 Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Про це написав у Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні президент екстрено повернувся в Україну і о 3:27 розпочав нараду щодо однієї з найгостріших криз – катастрофи "Боїнга" в Тегерані. Дивлюся на фото і дивуюся - на нараді відсутній глава комітету з розвідки при президенті України Андрій Богдан, який також є і главою Офісу Президента, який курує дії силових і правоохоронних органів, і відсутній глава Служби безпеки України Іван Баканов. Тобто ключові люди в цій ситуації. Президент через 18 годин після катастрофи зумів дістатися на службу з Оману, а його підлеглі посміли бути відсутніми на нараді і не повернулися з відпочинку! Дивовижні відносини і порядки в команді президента. Його найближчі підлеглі, які відповідають за безпеку, можуть навіть у такий момент бути відсутніми на робочому місці", - зазначив журналіст.

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"Мені здавалося, що оскільки російські спецслужби "злили" в підконтрольні ЗМІ місцеперебування президента в Омані, то найближчі співробітники президента мусили якось відчувати відповідальність за прокол, і в разі такого потужного виклику летіти за першим покликом", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.