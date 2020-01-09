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 Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський через 18 годин після катастрофи зумів дістатися на службу з Оману, а його підлеглі посміли бути відсутніми на нараді і не повернулися з відпочинку.

Про це написав у Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні президент екстрено повернувся в Україну і о 3:27 розпочав нараду щодо однієї з найгостріших криз – катастрофи "Боїнга" в Тегерані. Дивлюся на фото і дивуюся - на нараді відсутній глава комітету з розвідки при президенті України Андрій Богдан, який також є і главою Офісу Президента, який курує дії силових і правоохоронних органів, і відсутній глава Служби безпеки України Іван Баканов. Тобто ключові люди в цій ситуації. Президент через 18 годин після катастрофи зумів дістатися на службу з Оману, а його підлеглі посміли бути відсутніми на нараді і не повернулися з відпочинку! Дивовижні відносини і порядки в команді президента. Його найближчі підлеглі, які відповідають за безпеку, можуть навіть у такий момент бути відсутніми на робочому місці", - зазначив журналіст.

Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов 01

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"Мені здавалося, що оскільки російські спецслужби "злили" в підконтрольні ЗМІ місцеперебування президента в Омані, то найближчі співробітники президента мусили якось відчувати відповідальність за прокол, і в разі такого потужного виклику летіти за першим покликом", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168924
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленое стадо отдыхает...оно устало...
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"С 25 января 2013 года Баканов является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95». Учредителем ООО «Квартал-95» значится Green Family Ltd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, руководителями этой фирмы являются Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского" ------

а что толкового может на совещании предложить директор цирка?
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А цим уродам яка різниця? Їм все то є пофік.
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так все як обіцяли... працюємо до нового року ,а потім канікули! після продажу землі ми взагалі їх більше не побачимо!
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"В один прекрасный вечер, как раз после возвращения овец, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали доносящееся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кловер. Она снова заржала, и тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер.
Это была свинья, шествовавшая на задних ногах.
Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор. А через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней - все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже, кое-кто был так неустойчив, что, казалось, ему требуется подпорка, но все успешно совершили круг по двору. И наконец раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, он величественно прошел через двор в окружении собак.
Между копытами у него был зажат хлыст.
Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез первый шок и, когда, несмотря ни на что - ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось - раздались слова протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громогласно блеять:
- Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! "
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"Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана"

Выпишите ему за это орден Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7675
"Мне казалось,..."

Когда кажется, известно, что делать.
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начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране...

Какого еще кризиса? Ну разбился какой-то самолет, да наплевать! Ежедневно и бьются и падают и что? Да в автоавариях погибает ежедневно в 20 раз больше. Ну написали три строчки: разбился и хватит, пора забыть. А то раздули событие...
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не "разбился", а знищений. Тому і "кризисная ситуация". Хоча, пупкіним, напевно, цього не зрозуміти.
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Забейся под трубу гнида. Твоя родина -россия (параша) будет уничтожена, а твой хозяин - карлик - педофил путин будет повешен. Ну а русских (оленей) будут пасти китайцы.
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Маршрутка видать по ходу сломалась, а хотя совещались в 3.27, общественный транспорт не ходит, банально не на чем было и приехать.
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якби зеленський був керівником в богдана, то примусив би, а так все навпаки - богдан керує "президентом".. То ж, чого б це йому повертатись?? Ця трагедія ж не торкнулась богданів особисто.. Та й коломойських не торкнулась.. Вона торкнулась звичайних людей.. А їх на "нараду" не пустять.
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та вы ******* дебилизмом, и Бутусов в том числе...

бахнули самолёт - да, трагедия.
Но это стандартная внештатная ситуация которая должна обрабатываться стандартно...

Или давай все всё побросаем и будем совещаться...

тупость и совок ...
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Да это ты ****** своим дебилизмом в жалкой прпытке отбелить Оманского осла и всю зеленую гопкомпанию временно дорвавшуюся до власти.
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я зе-глистов терпеть ненавижу...
но точно так же мне режет слух любая дисгармония.
нельзя опускаться до пустого гавканья - нужно действовать правильно...
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так весь Мир тупой и совковый, кроме кучки зеплесени
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нормальный мир не тупой - у нормальных при возникновении ЧП все знают что им делать и выполняют свои функции.

