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 Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters

Причиною катастрофи авіалайнера МАУ під Тегераном може бути перегрів і подальше займання одного з двигунів судна.

Про це інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

П'ять джерел у сфері безпеки - три американські, одне європейське та одне канадське - повідомили агентству, що первинна оцінка західних спецслужб полягає в тому, що на українському літаку, який зазнав аварії в Ірані, виникла технічна несправність і він не був збитий ракетою, імовірність чого також розглядається.

За інформацією канадського джерела, існує доказ того, що один із двигунів літака перегрівся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети"

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168915
 
 
 Топ коментарі
 
"Потерпевший споткнулся и пять раз упал спиной на нож"
(с) протокол осмотра места происшествия.
Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию крушения украинского "Боинга", - Reuters - Цензор.НЕТ 9923
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Перегрелся за две минуты взлета, а пилоты молча наблюдали за этим, и ничего не предпринимали, и даже диспетчеру не передали о происходящем, а после возгорания мужественно, сцепив зубы падали на землю, реалистично...
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та да перегрелся таки пламенный маторчик, мертвечук с зелохом42 в хуйлостане вчера всё порешали, гниды.
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"Потерпевший споткнулся и пять раз упал спиной на нож"
(с) протокол осмотра места происшествия.

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Ещё был контрольный в голову.Заключение-самоубийство.
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"По информации канадского источника, существует доказательство того, что один из двигателей самолета перегрелся."
Я думал таким доказательством может служить "черный ящик", содержащий показания приборов, ан нет оказывается есть и другие доказательства...
Хотя, да, на видео же видно, что он горел, а раз горел, значит перегрелся
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Ещё не работали эксперты! самая выгодная версия для западных "партнёров". Но очередной негатив для репутации Боинга. Они и так потеряли в прошлом году на капитализации компании 11 миллиардов из за крушений 737 мах.
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какая разница... пока западные спецслужбы работают, украинские спецслужбы по старой квартальной привычке дрыгают ножками в французском Крушавеле... аваковские спецслужбы умотали в италию. Резидент еле-еле отделался от оманского гостеприимства...
Один я тут сижу, по привычке 1.5% военного сбора отстегиваю, шоб бубочка за свой кошт свою самку с личинками, охрану, повора регулярным рейсом на официальный визит возил...
Мои 1.5% военного сбора от моих доходов! С какого я должен их бубочке с бакасиком на отдых отстегивать... его так сионские мудрецы научили? Стриги лохов, пока западные спецслужбы работают?
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та да перегрелся таки пламенный маторчик, мертвечук с зелохом42 в ********** вчера всё порешали, гниды.
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Это они еще не ознакомились с выводами потужного авиационного эксперта Ревы. Жрун омаров в три пуза легко посрамит западных выскочек.
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Я думаю, якщо там є хоч маленький натяк на теракт/ракету, то Бєня в нього вчепиться, щоб не платити компенсацію...

