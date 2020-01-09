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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Данілов (33) Іран (218) розбиття (214) Бутусов Юрій (1176)

 Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети"

До складу комісії щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив:

"Сьогодні вночі, згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського державна комісія з розслідування катастрофи "Боїнга" компанії МАУ прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб, це представники 12 міністерств і відомств.

Також читайте: До групи, яка вилетіла в Тегеран, увійшли фахівці високого рівня, результати їхньої роботи будуть дуже якісними, - секретар РНБО Данілов

Нині триває нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних:

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;

- зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом;

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

- вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

До складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак. Як відомо, наші експерти показали високий рівень професіоналізму в цій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Наша комісія наразі погоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи, і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані.

Нині ми проводимо ефективні дипломатичні переговори з іранською стороною, є всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включно з участю нашої комісії в розшифровці "чорних скриньок" нашого літака. Розслідування загибелі українських громадян перебуває на особистому контролі президента України, про всі дані, які можливо опублікувати, ми будемо негайно інформувати українське суспільство та ЗМІ".

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168909
 
   
 Топ коментарі
 
Автор знаменитого тезиса "украинцы должны меньше жрать" заделался ыкспертом по авиации и ПВО Данилов: "Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерены искать обломки ракеты" - Цензор.НЕТ 2489
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ну а какой вислюк из посольства писал, что версии теракта и ракеты даже не рассматриваются?? нахрена, спрашивается такое было заявлять?
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А як щодо іншого експерта "Зробимо їх разом"?, ка його версія?
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Це добре, що такі версії розглядаються. От тільки як пояснять в РНБО витік інформації з посольства України в Ірані про те, що літак розбився внаслідок несправності двигуна?
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Официальное заявление главного бармалея - "мамой клянусь, не было ракеты..."
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только обломки ракеты кацапы там давно уже убрали ...
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От з цього і треба було починати а не терміново оголошувати на весь Світ що це були чисто технічні причини. Обкакались а тепер прийдеться відмиватись що буде не так легко зробити судячи по заявах іранської сторони що частина записів "чорних" ящиків втрачена а це як правило буває саме та частина яка може пролити світло на цю катастрофу.
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РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ АВИАКАТАСТРОФЫ В ИРАНЕ "ПО ФРЕЙДУ" СДАЛА ВИНОВНЫХ

