 Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters

Про це інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

П'ять джерел у сфері безпеки - три американські, одне європейське та одне канадське - повідомили агентству, що первинна оцінка західних спецслужб полягає в тому, що на українському літаку, який зазнав аварії в Ірані, виникла технічна несправність і він не був збитий ракетою, імовірність чого також розглядається.

За інформацією канадського джерела, існує доказ того, що один із двигунів літака перегрівся.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.