 В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства.
"Початкова інформація була направлена Україні як країні реєстрації літака, США як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь у процесі розслідування авіаційної події", - зазначив Абедзаде.
Він нагадав, що створено спільну групу для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл.
Глава Організації цивільної авіації також сказав, що в літаку сталося займання, яке бачили свідки події. Траєкторія польоту свідчить про те, що літак набрав висоту, а потім розвернувся і попрямував назад в аеропорт.
Іранське агентство Mehr 8 січня написало, що в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передаватимуть американському концерну Boeing бортові самописці - чорні скриньки з літака, що розбився.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив, що наразі вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана. (с).
и начали петлять, мол берите то что осталось...
Это... я тут трошки выпал из тренда, а теперь пытаюсь вернуться.
Я правильно понял, что некий частный самолет, который ассоциируют с Медведчуком, из Киева полетел в Маскат, а оттуда полетел в Москву? И есть некие подозрения, но не точные, что на борту самолета в Москву полетел Верховный Главнокомандующий ВСУ?
Или я не так все понял?
UPD: Ага, и это борт уже вернулся в Киев, с промежуточной посадкой в Гомеле. Теперь все понятно. Что именно? Вот и я хочу понять что именно.»
Ну, шо буде текст: «Зеленскому не надо повторять ошибок Порошенко »?
« 09.01.20 11:15 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман.
Украина обязана вернуть средства, вложенные в "ПриватБанк" после его национализации в 2016. А бывшие владельцы "ПриватБанка" должны быть понести ответственность за убытки, причиненные государству.»
Все террористы одинаковы.
Кретины не знают что сигнал с самолета пропадает, внезапно или от РЭБ, или от мощной ракеты, как вот от.... да, внезапно, "БУК-а". Кому они и что лепят то? Это повод к войне. Я бы реально объявил, так как они слишком мутно "заявляют".
Норм. страна даже если бы была атака борта из ПЗРК, сказала: случилась "случайность", боевика преследовали и чет там такое, типо стрелялись. ЛЮБЫЕ эксперты - Вэлкам, любые "черные ящики" передаем компании "Боинг", под наблюдением наших специалистов, а компенсации выплатим на протяжении 6-ти месяцев, соболезнуем и т.д.
Все!
Провисание жгута к датчику обледенения из-за которого он ломался, сказали пиши рацуху, года через два может и сделают то, что ты предлагаешь.