оссийская пропаганда, как это и ожидалось, начинает раскручивать версии катастрофы украинского авиалайнера авиакомпании МАУ в Иране в выгодном ей ключе. В первую очередь - с акцентами на том, что это диверсия, внимание, США! Причём раскрутка этого нарратива показательно проходит не только на ресурсах напрямую контролируемых ГРУ РФ, а для их ретрансляции используются псевдо-эксперты не в первый раз отмечающиеся бредовостью своих заявлений, но и, по сути, выдает "заказчика" в лучших традициях анализа Зигмунда Фрейда.
Например, на таком ресурсе как "Московский комсомолец", с незапамятных времен находящимся под бдительным контролем МО РФ, было опубликовано большое интервью некоего военного эксперта Алексея Леонкова, который зачастую используется для осуществления информационных вбросов, либо же поддержания ура-патриотических настроений в медиа пространстве.
К примеру, этот же самый "эксперт" в 2018 году заявлял, что у МБАК "Гюрза-М" никакой брони нет. В свою очередь, визуально даже российские СМИ продемонстрировали что часть повреждений, в частности, нанесенных стрелковым оружием калибра 5,45-мм не пробили корпус украинских катеров.
А в начале 2019 года этот так называемый "военный эксперт" высказался о том, что для полного уничтожения всего населения США достаточно будет 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Это человеконенавистническое заявление псевдо-эксперта растиражировали практически все СМИ РФ. Между тем, оно ярко демонстрировало не только бредовость и аморальность российской пропаганды, но и то, насколько эта самая пропаганда использует никчемные и необразованные рупоры. Особенно с учетом того, что Россия с 2016 года так и не провела полноценных летных испытаний МБР "Сармат", а потому не совсем понятно, чем этом там грозил Леонков мировому капитализму.
Но это всё прелюдия, для понимания того, что из себя представляет этот псевдо-эксперт, ведь именно сейчас через него начинает распространяться нарратив, что трагедия с украинским авиалайнером в небе Ирана произошла по вине США. Этот эксперт считает, что авиалайнер сбило американское ПВО, приняв его за иранский самолет, либо же его сбил, внимание, диверсионная американская группа посредством ПЗРК!
И вот тут, очень важный момент. Ведь если сам факт наличия в глубине Ирана диверсионной группы США вооруженной ПЗРК это сродни боярочному бреду, то упоминание самой версии с ПЗРК - это просто сдача гибридного сценария "по Фрейду".
Буквально сегодня утром, я в ходе рассмотрения версий гибели украинского авиалайнера в материале "Авиакатастрофа в Иране: трагедия на фоне разгорающейся войны" рассматривал, в том числе и версию теракта с применением не только бомбы на борту, но и ПЗРК. С учетом же того, что ответственность за теракт никто не взял на себя, то это и вправду могла быть диверсия. Но уж точно не США, граждане которых и контактирующие с которыми иранцы, на территории Ирана попросту находятся под колпаком.
"Московский комсомолец" на данном поприще с его псевдоэкспертами поддержал другой ресурс, на удивление, так же имеющий прямое отношение к российским силовикам - "Комсомольская правда", уже со своими "знатоками" в обойме "заслуживающих доверие".
Так, на данной площадке по поводу авиакатастрофы в Иране высказался некий безымянный участник российского расследования катастрофы "Боинга МН17" над Донбассом, (а мы прекрасно помним, что ни одна из версий РФ по делу МН-17 не является принятой во внимание из-за своей несостоятельности и лживости), отметив, что самолет имеет на фюзеляже следы поражающих элементов.
Также, версию военных "комсомольцев" на еще одном пропагандистском ресурсе "ПолитНавигатор", который не чужд российскому ГРУ, поддержал "эксперт" Армен Гаспарян: "Крушение украинского «Боинга» недалеко от аэропорта Тегерана очень похоже на катастрофу малазийского самолета в небе над Донбассом, которая произошла в 2014 году".
По факту, российские эксперты и специалисты уже сошлись в едином мнении, и это мнение о том, кто якобы осуществил диверсию в Иране, будет навязываться и в дальнейшем.
А вот кто не "якобы", а действительно мог провернуть подобного рода операцию, так это, конечно же, ближайшие партнеры авторитарного режима - российские инструктора и консультанты, а также их агентура, пользующиеся куда меньшим вниманием со стороны спецслужб Исламской республики, нежели граждане Запада.
Но, конечно же, на это российский псевдо-эксперты внимание не обратят, как и на то, что проведение данной диверсии было куда выгоднее именно российской стороне, дабы маховик конфронтации на Ближнем востоке размотать с ещё большим ускорением. Более того, помимо вытекающих из этой раскрутки финансовых профитов для России имеется ещё один очень важный - информационный.
И заключается он не только в обвинениях США в этой атаке с целью провокации, но и акцентах через подконтрольные Кремлю информационные площадки в Украине, на причастность Вашингтона к гибели украинцев в Иране.
Источник: Одесский дозор
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"Этот эксперт считает, что авиалайнер сбило американское ПВО, приняв его за иранский самолет, либо же его сбил, внимание, диверсионная американская группа посредством ПЗРК!"

О, как. Американские диверсанты на территории Ирана, более того, Тегерана, где осведомители тайной полиции имеются в каждом доме, каждом мечети, каждом торговом ряду на базаре. Муха не пролетит, а тут целая ДРГ.
Ох, уж эти сказочники.

P.S. Если бы у "хоттабычей" была хоть слабая надежда, что можно списать гибель самолета на "пендосов", то они кричали бы об этом на каждом углу. Но они с первой минуты объявили о неполадках с двигателем.
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На политфоруме российском поступали проще: говорили, что просто сбросят ЯО в сточную систему австралийских городов - да и всех дел. ДАрАгие россияне страны без ЯО за людей не считают.
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Кацапы вовсю завыли, что самолет сбили США, к чему бы это?
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ни к чему. у них всегда во всём виноваты американцы.
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только те обломки, даже если они и были (а они могли быть!) убрали еще...теплыми...
рашка старается следов не оставлять...
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Раша то да,но они же распродали свои ракеты иранским лишнехромасомным, хотя и рашистские террористы сами скорее всего в Иране патрулируют, ониж братья. но на корпусе самолета следы остануться,
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Внутри самолета взрыва быть не могло иначе его бы в воздухе разорвало или разломило. Его сбили
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Могли бомбу закрепить внутри крыла, перед взлетом.
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Ця версія найбільш реальна , до того ж - чого ж ото ***** , з якого бодуна кинувся співчувати хахлам ??? Ніколи ж цього не робив
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Подарунок зенелоху і бенє від фуйла, щоб знали своє місце, а місце для них в Ростові.
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офф топ
интересно Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 4329

