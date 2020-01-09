 Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов. ФОТО

Про це написав у Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні президент екстрено повернувся в Україну і о 3:27 розпочав нараду щодо однієї з найгостріших криз – катастрофи "Боїнга" в Тегерані. Дивлюся на фото і дивуюся - на нараді відсутній глава комітету з розвідки при президенті України Андрій Богдан, який також є і главою Офісу Президента, який курує дії силових і правоохоронних органів, і відсутній глава Служби безпеки України Іван Баканов. Тобто ключові люди в цій ситуації. Президент через 18 годин після катастрофи зумів дістатися на службу з Оману, а його підлеглі посміли бути відсутніми на нараді і не повернулися з відпочинку! Дивовижні відносини і порядки в команді президента. Його найближчі підлеглі, які відповідають за безпеку, можуть навіть у такий момент бути відсутніми на робочому місці", - зазначив журналіст.
"Мені здавалося, що оскільки російські спецслужби "злили" в підконтрольні ЗМІ місцеперебування президента в Омані, то найближчі співробітники президента мусили якось відчувати відповідальність за прокол, і в разі такого потужного виклику летіти за першим покликом", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Это была свинья, шествовавшая на задних ногах.
Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор. А через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней - все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже, кое-кто был так неустойчив, что, казалось, ему требуется подпорка, но все успешно совершили круг по двору. И наконец раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, он величественно прошел через двор в окружении собак.
Между копытами у него был зажат хлыст.
Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез первый шок и, когда, несмотря ни на что - ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось - раздались слова протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громогласно блеять:
- Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! "
Выпишите ему за это орден
"Мне казалось,..."
Когда кажется, известно, что делать.
Какого еще кризиса? Ну разбился какой-то самолет, да наплевать! Ежедневно и бьются и падают и что? Да в автоавариях погибает ежедневно в 20 раз больше. Ну написали три строчки: разбился и хватит, пора забыть. А то раздули событие...
бахнули самолёт - да, трагедия.
Но это стандартная внештатная ситуация которая должна обрабатываться стандартно...
Или давай все всё побросаем и будем совещаться...
тупость и совок ...
но точно так же мне режет слух любая дисгармония.
нельзя опускаться до пустого гавканья - нужно действовать правильно...
это тупой задрыстаный совок и его порождение в случае ЧП вместо решения вопроса собираются на совещания...
Потому что ситуации могут быть значительно хуже...
практически - а толку то?
Торчку статус и резонас не позволил остаться в Омане.
Сказать, что срочно вылетаешь из Омана рано утром в среду, прибыть в Киев почти через сутки - в четверг, а ночное совещание, согласно информации ОПУ, провести в "пятницу". И после этого просить не хайповать на тему авиакатострофы.
Владимирссаныч, нормальные люди не хайпуют, а скорбят в связи с этим страшным событием, унесшим жизни молодых, замечательных украинцев. Хайпуем мы исключительно над вами и вашими соглядатаями - завравшимися чиновниками, успевшими только в этом году навешать нариду лапши больше, чем все предыдущие власть предержащие за 28 лет. Потому что у вас, сцук, ума не хватает даже врать складно.
Да что там врать - написать текст пресс-релиза вы не умеете без ошибок. А пыжитесь управлять страной. Понавыбирали по объявлениям и сериалам выбиратели хреновы. Больно. Недоброе утро.
Helgi Sharp
Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів.
Богдан працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Миколи Азарова - при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка - і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Леоніда Кучми він був адвокатом - і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Віктор Януковича.
А кто-кто у нас год назад захотел стать Президентом Украины?
А кто-кто у нас не принимает наркотики и показал избирателям самую честную справку об этом от своего друга?
Полиция, которая уже херову тучу времени не может найти, убийцу 5-летнего Кирилла Тлявова просто потому, что убийцы все свои (начало историиздесь) и лепит из говна и палок "дело Шеремета", будет расследовать авиакатастрофу. В Иране. Ага...... .
И кого винтить будут? Военных, волонтеров, общественных активистов?
Охтижй...........й...
Извините, но других слов у меня нет.
Сергей Стеценко