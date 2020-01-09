 Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер держава просто зобов'язана повернути хоча б частину тих коштів назад. І ті, хто до цього призвів, до цих збитків, маються на увазі колишні власники ліквідованих банків, вони повинні понести за це відповідальність і повернути частину коштів, витрачених платниками податків на ліквідацію банківської кризи", - зазначив він.
За його словами, на відміну від менших банків, в 2016 році "ПриватБанк" неможливо було просто ліквідувати.
"Більш як половина населення України мали рахунок у цьому банку і на цю фінустанову припадало понад половину всіх роздрібних транзакцій в українській економіці. І Українська держава, з метою захисту населення і фінансової стабільності, була змушена вкласти в банк 5,5 млрд доларів. І тепер настав час для Української держави - повернути ці кошти", - підкреслив Люнгман.
бєня -ОП!! а ось касса - ПЛАТИ!!
Простыми словами это так: государство решило забрать у Коломойского его квартиру, которую он сдавал в аренду, Коломойский согласился (или был вынужден согласиться), но успел забрать из нее все свое добро - мебель, телевизор, где-то даже дорогой паркет снял и сантехнику может прихватил. Ну вы же хотели квартиру, вот, а за остальное речи не было. Государство получило голую квартиру, сдать ее и зарабатывать так нельзя, жильцы на чемоданах, собираются съезжать. Пришлось тратиться на срочный ремонт. Теперь государство судится с Коломойским, мол, не-не, мы договаривались на квартиру со всем добром, ты обещал, давай теперь верни за это все деньги! Коломойский разводит руками: ничего такого я вам не обещал. Так и судятся до сих пор.
Наверно, хотел написать борух каломойский
щоб відірвати бєні і його крімінальній мішпусі яйця ВЖЕ ЧЕРГА ВИШИКУВАЛАСЬ
перші там - США.. другі -ісраіловка а вже треті -Україна..
так що забава розпочалась - купуйте поП-Корн..