это тупой задрыстаный совок и его порождение в случае ЧП вместо решения вопроса собираются на совещания...
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Бедная та страна для которой падение самолета с сотнями жертв это стандартная ситуация. У вас зелупов уже ваще мозг оплавился, точее остатки..
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если государственная система не заточена для обработки в т.ч. такой ситуации - то я скажу что системы нет как таковой.
Потому что ситуации могут быть значительно хуже...
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Еще одна мразота выползла из норы под названием "параша".
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Как же может, какое то там падение самолетика оторвать Обезьяну из Сен-Тропе и Лейтенанта из 95 квартала от "заслуженного" и увлекательного отдыха с девками на курортах???
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теоретически - их присутствие важно
практически - а толку то?
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А накуя. Пусть шестерка отдувается. Его для того и ставили. Они бабки поделили, хозяину бене кусман отвалили и по морям разьехались до следующего дерибана. А то что там десяток зе-холопов згинуло, то такое. Они каждый день мрут, то а фронте то на дорогах.
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ЗЕ!!! Подзвони Баканову на рахунок цих двох чортів!
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Неужели еще не поняли, что зеленая мразота, оккупировавшая нашу страну, чхать хотела на проблемы и судьбы простых людей? Все эти ушлепки-малоросы типа Богдана, Ермака, Шефира, Баканова, Смирнова срать хотели на эту трагедию - у них у самих важное событие - отдых и катание на лыжах.
Торчку статус и резонас не позволил остаться в Омане.
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все намного хуже - тем кто этот цирк выбрал вообще пох.... просто пох.
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Та нужно они им. Они во власть точно не работать пришли.
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Та вони ж не лохи які небудь. За путьовочкі заплатили і не використати всі дні "всьо включено", та хоч москалі на Хрещатик вїдуть танками, їм по х.... Окупантам потрібна місцева адміністрація, з таких богданів і баканових туди набирають. Точно як при німцях - какая разніца какая власть, аби при дєлє..
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Сумні новини для країни. Сьогодні зранку, при повній тямі і притомності, у власній квартирі при повному оточенні родичів Зєлєнський знайшовся живим в Україні. Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7291
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Ну та то ниче шо на сутки опоздали...главное - хоть сейчас чем никогда.
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у них дела есть и поважнее: не мешайте отрываться
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Совещание, Боинг, кризис, Куршавель - "не важно..."(с) или "какая разница..."(с)
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Лучше бы мальчик не находился

Сказать, что срочно вылетаешь из Омана рано утром в среду, прибыть в Киев почти через сутки - в четверг, а ночное совещание, согласно информации ОПУ, провести в "пятницу". И после этого просить не хайповать на тему авиакатострофы.

Владимирссаныч, нормальные люди не хайпуют, а скорбят в связи с этим страшным событием, унесшим жизни молодых, замечательных украинцев. Хайпуем мы исключительно над вами и вашими соглядатаями - завравшимися чиновниками, успевшими только в этом году навешать нариду лапши больше, чем все предыдущие власть предержащие за 28 лет. Потому что у вас, сцук, ума не хватает даже врать складно.

Да что там врать - написать текст пресс-релиза вы не умеете без ошибок. А пыжитесь управлять страной. Понавыбирали по объявлениям и сериалам выбиратели хреновы. Больно. Недоброе утро.

Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4031

Helgi Sharp
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Уже и не знаю, что там получается. Но после всего этого я просто уверен: там люди без мозгов.
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Только одну фразу: "Я устал. Я мухожук" (с)
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«Зе комбінатор»
Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів.
Богдан працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Миколи Азарова - при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка - і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Леоніда Кучми він був адвокатом - і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Віктор Януковича.
Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1821
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(игриво, как к маленькому ребёночку)
А кто-кто у нас год назад захотел стать Президентом Украины?
А кто-кто у нас не принимает наркотики и показал избирателям самую честную справку об этом от своего друга?

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Все эти люди не то, чтобы не понимают, на каких должностях они теперь и как должны себя вести. Они просто не утруждают себя даже делать видимость, что они государственные деятели и изменять привычный им ритм жизни. Потому что не перед кем. Это лучше всего показывает их истинное отношение и к своим почитателям и к "шефу"
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Ой,ой,як важко було клоуну відірвати свою дупу від гарячого піску. Яка жертвеність. нічого він це ще "наздонеже",адже за пів-року це лише шоста відпустка (за державні кошти). А скільки жидівська пропаганда лила лайна на Порошенко,коли він за чотири роки,зі своєю сімьєю відпочив пять днів за свої кошти.
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Пошли с козырей

Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 769

Полиция, которая уже херову тучу времени не может найти, убийцу 5-летнего Кирилла Тлявова просто потому, что убийцы все свои (начало историиздесь) и лепит из говна и палок "дело Шеремета", будет расследовать авиакатастрофу. В Иране. Ага...... .
И кого винтить будут? Военных, волонтеров, общественных активистов?
Охтижй...........й...
Извините, но других слов у меня нет.
Сергей Стеценко
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Пребывание Богдана Баканова на курортах это рутина. Непривычно отсутствие Коломойского на своем привычном хозяйском месте за столом.
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