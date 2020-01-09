 Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу. Заявки на транзит виконуються в повному обсязі", - написав він.

Нагадаємо, новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит буде по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Читайте також: Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон