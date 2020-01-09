 Західні спецслужби розглядають технічну несправність як основну версію аварії українського "Боїнга", - Reuters

Про це інформує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
П'ять джерел у сфері безпеки - три американські, одне європейське та одне канадське - повідомили агентству, що первинна оцінка західних спецслужб полягає в тому, що на українському літаку, який зазнав аварії в Ірані, виникла технічна несправність і він не був збитий ракетою, імовірність чого також розглядається.
За інформацією канадського джерела, існує доказ того, що один із двигунів літака перегрівся.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
(с) протокол осмотра места происшествия.
Я думал таким доказательством может служить "черный ящик", содержащий показания приборов, ан нет оказывается есть и другие доказательства...
Хотя, да, на видео же видно, что он горел, а раз горел, значит перегрелся
Один я тут сижу, по привычке 1.5% военного сбора отстегиваю, шоб бубочка за свой кошт свою самку с личинками, охрану, повора регулярным рейсом на официальный визит возил...
Мои 1.5% военного сбора от моих доходов! С какого я должен их бубочке с бакасиком на отдых отстегивать... его так сионские мудрецы научили? Стриги лохов, пока западные спецслужбы работают?
Бо якщо виявиться, що там двигун загорівся через пару днів після планового техогляду, то винними визнають МАУ і вони мусять платити компенсацію родичам пасажирів...
а так - згоден. подолати можна навіть сотону... або Тома і Джері
без образ якшо шо) просто уточнив
вон, тут даже пишут шо наш гарант рояля вернулся через сутки почти, хотя высрала Мендель - "срочно вылетает взад"
Захід вирішив затулити очі на збиття іранцями літака.
да если б было небо мирно-голубым и никто нигде не шмалял...то и вопросов бы не было...
Они там поехавшие или как? Сигнал еще мог бы пропасть из-за РЭБ. Но тогда это бы засекли. Или из-за крупной ракеты(подрыв был как у .... "БУК-а" походу, то есть это не дебил с ПЗРК выстрелил)
И шо шо засекли то? Макс, да пофигу шо там и кто засек, если у нас по-сути страна третьего мира.
На Рашку разевать варежку кто должен? - Макрон, или Олланд шо там был, или комсомолка Мерекель, или лауреат Обама, или любитель диктаторов и псих - Трамп, или Борька Джонсон-Поехавший. Кто?
фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
Ждём-с!
Значит правду мы не узнаем - никогда!
Оно тоже перегрелось.
"Три американских источника" - это три прокремлёвских "обозревателя",
которые где-то высказались ?
Источники надо называть, дабы дурь и проплаченность каждого выдна была.