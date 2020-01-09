 Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M"

Про це повідомляє видання "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тести проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M", які були виготовлені на трьох різних підприємствах.

Уся техніка раніше пройшла випробування бездоріжжям у Кременчуці та проїхала понад 500 км до Житомира.

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На Житомирщині броньовики випробовували в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, техніку на зручність випробували військовослужбовці-десантники.

У повідомленні йдеться, що також випробовували бойову міць автомобілів. Броньовики призначені не лише для перевезення бойового складу, але і для підтримки кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням дій воїнів. Випробування дозволять у перспективі відібрати найкращі зразки бронетехніки і заздалегідь усунути неполадки.