Накануне Западного похода
Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 2587Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 2587
Несколько дней тому назад в этом блоге были заданы вопросы «Зачем Путину манипуляции с архивными документами?» и «За что он возненавидел Польшу?» В предыдущем посте Герой Сопротивления, ставший кошмаром Путина также было предложено объяснение того, что именно в сентябрьской резолюции Европарламента вызвало особенное раздражение Путина. Теперь можно ответить на вопрос «Что все эти события последнего времени на самом деле означают?»

предыдущим текстом, помнят, что в нем обращалось внимание на трехмесячную паузу в появлении публичной реакции Путина на резолюцию Европарламента, принятую еще 19 сентября. Тогда же было высказано предположение о том, что путинская «архивно-дипломатическая» война была начата им только после того, как произошло какое-то существенное событие, какое и позволило ему ее начать. Что это было за событие?

Парижский «Мюнхен»
Впервые Путин заговорил о резолюции Европарламента 11 декабря на заседании российского организационного комитета «Победа». Что произошло накануне этого заседания?

Накануне - а именно 9-10 декабря - прошла встреча в нормандском формате, на которой состоялась капитуляция нынешнего политического руководства Украины. Как известно, принятое в Париже коммюнике продемонстрировало поражение Украины перед Кремлем c нормандским счетом 0:26. О сдаче позиций свидетельствовало и устное выступление украинского президента на пресс-конференции по итогам саммита.

Какими бы ни были детали встречи Путина и Зеленского, в том числе и ее двусторонней части, длившейся, по разным источникам, от пятидесяти минут до полутора часов, ее главный результат для российской стороны оказался исключительно удачным. Очевидно, что личная встреча с Зеленским убедила Путина в том, что с интеллектуальной и моральной точек зрения украинский президент оказался слабым, не способным держать удар. Что означает, что президентский срок Зеленского является идеальным временем для реализации стратегических замыслов Кремля по отношению к Украине.

Неслучайно, что именно на следующий день по возвращении из Парижа Путин впервые заговорил о «неправильной» резолюции Европарламента.

Путинские территориальные претензии
А через несколько дней во время «большой» пресс-конференции 19 декабря он приоткрыл завесу над направлениями своего следующего геополитического наступления:
...входе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине»...

Обращают на себя внимание две политико-дипломатические особенности, связанные с этим заявлением.

Во-первых, предыдущий раз Путин говорил о территориальных претензиях к Украине более пяти лет тому назад, 17 апреля 2014 года, когда он вслух грезил о Новороссии от Харькова до Одессы. Тогда Украина была политически слабой, в ней не было политического руководства, способного к сопротивлению кремлевской агрессии. В последующие пять с лишним лет Путин ни разу не позволил себе публичного воспроизведения этих мечтаний, так что могло даже сложиться впечатление, что он о них забыл. Выяснилось, что нет - как только Украина вновь политически ослабела, когда в ней снова не оказалось политического руководства, способного к сопротивлению агрессии, тогда Путин опять заявил о своих территориальных претензиях.

Во-вторых, прошло уже три недели со времени заявления Путина, а ответа Зеленского нет. То есть территориальная претензия, отчетливо сформулированная российским президентом, есть, а какого-либо публичного ответа со стороны именно украинского президента - нет. И, как мы понимаем, теперь уже и не будет. А если нет ответа даже на словесную агрессию, то стоит ли ожидать ответа на более серьезный вызов?

Что касается «обоснований» путинских претензий на исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, то они, естественно, не имеют никакого отношения к реальности. Формулировка «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине» является действительно странной, поскольку кроме нескольких маргинальных авторов, помешанных на имперских бреднях, а также Владимира Путина, ни в чьих других текстах она более не встречается.

