до матеріалів раніше відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) КК України.

Встановлюються посадові особи українських держустанов, які, можливо, причетні до функціонування нелегального каналу. Також перевіряється інформація про наявність серед клієнтів "фірми" чинних або колишніх найманців незаконних збройних формувань.

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