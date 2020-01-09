 Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети"

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив:

"Сьогодні вночі, згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського державна комісія з розслідування катастрофи "Боїнга" компанії МАУ прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб, це представники 12 міністерств і відомств.

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Нині триває нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних:

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;

- зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом;

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

- вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

До складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак. Як відомо, наші експерти показали високий рівень професіоналізму в цій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Наша комісія наразі погоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи, і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані.

Нині ми проводимо ефективні дипломатичні переговори з іранською стороною, є всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включно з участю нашої комісії в розшифровці "чорних скриньок" нашого літака. Розслідування загибелі українських громадян перебуває на особистому контролі президента України, про всі дані, які можливо опублікувати, ми будемо негайно інформувати українське суспільство та ЗМІ".

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.