Третьим Универсалом Центральной Рады от 7 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика в пределах 9 губерний Российской империи с преобладавшим украинским населением - Волынской, Екатеринославской, Киевской, Подольской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Таврической (северные уезды, без Крыма)
....больше тут......
https://aillarionov.livejournal.com/1156096.html
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Мне понравилась 3-я версия "разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам". Такого в природе не может быть. Кто-нибудь видел чтобы двигатель взрывался?
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эксперты пишут, что теоретически - может. Были случаи, когда в движке что-то клинило, он ломался и топасти разлетались во все стороны как снаряды.
Недавно было лопатка вылетела и разбила окно, рядом сидела пассажирка непристёгнутая и её высосало наружу. И она так летела некоторое время, торча из форточки. Погуглите и найдёте.
Правда тогда самолёт вполне нормально приземлился и погибла только та тётка, не выдержала экстрима.
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В том то и дело что только теоретически. А такой экстрим и любитель вряд ли переживет Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 675
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один любитель пережил. я передачу про него смотрел. Но уже не помню подробностей. Там даже веселее было, бо этот чувак был пилотом этого самолёта. Второй пилот успел спустить самолёт в низ и потом вроде (не помню уже точно) затащил коллегу обратно.
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Я видел этот фильм, чувак выжил, только фейс хорошенько подморозил
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Реальный двигатель взрыва полета QF32 в Сингапуре. A380. Приземлился благополучно.



Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 5167
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Наземна закладка в паливні баки й підрив в повітрі Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 5336 Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 8516
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я розглядаю версію: усі російські зенітки мають зуб на самольоти української реєстрації. а іранці мають зуб на самольоти американського виробництва. ось вони і зустрілись. (((((
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Данилов: "Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" \\\\\\\\\\\\\

Я недурно написал шо у чудака - советская рожа..... ТОР - не достает на такую высоту, ублюдок!

\\\\\\\\В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле. Источник: https://censor.net.ua/n3168909\\\\\\\

А, ок, сорри, то есть европейцы - лохи, раз сказали шо это "БУК"?(потолок ракет - чет до 11км, или даже 20, а Боинг тот летел на стандарте - 10-10.5)
Что это такое? Данилов, ешь оливье(салат) и не смерди. Хотя может новость не так подана? Ибо таким дураком невозможно быть..... ах да, я же написал что рожа совковая, так что возможно "размешивает" расследование шоб потом сказать: "А "ТОР" бы не достал на такой высоте и - "этонеони, этоктотозлой""
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Дальность поражения ракетами ЗРК "ТОР" - до 12 км.
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Козлятина, похмелись. Зона поражения: по дальности: от 1 до 16 км[36]по высоте: от 0,01 до 10 км
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я шото знал шо до 8-ми. там ракеты же дорабатывались. "ТОР" это общевойсковая ПВО, на марше защищает оды коммунистов. ну сорри тогда, я не нарочно ошибся то. где ты служил?
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"ТОР не достает на такую высоту"...
И на какой высоте был украинский Боинг через пару минут после взлета?
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писало вчера шо 2.4.км.
там из ПЗРК боевак "Вагнера" бы достал.
и кстати, дата была какая? ну, 6-е число то.... совпадение? думаю(что не совпадение)
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А є версія, що іранське ППО підбив Боїнг, зі страху - думали, що військовий літак США.
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Я б на місці української влади не робив би поки будь-яких заяв щодо версій. Особливо про ЗРК "Тор". Вам просто не дадуть там працювати - ні шукати, ні вивезти звідти будь які фрагменти цього ЗРК. Зробити все це потрібно було б тишком-нишком і оприлюднити тільки після прибуття в Україну.