Бо якщо виявиться, що там двигун загорівся через пару днів після планового техогляду, то винними визнають МАУ і вони мусять платити компенсацію родичам пасажирів...
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як кажуть експерти - так самольоти від одного двигуна не падають.
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Тим паче, у нових 737 двигуни потужні, можна і на одному немалу відстань подолати...
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"паче" - слово-паразит. у нас = "тим більше".
а так - згоден. подолати можна навіть сотону... або Тома і Джері
без образ якшо шо) просто уточнив
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Дело даже не в этом, возгорание двигателя обычно не приводит к возгоранию всего самолета, там есть системы пожаротушения. На видео пламя серьезное - как минимум горит все крыло (а то и весь самолет), чтобы так полыхнуло, кроме пожара, нужна протечка топлива. Т.е. должно быть 2 неисправности сразу, что маловероятно. А вот попадание шрапнели это и возгорание и протечка....
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Висновок: правди ми не дізнаємось ніколи.
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Безпідставна інформація від якогось анонімного джерела. Незрозуміло лише для чого розповсюджувати такі фейки.
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Беня самолет соляркой заправил, и двигатель пошел в разнос.
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Ага, і вовкіною віслючого сечею ще для гарантії розбадяжив
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Розшифрування чорних ящиків дасть відповідь і на це запитання
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Перегрелся за две минуты взлета, а пилоты молча наблюдали за этим, и ничего не предпринимали, и даже диспетчеру не передали о происходящем, а после возгорания мужественно, сцепив зубы падали на землю, реалистично...
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та не скажи - ощущение шо какая-то клоунада.
вон, тут даже пишут шо наш гарант рояля вернулся через сутки почти, хотя высрала Мендель - "срочно вылетает взад" Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters - Цензор.НЕТ 2121
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Эта клоунада началась давно, только многие этого до сих пор не замечают...
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Захід злякавсь. Два слона на одному заводі скляного посуду, це вже занадто. Коли Трамп погрожує іранським смертникам вбивством, то важко визначити - хто з них більший божевільний?
Захід вирішив затулити очі на збиття іранцями літака.
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это шо же получается игарьвалеричу теперь надо выбивать бабки с гос бюджета на компенсации Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters - Цензор.НЕТ 9915
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наверное, все экспертам (разных стран) так было бы лучше...подумать-заявить...(им то уже рассказали приблизительную накаленную полит.обстановку)...а то мало ли.!...то ли иранские ПВО...то ли американские мстители...то ли рашкины провокаторы...то ли еще какие-то... камикадзе...а так...маторперегрелся! и так перегрелся что никто квакнуть в эфир не успел...
да если б было небо мирно-голубым и никто нигде не шмалял...то и вопросов бы не было...
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Украина, благодаря профессиональным действиям команды короля Осла и его слуг, оказалась между молотом (США, НАТО, Европа) и наковальней (Россия, Иран и остальные террористы)! Искренне жаль ни в чем не виновных украинцев, ставших разменной монетой в чужой игре.
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Таковам Судьба ХОЛОПОВ! Которые ложатся под своих Хозяев
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Перегрєв ?? 2 хвилини після старта ??? Він навть до робочоі температри не нагрівся
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А при наборе высоты нагрузка не повышена на двигатели?
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Так але що він там набрав ? Яку висоту ? Втім не буду вдавати з себе авіаспеца , просто власні хлопськи роздуми
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Набрал он вроде 2000 метров, а пассажирские самолёты летают на высоте в среднем 10 км. То есть набор высоты ещё продолжался.
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То зрозумло , але він дві години не колатав на ВПП перед взльотом
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Не звертайте уваги , то моі аматорські хлопські думки )
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И сигнал пропал?
Они там поехавшие или как? Сигнал еще мог бы пропасть из-за РЭБ. Но тогда это бы засекли. Или из-за крупной ракеты(подрыв был как у .... "БУК-а" походу, то есть это не дебил с ПЗРК выстрелил)
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Да рекету бы засекли да и самолёт развалился бы сразу в воздухе. Вот такой высоте ПЗРК мог легко попасть но это не объясняет отсутствие связи. Чтобы свясь пропала должно было взрывом отрубить питание.
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......... "засекли" и "приветы" Рашки для ВСУ из Гуково..... иииии?
И шо шо засекли то? Макс, да пофигу шо там и кто засек, если у нас по-сути страна третьего мира.
На Рашку разевать варежку кто должен? - Макрон, или Олланд шо там был, или комсомолка Мерекель, или лауреат Обама, или любитель диктаторов и псих - Трамп, или Борька Джонсон-Поехавший. Кто?
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Так вначале видео видно ,что самолёт разваливался.
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Мене цікавить одне. Чому Коломойський і досі не виступив із заявою що ;МАУ; надасть сім'ям загиблих матеріальну допомогу?
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Думаю виплачувати буде бюджет України, ось побачите.
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Так и есть. Вчера же говорили. Ну и по страховой там что-то должно быть.
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Все застраховано - к чему тут госбюджет .....
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К тому что ты реально себе нафантазировал что МАУ (Коломойский) вывалит компенсацию из своего лично кармана
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Ему то что, там есть юристы, Богдан тот же, пусть занимаются...
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Зате вже "слуга урода" той що на самостійну встиг заявити , що компенсацію жертвам авіатрощі буде виплачувати держава
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Можливо десь глибоко в душі він сподівається, що це все-таки або теракт, або ракета? Тоді винуватці не МАУ... А страховку виплатять - МАУ заявили.
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Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters - Цензор.НЕТ 8246

фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
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Я не знаю хто повірить в такий збіг обставин що літак терпить катастрофу саме в той час і на тій території коли запускаються бойові ракети - я в такий збіг не повірю НІКОЛИ!!!
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ну потому что ты дурак, это же очевидно что ракеты не запускались через столицу, а тем более через оживленный СОБСТВЕННЫЙ аэропорт. Очевидно что ракетами обстреливался соседний Ирак с границ Ирана, а не персы запускали ракетки через полстраны, да еще и мимо своих же аэропортов. Да кому о логике тут говорить, интеллект ниже плинтуса.
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не стоит обзывать кацапами всех, кто умнее тебя, ведь кацапы намного глупее, даже тебя.
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Всі смердючі кацапи так думають - ти не виключення!
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"По информации канадского источника, существует доказательство того, что один из двигателей самолета перегрелся"
Ждём-с!
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фактом является заявление иранцев: "часть записей черных ящиков самолета МАУ утрачена". и вчерашний их отказ передать записи Боингу. явные признаки мутной брехни.
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Почему нет записи переговоров лайнера с диспетчером? Ройтерс, пошел нахер.
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експерти срані , що вже призупинено польоти Боїнгів у всьому світі , як це робиться при технічних причинах?
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В расследование замешана политика.
Значит правду мы не узнаем - никогда!
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Смотрю, у украинцев стойкое недоверие к экспертам мирового уровня.
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искперды с форума уже все раскрыли по фотографиям, разведки мира то фигня.
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Etogo samoliota mozno i na odnom dvigatele posadit,a tut on byl ************** pered podenijem.Tak bystro takyje samolioty nezazygajetsia,byla drugaja pricina mozet terakt bomba vlozena ili raketa.Bolsinstvo samoliotov sto teper letajet imeno jest takyje
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В мире происходит порядка 150 000 рейсов в день.Из них половина самолёты Boeing.Нигде почему то двигатели не горят в полёте,а в Иране новый самолёт в ночь когда летали ракеты,вдруг перегрелся и свалился.Удивительно.
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в мире порядка 8млрд человек, и никто практически не выигрывает в лотерею джекпот, но иногда кое кто выигрывает, удивительно. Но мало того, в прошлом году один австралиец выиграл лотерею дважды подряд на значительные суммы. Удивительно, правда?
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Если они скажут что это похоже на терракт, иранцы их к самолету даже не подпустят
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Есть одна немного фантастическая версия. Самолёт могли вывести из строя СВЧ пушкой, это бы даже объяснило отсутствие связи с пилотом. От разряда СВЧ пушки могла загореться проводка. Такие пушки вроде есть у наших северных соседей с 2015 года, они их делали для нейтрализации беспилотников.
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Які грьобані експерти? Їх там немає. Сидять в теплих європейських офісах аналізують? Ну чмирята...
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Нє-нє-нє ! Ігарявалєрьєвіча технічна несправність ніяк не влаштовує.Не для того він таку делегацію в Іран зібрав.
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Самолёт падал так, словно у него отвалилось крыло.
Оно тоже перегрелось.
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А что здесь названо "источниками"?
"Три американских источника" - это три прокремлёвских "обозревателя",
которые где-то высказались ?
Источники надо называть, дабы дурь и проплаченность каждого выдна была.
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