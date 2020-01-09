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 Події, За кордоном
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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) розслідування (1601) США (5912)

 Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників

Американська компанія "Aireon" зібрала дані про рух літака МАУ, що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва і розбився відразу після вильоту 8 січня. Дані передано"компетентним органам, які проводять розслідування".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це заявила представник "Aireon".

Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками і використовує для цього космічні супутники, які дають змогу збирати більш детальну інформацію порівняно з тією, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

Зазначимо, в 2019 році "Aireon" надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою в 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це прискорило з'ясування причини аварій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168910
 
   
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И что там, со спутников? Можно подробнее
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компетеные органы а-ля ГБР будут расказывать теперь под диктовку Портого (Москвы) , и мы долго не узнаем теперь кто и как сбил украинский самолет.
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рано ще. только ж передала. пошли изучать.
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Скоро суд по МН17, пуйло іде на все, щоб кинути тінь на Україну.
Одного любителя гібридних війн вже зачистили. Ждьом-с...
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а шо там у Омані за основне яство? то воно може застрягло.
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Уже определили класс кацапской ракеты, которой бабаи сбили наш "Боинг", не ??? Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників - Цензор.НЕТ 7476
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А чому не було такої інформації у випадку із малазійським "Боїнгом" на Донбасі???
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Там уже все Билинкет все доказал. Остаётся только виновных вздернуть на рее.
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