І ще питання може мені хтось пояснити що означає "записи з чорних ящиків були частково втрачені" ???? Я ще розумію на старих літаках записи були на стальному дроті (не на плівці) - ну можливо частково дріт порвався чи розплавився. Сьогодні всі записи цифрові - тобто та ж флешка. Як можна на флешці частково втратити записи ?????? Флешка або читається вся або не читається взагалі нічого - не бачив я іншого. Хтось зустрічався з іншими випадками ???
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Одно из сообщения понятно - если переговоры об участии наших спецов в расшифровке самописцев только "эффективно ведутся", а Иран уже заявил, что часть записей повреждена (т.е. уже приступил к считыванию), то считывание записей проводилось без наших представителей (в нарушений положений Чикагской конвенции). А это значит, что существует возможность вмешательства иранцев в содержание.
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кацапи ******* стріляти по пасажирським лайнерам з нєімєющєго аналогов в мірє свого гімна вчать своїх сателітів і споряджають їх своїм залізом рекоминдаціями і порадами якщо і зараз все спуститься то буде наступний пасажирський борт і ще і ще аж поки цивілізовані країни не зрозуміють що зло потрібно викорінювати
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уламки ракети будете шукати на пляжах Оману?
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РНБО в нынешнем составе, это пародия и позор Украины. Поэтому всё, что заявляют сепарки типа данилова, сивоха, королевской, воспринимается, как бред. Версия с ТОРом может вероятна, но пусть озвучит кто то адекватный.
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Сивоху не обижайте, он может анекдоты выдумывать и пиццу любит.
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Сели играть в карты Медведь, Волк, Лиса и Заяц. Так,- говорит Медведь,- только чур не мухлевать! А если кто будет мухлевать, то тут же получит по своей хитрой рыжей морде!
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Так іранці і почали співпрацювати зі слідством України - вони ще ті бєспрєдєльщики і своїм Ісламом можуть виправдати все що завгодно
С кацапами два сапоги пара Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 5739
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ОБСЕ пусть ещё найдут,они специалисты в сфере нихрена не вижу!
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ну и нахера об этом всем сообщать? расследуйте тихо, тем более в Иране - заклятому другу мордора?
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Надо полагать, что уже завтра будет опубликован радиоперехват СБУ разговоров иранских генералов о движении ЗРК ТОР от российской границы к аэропорту, а потом Звонкий Кот опубликует сведения про российский экипаж.
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Инфа от испанского диспетчера Карлоса?
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нет, от летчика Волошина. он сам все видел
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по кіпішу в мордовських ЗМІ буде ясно з якого кордону йщов цей ЗРК
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Нахрена об этом на весь мир говорить. С такими следователями кражу в супермаркете не докажешь не то что теракт.
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Тобто ,чучєл побачив в інтернеті фоточки нібито хвостовика ракети,сфотографований чесним іранцем,почитав висновки інтернет-спеціалістів з фотками отворів в частинах літака,і -вуаля ! Причина катастрофи відома !
Нє.Те,що дяді наказано будь-якою ціною відмазати бєніну авіакомпанію ,-то зрозуміло.
Але ж і тупий....
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збитих цивільних літаків - 4шт
своїх - 1 шт
ворожих - 0шт

Ну прямо рівень терористичного осередку
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А может и вправду, и без того злой иранец, огорченный тем, шо пиндосы зажмурили ихнего авторитета, увидал Боинг, от злости и досады сожрал свой тюрбан и думает: «Дай-ка я шандарахну по этому продукту пиндосского империализма, чей бы он ни был, пиндосов хоть как-то, но зацепит».
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як на мене ймовірності катастрофи:

- "поражение самолета зенитной ракетой ЗРК" = 99%;
- "столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом" = 0,999999%;
- "разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам" = 0,000001%
- "взрыв внутри самолета в результате террористического акта" = 0%

Цікаво лише чи будуть
мордовці прикривати іранців,
зеленський - мордовців, а
іранці - обставин катастрофи
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Идиот, куча версий, но акцентирует на самой нелепой, про Тор, "информация о которой уже есть в интернете" (!)
Не нужно считать иранцев такими как ты сам, при всей специфичности персов и их отношений с внешним миром, это богатая страна, за длинным долларом в которую съезжаются спецы со всего мира, от инженегров до программеров, а жизнь "в тонусе" угроз от Израиля и США предусмотрела своей сутью, что ПВОшники отлично различают гражданские борты или воздушные цели.
Хотели бы, в ту ночь на три два раз запретили бы полеты в своем воздушном пространстве.
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Данілов: "Вивчаємо версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор" і маємо намір шукати уламки ракети" - Цензор.НЕТ 3520

иранские кацапы игиловцы путлира сбили и к аллаху не ходи они все неправомерные арабы..и иудеи тоже не кашерные..
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Я не спец. но может даже присадку специальную в топливо влить для возгорания. Но лично на правду не надеюсь.
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