EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство, Технології
  3616  6
Матеріали за темою:
Все про:армія (2651) випробування (187) техніка (262)

 Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M"

На полігоні в Житомирській області провели масштабні випробування чотирьох українських військових броньовиків.

Про це повідомляє видання "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тести проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M", які були виготовлені на трьох різних підприємствах.

Уся техніка раніше пройшла випробування бездоріжжям у Кременчуці та проїхала понад 500 км до Житомира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Повітряних Силах випробовують модернізований стартовий командний пункт. ФОТО

На Житомирщині броньовики випробовували в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, техніку на зручність випробували військовослужбовці-десантники.

У повідомленні йдеться, що також випробовували бойову міць автомобілів. Броньовики призначені не лише для перевезення бойового складу, але і для підтримки кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням дій воїнів. Випробування дозволять у перспективі відібрати найкращі зразки бронетехніки і заздалегідь усунути неполадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168922
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Разве Oncilla - это не польская доработка Дозора?
 показати весь коментар
 
 
Да, польская лицензионная версия "Дозора Б".
Как Дозор, токо сталь нормальная, и у сварщиков руки из плечей растут.
 показати весь коментар
 
 
Могли бы не испытывать на бездорожье, а просто дать по некоторым дорогам покататься, это одно и то же.
 показати весь коментар
 
 
100%, нехай би проіхали тимі Дозорами від Грушева до Львова
 показати весь коментар
 
 
Та ладна. Мы на "Дозоре-Б" еще прошлым летом по своему полигону рычачили на убой.
Бывший песчаный карьер - рельеф соответствующий.
Больше за руль такого агрегата не сяду. Чуть, блин, не перевернулись. Обзор слабоват. Нихрена не видно))
А так, да.
Вещь.
 показати весь коментар
 
 
коли"Нихрена не видно)" ЦЕ Ж ДОБРЕ!! Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M" - Цензор.НЕТ 83 набагато гірше коли "хрена видно)" Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M" - Цензор.НЕТ 4545
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору