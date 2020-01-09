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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) МАУ (60) Boeing (15)

 В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде назвав помилкою інформацію журналістів про те, що влада країни відмовилася передавати чорні скриньки українського літака, що розбився поблизу Тегерана, компанії-виробнику Boeing.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства.

"Початкова інформація була направлена ​​Україні як країні реєстрації літака, США як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь у процесі розслідування авіаційної події", - зазначив Абедзаде.

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Він нагадав, що створено спільну групу для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл.

Глава Організації цивільної авіації також сказав, що в літаку сталося займання, яке бачили свідки події. Траєкторія польоту свідчить про те, що літак набрав висоту, а потім розвернувся і попрямував назад в аеропорт.

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Іранське агентство Mehr 8 січня написало, що в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передаватимуть американському концерну Boeing бортові самописці - чорні скриньки з літака, що розбився.

Читайте: Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив, що наразі вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168917
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем тогда не передавали Боингу, а сами вскрыли? Наверное, чтобы их неправильно поняли... Поступки, как у типичного коцапья...
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То будут, то не будут..... Бармалеи прячут "концы в воду"....
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Та ладно уже "часть записей утрачена" можно и отдать. В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана. (с). В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901
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Бармалеи уже уничтожили часть информации с "черных яшиков"
и начали петлять, мол берите то что осталось...
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То будут, то не будут..... Бармалеи прячут "концы в воду"....
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месть малайзийских экстремистов за МН-17
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А то что вскрыли и похерили часть данных, тоже "ошибка журналистов"?
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А зачем тогда не передавали Боингу, а сами вскрыли? Наверное, чтобы их неправильно поняли... Поступки, как у типичного коцапья...
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«Юрий Бирюков 15 hrs ·

Это... я тут трошки выпал из тренда, а теперь пытаюсь вернуться.

Я правильно понял, что некий частный самолет, который ассоциируют с Медведчуком, из Киева полетел в Маскат, а оттуда полетел в Москву? И есть некие подозрения, но не точные, что на борту самолета в Москву полетел Верховный Главнокомандующий ВСУ?
Или я не так все понял?

UPD: Ага, и это борт уже вернулся в Киев, с промежуточной посадкой в Гомеле. Теперь все понятно. Что именно? Вот и я хочу понять что именно.»

Ну, шо буде текст: «Зеленскому не надо повторять ошибок Порошенко »?
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На ету ?
« 09.01.20 11:15 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман.
Украина обязана вернуть средства, вложенные в "ПриватБанк" после его национализации в 2016. А бывшие владельцы "ПриватБанка" должны быть понести ответственность за убытки, причиненные государству.»
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Никаким образом твои комменты к данной теме не относятся, Цензор развел флудерастов, а теперь сам не знает что с ними делать.
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"Эксперты" Ирана поработали уже с ними
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Ведь это логично, сначала отказать, потом объявить о потере части записей, а потом сказать , что нас не так поняли. В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США "черные ящики" с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов - Цензор.НЕТ 3183
Все террористы одинаковы.
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Что-то я уже не верю этим ослам моджахедовским, заврались за одни сутки черезчур
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после трамповского "мызамир" могли бы и послать))))
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Пусин позвонил и уточнил что говорить?
Кретины не знают что сигнал с самолета пропадает, внезапно или от РЭБ, или от мощной ракеты, как вот от.... да, внезапно, "БУК-а". Кому они и что лепят то? Это повод к войне. Я бы реально объявил, так как они слишком мутно "заявляют".
Норм. страна даже если бы была атака борта из ПЗРК, сказала: случилась "случайность", боевика преследовали и чет там такое, типо стрелялись. ЛЮБЫЕ эксперты - Вэлкам, любые "черные ящики" передаем компании "Боинг", под наблюдением наших специалистов, а компенсации выплатим на протяжении 6-ти месяцев, соболезнуем и т.д.
Все!
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Большинство из комментаторов не знает,что такое авиация и как медленно и скрупулёзно могут вести расследование авиакатастрофы.
Провисание жгута к датчику обледенения из-за которого он ломался, сказали пиши рацуху, года через два может и сделают то, что ты предлагаешь.
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Сумуємо за загиблими авіапасажирами в Ірані. В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5666
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Полет был абсолютно нормальным, согласно Flightradar24.

В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 8676
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значит уже всю инфу с черных ящиков потерли, можно отдавать
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