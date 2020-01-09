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 Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит російського газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу. Заявки на транзит виконуються в повному обсязі", - написав він.

Нагадаємо, новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит  буде по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

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Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168913
 
 
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А где деньги за транзит ?Когда то Игорь Бакай говорил, что самые богатые люди в Украине заработали деньги на российском газе.
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этот транзит нужен кучке барыг, которые на этом зарабатывают миллиарды, все это идёт мимо кассы Украины и народа..
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Что значит "постепенно"?!!
Контракт подписан? Подписан!
Начинается с 1 января? С 1 января!
ГДЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕУСТОЕК ПО КОНТРАКТУ от РАШКИ?!
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Зачем же так шашкой рубить?Написано же: "Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины."
Получается что ваш гнев от невнимательности.
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объемы на уровне себестоимости, цена транзита засекречена и газпромом и нафтогазом.
к чему эти регулярные сообщения о транзите?
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